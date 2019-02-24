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Дик Чейни, пухлощёкий электрик из крохотного городка в штате Вайоминг, чрезвычайной смышлёностью никогда особо не отличался. Как именно заурядный выпивоха, отчисленный из Йельского университета за неуспеваемость, стал самым влиятельным вице-президентом в истории США — в общем, по-прежнему тайна, покрытая мраком. «Власть» открывается сценой, в которой амбициозная миссис Чейни (блестящая роль Эми Адамс) грозно топает ножкой, ставя проведшему ночь в кутузке мужу ультиматум:…