Дик Чейни, пухлощёкий электрик из крохотного городка в штате Вайоминг, чрезвычайной смышлёностью никогда особо не отличался. Как именно заурядный выпивоха, отчисленный из Йельского университета за неуспеваемость, стал самым влиятельным вице-президентом в истории США — в общем, по-прежнему тайна, покрытая мраком. «Власть» открывается сценой, в которой амбициозная миссис Чейни (блестящая роль Эми Адамс) грозно топает ножкой, ставя проведшему ночь в кутузке мужу ультиматум:…
Опасайтесь незаметного человека.
Пока другие говорят, он наблюдает.
Пока другие действуют, он планирует.
И когда другие, наконец, отдыхают, он наносит УДАР!
Режиссер Адам МакКей уже второй раз взялся за сюжет, имеющий корни в современной новейшей истории. Однако, если "Игра на понижение" повествовала о финансово-экономическом кризисе 2007-2008 гг., волной прокатившемся по всему миру, от Америки до России и Азии, а фильм иллюстративно и немного скучно рассказывал о его последствиях, то от игры во "Власть" веет ощущением, что МакКей хотел взять реванш, показывая неприглядные стороны неограниченной исполнительной и законодательной власти. Для усиления эффекта воздействия на зрителя режиссер использует такие приемы, как ирония, сатира, провокация, сарказм и повторяющиеся метафоры.
Но не спешите записывать фильм "Vice" в комедийный, по жанру он всё, что угодно – драма, байопик, временами даже трагедия смешанная с фарсом, но только не комедия. Недаром ещё Зигмунд Фрейд говорил об остроумии, как о возможности выразить те чувства, которые общество обычно подавляет или запрещает. Нечто подобное мы видим и в сюжете "Власти", использующем элементы иронии и сарказма, когда речь идет о политической борьбе, раскрывающей путь наверх простого парня Дика из глубинки Вайоминга. Что интересно, первая часть истории, этакое восхождение на политический Олимп, даже условно отделена от второй части, которая, собственно, и является "Властью", промежуточными титрами. Могу только предположить, что два Дика Чейни, из разных частей фильма, задумывались авторами как два разных человека, до абсолютной власти и потом – как сама ВЛАСТЬ.
Казалось бы, Чейни (Кристиана Бейл), показанный в молодые годы, – совсем не интеллектуал, скорее забулдыга, бросивший Йель, туповатый и неповоротливый, плохо запоминающий тексты и страдающий заболеванием сердца – не приспособлен для тонкой подковёрной политической борьбы, но это заблуждение. Способность к мимикрии, приспособленчество помогают Чейни проникнуть в администрацию Никсона и даже постепенно начать занимать там значимые посты, чему немало способствовала поддержка его жены Линни (роль блестяще исполнила Эми Адамс).
Однако основная политическая интрига закрутится тогда, когда Дик Чейни получит от будущего президента США Джорджа Буша-младшего (Сэм Рокуэлл) предложение занять пост вице-президента в его администрации. Именно во время двух сроков этого президентства, особенно после терактов 11 сентября 2001 года, Чейни получит исключительные полномочия, которые сделают его самым влиятельным вице-президентом в истории США. Что характерно, многие сцены переговоров в "Vice" имеют метафорическую окраску, в том числе и судьбоносные переговоры между двумя будущими политическими небожителями – Бушем и Чейни. Мы видим это по сюжету, в котором разные, не связанные друг с другом эпизоды, неоднократно перемежаются сценами с рыбалкой, что невольно наводит на мысль, что политика – это искусство "поймать на крючок".
Дик Чейни при слабом президенте Дж.Буше-младшем выглядит этаким массивом, заполняющем собой всё пространство. Война с терроризмом, которую США объявили после терактов 11 сентября, послужила толчком для расширения полномочий исполнительной власти, что, в первую очередь, явилось гигантским правовым скачком и позволило правительству США контролировать телефонные звонки, сообщения, электронные письма каждого гражданина без ордера; принять Меморандум о пытках и новое толкование Закона о военных полномочиях, а также обеспечило почву для вторжение в Афганистан и Ирак, пытки в тюрьме Гуантанамо и, косвенно, способствовало появлению "Исламского государства" – ИГИЛ. И ещё. Новая теория единоличной исполнительной власти в тот период звучала примерно так: "Чтобы не делал президент – это законно".
Казалось бы, фильм "Власть" просто и наглядно рассказывает о грязных политических технологиях, да так, словно это съесть пончик, облизать грязные пальцы и вытереть их об штаны. От этой простоты временами делается не по себе. Судьбы миллионов людей во всем мире, оказывается, решаются в приватной беседе или за глотком виски, а мы и не знаем, что нас ждет завтра! Дик Чейни вообще никогда ни о чем не жалел, ведь, по его мнению, всё, сделанное им, было на благо американцев, чтобы их семьи и близкие чувствовали себя в безопасности и спали спокойно. "Невозможно справиться с террором, чтобы тебя не сочли злым или противным парнем".
Если говорить о жанре, то в фильме равномерно сочетаются драма, байопик и острая политическая сатира. Перед нами проходит вереница реальных политиков, вершивших историю в тот период: президент США Дж.Буш-младший, который представлен в фильме как слабый, нерешительный руководитель, вечно ищущий поддержки; вице-президент Дик Чейни – кандидат от народа, вначале простак и увалень, потом – человек с абсолютной властью и серый кардинал, что не мешает показать его любовь к семье и умение принять нетрадиционную ориентацию своей младшей дочери Мэри; Линн Чейни – любящая жена, мать и железная леди; глава Пентагона Дональд Рамсфелд (Стив Карелл), "политическая акула", внешне производящий впечатление жизнерадостного балагура и т.д.
Очень удачным оказался кастинг к фильму: Кристиана Бейл, Эми Адамс, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл и др., все блистали, хотя у Рокуэлла очень мало экранного времени. Но, конечно, больше всех поразил образ Дика Чейни, созданный Бейлом. Какое перевоплощение, и дело тут вовсе не в приближении к портретному сходству и отяжелевшем на несколько десятков килограммов артисте: специфическая артикуляция губ; тихий, спокойный, безэмоциональный голос; движения тела и особенности походки; невозмутимость во взгляде в самых сложнейших ситуациях – во всех повадках видится затаившийся хищник. Исключительная работа, браво, Кристиана Бейл!
Тем не менее, после просмотра "Vice" возникает двоякое ощущение: фильм выдвигался на Оскар, в нем есть изюминка, он заставляет задуматься о скрытой, закулисной политической игре, в которой мы, увы, даже не зрители! Но... Основная проблема от просмотра двух последних фильмов МакКея – "Игра на понижение" и "Власть" – ощущается в том, что режиссер берется за сложные, глобальные сюжеты, которые трудно глубоко раскрыть в рамках полного метра, отсюда иллюстративность, мелькание образов и метафор, лишние материалы, создающие ложное ощущение насыщенности.
Удачного вам просмотра!
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