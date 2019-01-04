Наша рецензия

В волшебной стране волшебство больше не в моде. Всем наплевать на шапки-невидимки ручной работы и на омолаживающие зеркала. Поэтому дела у родителей Герды, торгующих первосортной магией, идут на редкость паршиво. Впрочем, у девочки есть свой повод для грусти: в семье профессиональных чародеев только у нее отсутствуют магические таланты. Когда брат и родители отправляются в королевский дворец пробоваться на должность придворного мага, Герда остается сторожить лавку. Вскоре до нее доносятся…