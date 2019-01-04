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Снежная королева: Зазеркалье Снежная королева: Зазеркалье
Киноафиша Фильмы Снежная королева: Зазеркалье Отзывы о мультфильме «Снежная королева: Зазеркалье»
Снежная королева: Зазеркалье 2019 / Россия
7.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о мультфильме «Снежная королева: Зазеркалье»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В волшебной стране волшебство больше не в моде. Всем наплевать на шапки-невидимки ручной работы и на омолаживающие зеркала. Поэтому дела у родителей Герды, торгующих первосортной магией, идут на редкость паршиво. Впрочем, у девочки есть свой повод для грусти: в семье профессиональных чародеев только у нее отсутствуют магические таланты. Когда брат и родители отправляются в королевский дворец пробоваться на должность придворного мага, Герда остается сторожить лавку. Вскоре до нее доносятся…

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karloper 4 января 2019, 06:56
фильм посмотреть не можем так как на сайте киномира не возможно купить билеты в эдем! Это не в первый раз!
4 января 2019, 06:56 Ответить
Полина Нидерквель 7 января 2019, 18:27
Оценка
Отличный мультфильм! С ребеноком 4х лет смотрели на одном дыхании.
7 января 2019, 18:27 Ответить
O-Kamishnikova 9 января 2019, 15:00
Оценка
Клевый мульт! Смотрели все части. Все нравятся! Смотрели в 3D, можно и в 2D, особо нечего смотреть в 3D.
9 января 2019, 15:00 Ответить
mr-kuznetsova 15 января 2019, 22:04
Оценка
Супер! Супер! Супер! Просто класс!!!
15 января 2019, 22:04 Ответить
tanita_ru 19 января 2019, 18:08
Оценка
Мультфильм для аудитории 6+. Ну максимум, 10+. Для 12-ти, мне кажется, никак, для 45-ти совсем никак. Он слишком примитивен.
P.S. До этого смотрела только первую часть, и она мне понравилась.
19 января 2019, 18:08 Ответить
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