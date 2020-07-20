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Ирина Безрукова

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
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Дата рождения
11 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Личные связи
Сергей Безруков
Сергей Безруков
были в браке с 2000 по 2015
Биография Ирина Безрукова

Родилась 11 апреля 1965 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).

Фильмография Ирина Безрукова
Короче, я женюсь!
Короче, я женюсь!
комедия 2022, Россия
0.0
Снежная королева: Зазеркалье
Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.0
Непрощенный
Непрощенный
драма 2018, Россия
8.0
Землетрясение
Землетрясение
драма 2016, Россия
7.0
Семейные обстоятельства
мелодрама 2016, Россия
0.0
Подарок с характером
Подарок с характером
приключения, комедия, семейный 2014, Россия
5.0
Реальная сказка
Реальная сказка
драма, комедия 2011, Россия
6.0
Про Федота-стрельца, удалого молодца
Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация 2008, Россия
7.0
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16 апреля 2022 11:00
Традиционная медицина не помогла: изменившаяся Ирина Безрукова вызвала оторопь В Сети говорят, что от прежней красоты артистки не осталось и следа.
1 комментарий
15 апреля 2022 10:45
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Связи
Сергей Безруков
Сергей Безруков
были в браке с 2000 по 2015
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