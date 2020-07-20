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Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
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Ирина Безрукова
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Дата рождения
11 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Личные связи
Сергей Безруков
были в браке с 2000 по 2015
Биография Ирина Безрукова
Родилась 11 апреля 1965 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).
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Фильмография Ирина Безрукова
Короче, я женюсь!
комедия
2022, Россия
0.0
Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези
2019, Россия
7.0
Непрощенный
драма
2018, Россия
8.0
Землетрясение
драма
2016, Россия
7.0
Семейные обстоятельства
мелодрама
2016, Россия
0.0
Подарок с характером
приключения, комедия, семейный
2014, Россия
5.0
Реальная сказка
драма, комедия
2011, Россия
6.0
Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация
2008, Россия
7.0
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1 комментарий
15 апреля 2022 10:45
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Связи
Сергей Безруков
были в браке с 2000 по 2015
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