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Владимир Яглыч

Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
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Дата рождения
14 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
185 см
Биография Владимира Яглыча

Владимир Яглыч – российский актер, родился 14 января 1983 года. Его папа был кадровым офицером, поэтому у парня было совершенно иное видение призвания, в своем будущем он не представлял ни сцены, ни съемочной площадки. Поступил в театральный неожиданно для себя, вслед за девушкой, которая, впрочем, не закончила учебу. В 2004 году был назван одним из самых перспективных выпускников из всех театральных вузов Москвы. Преподаватели называли его пластичным, а образы, которые он воплощал в жизнь, правдоподобными. После выпуска устроился в Театр им. Маяковского, но его стены были слишком малы для его амбиций, поэтому Яглыч решил сфокусироваться на кино.

Его дебют на экране случился еще во время учебы: Владимир исполнил роль недавно попавшего на фронт молодого лейтенанта Малютина в четырехсерийном сериале «На безымянной высоте». С тех пор образ военного – один из основных в фильмографии Яглыча. Он много снимался в разных проектах: был князем, бандитом, студентом — чтобы за ним не закрепилось амплуа «вечного солдата». Но в то же время главных ролей у него было мало. Все изменилось с выходом сериала «Моя большая семья». Владимира начали приглашать в проекты, где в нем видели в первую очередь актерский талант, а не физическую силу и стать.

За время работы в кино у актера появилось несколько десятков проектов, он показал себя разноплановым актером, способным перевоплотится для любой роли.

Интересные факты о Владимире Яглыче
  • В 2013 году вместе с Оксаной Деминой показывал пируэты на коньках в проекте «Ледниковый период», в котором они стали победителями;
  • Для роли в фильме «Один вдох» специально учился плавать с аквалангом;
  • В 2014 году Яглычу предложили вести шоу талантов «Артист»;
  • Пять лет его женой была актриса Светлана Ходченкова, казалось, что они – счастливая пара, но развод сопровождался скандалом;
  • В 2015 году снялся в двух музыкальных клипах: у Леси Ярославской и Полины Гагариной;
  • В детстве, по его словам, был слабым ребенком, но потом с подачи отца записался в несколько спортивных секций;
  • После школы собирался пойти в авиационное училище, чтобы посвятить себя службе в армии, а старшеклассником задумывался о юриспруденции.
Фильмография Владимира Яглыча
Приплыли!
Приплыли!
комедия 2022, Россия
0.0
Моя ужасная сестра
Моя ужасная сестра
семейный 2022, Россия
5.0
Стендап под прикрытием
Стендап под прикрытием
комедия 2021, Россия
5.0
Золотое кольцо
Золотое кольцо
комедия, мелодрама 2020, Россия
4.0
Гудбай, Америка!
Гудбай, Америка!
комедия, драма 2020, Россия
7.0
Один вдох
Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.0
Вещий Олег
исторический, драма 2020, Россия
0.0
Девушки бывают разные
Девушки бывают разные
комедия 2019, Россия
5.0
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Фотографии Владимира Яглыча Все фотографии
Владимир Яглыч Владимир Яглыч и Оксана Домнина Владимир Яглыч и Оксана Домнина Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова Владимир Яглыч и Анастасия Задорожная Владимир Яглыч и Антонина Паперная Владимир Яглыч и Антонина Паперная Владимир Яглыч
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16 марта 2020 16:42
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6 января 2021 09:05
«На папу похожа, счастливая будет»: редкое фото Владимира Яглыча с дочкой обсуждают в сети В Instagram «Русского Радио» появился редкий снимок.
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17 декабря 2020 16:59
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