Владимир Яглыч – российский актер, родился 14 января 1983 года. Его папа был кадровым офицером, поэтому у парня было совершенно иное видение призвания, в своем будущем он не представлял ни сцены, ни съемочной площадки. Поступил в театральный неожиданно для себя, вслед за девушкой, которая, впрочем, не закончила учебу. В 2004 году был назван одним из самых перспективных выпускников из всех театральных вузов Москвы. Преподаватели называли его пластичным, а образы, которые он воплощал в жизнь, правдоподобными. После выпуска устроился в Театр им. Маяковского, но его стены были слишком малы для его амбиций, поэтому Яглыч решил сфокусироваться на кино.

Его дебют на экране случился еще во время учебы: Владимир исполнил роль недавно попавшего на фронт молодого лейтенанта Малютина в четырехсерийном сериале «На безымянной высоте». С тех пор образ военного – один из основных в фильмографии Яглыча. Он много снимался в разных проектах: был князем, бандитом, студентом — чтобы за ним не закрепилось амплуа «вечного солдата». Но в то же время главных ролей у него было мало. Все изменилось с выходом сериала «Моя большая семья». Владимира начали приглашать в проекты, где в нем видели в первую очередь актерский талант, а не физическую силу и стать.

За время работы в кино у актера появилось несколько десятков проектов, он показал себя разноплановым актером, способным перевоплотится для любой роли.