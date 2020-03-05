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Один вдох - трейлер
Киноафиша Трейлеры Один вдох. Трейлер

Один вдох. Трейлер

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Дата публикации: 4 февраля 2020
Один вдох – Марине Гордеевой - сорок. За плечами - неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг: опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг - собственный страх. Фильм основан на биографии чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой.
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САНСАНЫЧ XXX 5 марта 2020, 21:00
Оценка
норм фильм но бесят постоянные галлюцинации главной героини
5 марта 2020, 21:00 Ответить
Тима Денисов 5 марта 2020, 23:42
Оценка
Отличное кино, мотивирующее и вдохновляющее. Респект!
5 марта 2020, 23:42 Ответить
Grillstone Spb 6 марта 2020, 09:34
Оценка
понравился. для тех, кто понимает, что такое проф. спорт.
6 марта 2020, 09:34 Ответить
Слава Крулатов 6 марта 2020, 12:21
Оценка
Лично мы с женой остались очень довольны от увиденного. Действительно стоящий фильм. Браво авторам, может быть пересмотрю еще раз в кино
6 марта 2020, 12:21 Ответить
Mikhail Kokin 7 марта 2020, 13:02
Немного затянут, но так, хорошо!
7 марта 2020, 13:02 Ответить
Irdo73 7 марта 2020, 19:50
Оценка
Фильм интересный, однозначно рекомендую к просмотру.
7 марта 2020, 19:50 Ответить
zhanna.usatova 8 марта 2020, 12:42
Фильм стОит посмотреть. Смотрится на одном дыхании.Советую!Понравился всей нашей семье, а такое бывает редко!
8 марта 2020, 12:42 Ответить
valtoliver 12 марта 2020, 11:08
Мотивирующий фильм, красивые сьемки, есть смысл посмотреть
12 марта 2020, 11:08 Ответить
Александр Швец 13 марта 2020, 15:19
Оценка
По любому это лучшее. что в последнее время случалось с нашим кинематографом
13 марта 2020, 15:19 Ответить
Ольга Костюкова 16 марта 2020, 12:58
Оценка
Хочу поблагодарить создателей фильма Один вздох.Я считаю, что этот фильм выдающийся во всех отношениях: режиссура,операторская работа,блестящие актеры! Сама рассказанная история глубокая,как эта глубина на которую спускалась главная героиня. Виктория Исакова давно мой кумир. Из- за нее я пошла смотреть фильм и открыла для себя много ещё талантливых имён.Молодцы!
16 марта 2020, 12:58 Ответить
Сергей Лебедь 16 марта 2020, 20:26
Оценка
Моя оценка 11 из 10. На одной ступеньке с Легендой № 17. Несмотря на короновирус уговорил жену пойти на долгожданный мною фильм. Долгожданный, поскольку в далекой молодости мог пронырнуть в длину без всего ( ласт, маски и тд.) метров 60. Про Молчанову немного читал. Могу смело сказать, что фильм превзошел все ожидания. Последний раз такие эмоции испытывал на Легенде №17. Действительно это ОДИН ВДОХ. Напряжение от начала до самого конца. Немного, на мой взгляд, скомкана концовка и опять поднимается вопрос о негативе в семейных отношениях. Господа или товарищи режиссеры, неужели у всех Вас столько негатива к родителям, что вы норовите выплеснуть его чуть ли не в каждую ленту. Но в целом фильм просто БОМБА. Настоятельно рекомендую ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ. Не буду останавливаться на сюжете операторах и т.п. Просто сходите. Мне кажется - никто не пожалеет.
16 марта 2020, 20:26 Ответить
Владлена Мироносова 18 марта 2020, 18:15
Оценка
Отличный сильный фильм! Он про преодоление, про безусловное стремление, про смелость изменить жизнь.
Главная героиня живёт обычной серой жизнью в небольшом городке. Её уже ничего не ждёт, осталось только доживать тихо свой век.
В тот момент, когда она пытается просто придти в себя после ухода мужа приходит её ангел-хранитель, переворачивающий её жизнь. И она соглашается на это! Она верит в себя и идёт за собой.
Чего стоит момент испытаний пещерой. Он про победу над своими страхами. Единственное, чего я так и не поняла, так зачем он с нею поплыл? Она молодец, что прислушалась к легендам и поверила им, она спасла сына.
Фильм очень красив. В фильме показана убогость интерьеров нашего спорта и шаблоны мышления. Ты должен делать только то, что тебе приказано.
Прототип актрисы прекрасен, если хотя бы наполовину соответствует героине, но я полагаю, что в фильме не показано и половины той работы над собой, что прошла эта женщина. Про прототип могу сказать, что она жила морем и осталась с ним.
18 марта 2020, 18:15 Ответить
love_mermaid 12 октября 2020, 16:41
Оценка
Фильм понравился местами держит в напряжении.Да всё -таки это драмма .Биография и драмма.Можно однажды пересмотреть второй раз ,но не скоро ибо продавливает на слезу моментами.
12 октября 2020, 16:41 Ответить
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