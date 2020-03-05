Один вдох
– Марине Гордеевой - сорок. За плечами - неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг: опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг - собственный страх. Фильм основан на биографии чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой.
Главная героиня живёт обычной серой жизнью в небольшом городке. Её уже ничего не ждёт, осталось только доживать тихо свой век.
В тот момент, когда она пытается просто придти в себя после ухода мужа приходит её ангел-хранитель, переворачивающий её жизнь. И она соглашается на это! Она верит в себя и идёт за собой.
Чего стоит момент испытаний пещерой. Он про победу над своими страхами. Единственное, чего я так и не поняла, так зачем он с нею поплыл? Она молодец, что прислушалась к легендам и поверила им, она спасла сына.
Фильм очень красив. В фильме показана убогость интерьеров нашего спорта и шаблоны мышления. Ты должен делать только то, что тебе приказано.
Прототип актрисы прекрасен, если хотя бы наполовину соответствует героине, но я полагаю, что в фильме не показано и половины той работы над собой, что прошла эта женщина. Про прототип могу сказать, что она жила морем и осталась с ним.
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