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Елена Хазанова
Елена Хазанова
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Елена Хазанова
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Дата рождения
1 июня 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Елены Хазановой
Родилась 1 июня 1977 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Хазановой
Любовницы: Ответный удар
комедия, мелодрама
2022, Россия
0.0
Один вдох
спорт, драма
2020, Россия
7.0
Любовницы
комедия
2019, Россия
5.0
Теория выбора
2017, Россия / Швейцария
5.0
Синдром Петрушки
драма
2014, Россия / Швейцария / Германия
7.0
Игра слов: Переводчица олигарха
мелодрама, криминал
2007, Россия / Швейцария
5.0
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27 июля 2020 12:22
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