Наша рецензия

Марина Гордеева (Виктория Исакова) в детстве была невероятно перспективной спортсменкой. Её тренировал отец — сам в прошлом выдающийся пловец. Но детские победы остались в детстве, спорт она бросила, вышла замуж и теперь живет в Волжске с двумя детьми. Муж от неё ушёл совсем недавно, мать умерла, с отцом отношения неважные. Но во время отдыха на берегу моря Марина находит дело, которому она сможет посвятить свою терзающуюся душу, — фридайвинг. Дайвинг — достаточно…