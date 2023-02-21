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Киноафиша Новости Новый «Хеллбой» будет фолк-хоррором с прокатным рейтингом R

Новый «Хеллбой» будет фолк-хоррором с прокатным рейтингом R

21 февраля 2023 11:59
Новый «Хеллбой» будет фолк-хоррором с прокатным рейтингом R

Режиссер Брайан Тейлор рассказал об отличиях его версии от дилогии Гильермо дель Торо.

На днях студия Millennium Media официально объявила о разработке нового «Хеллбоя». Более того, проект близок к переходу на стадию съемок. Снимет фильм режиссер «Адреналина» и «Призрачного гонщика 2» Брайан Тейлор, а сценарий написали создатель персонажа Майк Миньола и его коллега из издательства Dark Horse Крис Голден.

Предстоящая картина получила название в честь одноименного комикса — «Хеллбой: Горбун» (Hellboy: The Crooked Man). Действие развернется в середине прошлого века. Ожидается, что экранизация будет близка к первоисточнику, так что акцент будет сделан на мрачность и аутентичность. В интервью Collider Тейлор немного рассказал о своем подходе к материалу. По словам кинематографиста, его адаптация, как и относительно недавний провалившийся перезапуск с Дэвидом Харбором, получит «взрослый» возрастной рейтинг R:

«Я представлял студии фолк-хоррор с рейтингом R. Команда из Millennium всецело меня поддержала. Это отличные люди, они любят ужасы».

Также Тейлор рассказал об отличиях его версии от любимой зрителями дилогии Гильермо дель Торо:

«Фильмы Гильермо дель Торо — масштабные космооперы, пропитанные духом этого режиссера. Но определенные комиксы, которые Майк писал в тот период, вызывали совершенно иные чувства — это был истощающий, криповый и жуткий фолк-хоррор. Более молодой Хеллбой, блуждающий по темным уголкам мира, исследователь паранормальных явлений, ночной охотник…».

Как уже отмечено, действие ленты развернется в 1950-х годах, а в центре повествования окажется молодой Хеллбой и неопытный оперативник из Бюро паранормальных исследований и обороны. Вместе они окажутся в диких местах Аппалачей, где им придется спасать местное население от разнообразных сверхъестественных сущностей, которым руководит дьявольский Горбун.

Съемки нового «Хеллбоя» начнутся в апреле и пройдут в Болгарии. Вскоре должна появиться информация об актерском составе.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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