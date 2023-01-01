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Хеллбой
Награды и номинации фильма Хеллбой
Hellboy
Хеллбой
2019 / США
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5.8
Оцените
81
голос
Рейтинг IMDb: 5.2
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Хеллбой
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Золотая малина 2020
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сценарий
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