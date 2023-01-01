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Хеллбой Хеллбой
Киноафиша Фильмы Хеллбой Награды и номинации фильма Хеллбой
Hellboy Хеллбой 2019 / США
5.8 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Награды и номинации фильма Хеллбой

Вся информация о фильме
Золотая малина 2020 Золотая малина 2020
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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2023, Россия, приключения, драма
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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