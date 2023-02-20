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Киноафиша Новости В производство запущен новый фильм о Хеллбое

В производство запущен новый фильм о Хеллбое

20 февраля 2023 10:26
В производство запущен новый фильм о Хеллбое

Впервые в истории франшизы сценарий напишут авторы оригинальных комиксов.

Компания Millennium Media объявила о том, что работает над новой экранизацией комиксов о Хеллбое. Картина станет перезапуском, а не продолжением предыдущих частей франшизы о приключениях героя из ада.

Новая лента получила название Hellboy: The Crooked Man («Хеллбой: Скрюченный человек»). Ее режиссером выступит Брайан Тейлор, наиболее известный по работе над дилогией «Адреналин», а также фильмами «Геймер» и «Призрачный гонщик 2». Впервые в истории экранизаций «Хеллбоя» сценарий картины напишут авторы оригинальных комиксов Майк Миньола и Крис Голден.

По сюжету нового фильма, Хеллбой и агент, лишь недавно вступивший в ряды Бюро паранормальных исследований и обороны, попадают в леса Аппалачей 1950-х годов. Там они сталкиваются с небольшим ведьминским культом, которым управляет местный демон Скрюченный человек, каким-то образом связанный с прошлым Хеллбоя. В комиксах Скрюченный человек некогда был обычным скрягой и спекулянтом Иеремией Уиткинсом, жившим в XVIII веке. После того, как мужчина был повешен за свою притупления, его душа попала в ад, а позже вернулась оттуда в демонической форме.

Съемки фильма начнутся в следующем месяце в Болгарии. Переговоры с потенциальными ведущими актерами в данный момент находятся на заключительной стадии.

Студия Millennium купила права на экранизацию «Хеллбоя» в 2018 году. Ранее компания уже попыталась перезапустить серию адаптаций комиксов, выпустив на экраны фильм «Хеллбой» с Дэвидом Харбором в главной роли. Однако низкие кассовые сборы картины заставили продюсеров вновь искать способы переосмыслить материал.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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