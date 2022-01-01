Современные люди мало задумываются о том, существует ли жизнь после смерти. Но истинно верующие пытаются жить праведно, поскольку знают – где-то там, за порогом бытия, их поджидает ад с самыми страшными испытаниями для грешников. Создатели художественных фильмов по-разному представляют преисподнюю. Но для каждого из них это самое страшное место в мире.

Пять лучших фильмов про ад

В представлении разных народов ад всегда был местом сосредоточения боли и страданий. Но интерес к преисподней и к тому, что она собой представляет, всегда подогревался создателями художественных фильмов. Главные герои подборки на собственном примере убедятся, что лучше всеми силами избегать правды.

Константин

Этот классический фильм считается образцово-показательным в своем жанре. Именно он заставляет зрителей задуматься о том, что каждый поступок может приблизить их к раю или к аду. Главный герой картины – Джон Константин – с детства обладал уникальным даром. Он мог видеть то, что недоступно простым смертным. Но пугающие видения едва не свели с ума подростка, который попытался покончить с собой. Герой понял, что за совершение смертного греха ему предстоит попасть в ад. Спустя годы Джон столкнулся с раком, который неумолимо приближает его встречу с Сатаной.

И у него есть только один шанс на то, чтобы успеть все исправить.

Куда приводят мечты

Экранизация одноименного нашумевшего романа была удостоена «Оскара» за лучшие визуальные эффекты. Фильм знакомит зрителей с Крисом. Он мало задумывался о существовании загробного мира, просто старался жить так, чтобы быть счастливым. Но однажды примерный семьянин попадает в смертельную аварию, после чего его душа оказывается в раю. Земная жизнь окончена, а на небе так много прекрасного, что можно навсегда забыть о проблемах и бедах. Вот только главный герой никак не может выбросить из головы свою жену. Женщина страдает после потери мужа и решает покончить с собой. Это приводит ее душу в ад.

Но Крис не собирается мириться с тем, что им уже не быть вместе.

Хеллбой: Герой из пекла

Зрелищный боевик является экранизацией серии комиксов. В конце Второй мировой войны нацисты собираются открыть портал, который ведет в ад, чтобы вернуть себе превосходство. Но американские солдаты успевают остановить их и вовремя прерывают ритуал. И все же в мир успевает попасть маленький красный чертенок, который получает имя Хеллбой. Спустя годы он станет лучшим агентом спецотдела по борьбе со сверхъестественной активностью. Однако за ним начинается новая охота.

Ведь только он может вновь распахнуть двери в ад, если назовет свое настоящее имя.

Призрачный гонщик – 2

Продолжение приключений Призрачного гонщика, являющегося одним из персонажей комиксов Marvel. Когда-то Джонни заключил сделку с дьяволом, и его душа должна была попасть в ад. В обмен на спасение он согласился стать Призрачным гонщиком – сверхъестественным оружием мщения. В продолжении фильма он получит шанс избавиться от вечного проклятия и спасти бессмертную душу. Когда на храм тайной секты нападут неизвестные, главному герою предложат новую сделку.

Он должен доставить новорожденного ребенка в святилище в обмен на свою свободу.

Гнев титанов

Авторы этой картины решили показать ад таким, каким его представляли древние греки. В основе сюжета лежит миф о Персее – полубоге, который был сыном Зевса. Это уже второй фильм, рассказывающий о приключениях главного героя. В первой части он сражался с Кракеном, но с тех прошло уже 10 лет. Персей пытается вести жизнь простого смертного – ловит рыбу на продажу и воспитывает ребенка. С Олимпа спускается его отец, который рассказывает, что люди почти перестали верить в богов. Их сила уменьшается, а вместе с ней иссякает и защита древней тюрьмы, которая была построена для заточения титанов.