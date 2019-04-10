Наша рецензия

В 517 году нашей эры король Артур вероломно нарушил договор с королевой ведьм Нимуэ (Милла Йовович), желавшей, чтобы волшебные существа жили в одном мире с людьми. Пронзённая мечом, Нимуэ начала было насылать на мир чуму, но Артур и Мерлин ловко разделали красивое женское тело на части, спрятали их в ларцы и отпустили ларцы с гонцами на все четыре стороны. Или даже пять. Наши дни. Оперативник Бюро расследования паранормальной деятельности Хеллбой (Дэвид Харбор) после очередного разговора с…