Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хеллбой Хеллбой
Киноафиша Фильмы Хеллбой Отзывы о фильме «Хеллбой»
Hellboy Хеллбой 2019 / США
6.4 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Хеллбой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В 517 году нашей эры король Артур вероломно нарушил договор с королевой ведьм Нимуэ (Милла Йовович), желавшей, чтобы волшебные существа жили в одном мире с людьми. Пронзённая мечом, Нимуэ начала было насылать на мир чуму, но Артур и Мерлин ловко разделали красивое женское тело на части, спрятали их в ларцы и отпустили ларцы с гонцами на все четыре стороны. Или даже пять. Наши дни. Оперативник Бюро расследования паранормальной деятельности Хеллбой (Дэвид Харбор) после очередного разговора с…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
islam.dzhelilov 10 апреля 2019, 15:06
Что с его лицом?какой то другой он в этом фильме🤦‍♂️
10 апреля 2019, 15:06 Ответить
Леха 11 апреля 2019, 13:26
Его играет другой актер, потому что прежнему уже 68 лет.
11 апреля 2019, 13:26 Ответить
Антон Морозов 11 апреля 2019, 16:44
Что-то все кругом не довольны фильмом, а я схожу
11 апреля 2019, 16:44 Ответить
ferula2011 11 апреля 2019, 18:23
Оценка
Фильм очень даже неплох.Конечно голивудщина блеснула в лучших своих традициях-и короля Артура приплели и оборотень в погонах,-сборная солянка одним словом.Подпортила также последняя сценка «шесть месяцев спустя»-такое ощущение что смотиишь дешевый сериал-не хватило денег на более масштабную концовку.НО ,не смотря на все это Фильм вышел достойный для произведений по мотивам комиксов.Ставлю на полку рядом с Дэдпулом.
11 апреля 2019, 18:23 Ответить
rafik.ivanov.85 11 апреля 2019, 21:26
Оценка
Не стоит от этого творения ожидать что то там масштабное и гениальное , есть прикольные маменты , есть вообще сцены прям дешовые и стремные , но в целом посмотреть можно . Как по мне так старые части по круче .
11 апреля 2019, 21:26 Ответить
Tatiana Shorokhova 12 апреля 2019, 14:50
Оценка
Поскольку я накатала сюда на сайт целую рецензию, только отмечу, что "Хеллбой" - тот случай, когда критики вообще не врубились, а кино будет культовым. Жесть, трэш, расчленёнка и Мотли Крю за кадром - нам такого очень давно не показывали. И в оригинале очень смешно, не знаю как в дубляже.
12 апреля 2019, 14:50 Ответить
SKY 12 апреля 2019, 21:21
в ответ на сообщение Tatiana Shorokhova от 12 апреля 2019, 14:50
могешь веть!
12 апреля 2019, 21:21 Ответить
Lidia Kleshchenok 12 апреля 2019, 23:24
Оценка
Есть хорошие режиссеры, а есть Нил Маршал. По видимому он не смотрел 2 других фильма про Хеллбоя. Вся основная информация переврана, даже то как он появился на свет. Нацистские времена и живой Распутин, которого убивает американская разведка в скупе с английским тайным обществом -чушь. Про количество мата к месту и нет, я вообще молчу. Хеллбой ужасен -жиррный, с плохим гримом и косым лицом в некоторых моментах. Уж могли бы наложить спец эффекты и подправить его. Пожелела потраченного времени и денег. Любителям Хеллбоя не советую смотреть это странное творение.
12 апреля 2019, 23:24 Ответить
Дядя Азо 13 апреля 2019, 13:15
Оценка
Фильм лютая дичЬ. Не советую!! Пеовая часть куда круче и то она была на любителя. Посмотрев 25% фильма хотелось уйти. Зря потраченные 300рэксов
13 апреля 2019, 13:15 Ответить
dk 13 апреля 2019, 16:15
Оценка
Плохо, не интересно, шутки не смешные. Расчлененка и монстры немного спасли фильм, а так бы ушел
13 апреля 2019, 16:15 Ответить
andromeh 13 апреля 2019, 20:25
Оценка
По ходу все слишком привыкли к мейнстримовому кино по комиксам...фильм бомба!Всем критикам "щелчок Таноса"😌
13 апреля 2019, 20:25 Ответить
leadraven 13 апреля 2019, 23:31
Оценка
Нормальный фильм. Как по мне, не дотянули по всем направлениям : экшн недостаточно бодрый, драма недостаточно напряжённая, трэш недостаточно безумный. Формула весьма удачная, но градуса маловато. Неплохо, но могло быть значительно лучше.
И да, Перлман круче.
13 апреля 2019, 23:31 Ответить
Николай Иванов 14 апреля 2019, 13:29
Полное фуфло. Графика норм. Сюжет отсутствует
14 апреля 2019, 13:29 Ответить
Виктория Справедливая 14 апреля 2019, 22:05
Оценка
Норм.
14 апреля 2019, 22:05 Ответить
Анна Махмудова 14 апреля 2019, 22:37
Оценка
Отвратительный фильм. Перегрузили всем, что вспомнили, даже баба яга была 🤦🏻‍♀️
14 апреля 2019, 22:37 Ответить
ferula2011 15 апреля 2019, 20:54
в ответ на сообщение Tatiana Shorokhova от 12 апреля 2019, 14:50
Оценка
Дубляж оставляет желать лучшего(
15 апреля 2019, 20:54 Ответить
Александр Кантемиров 15 апреля 2019, 21:33
Отличный фильмец! похоже немного на Дэдпула. не знаю че уж там стонать по Перлману, фильм Гильермо в принципе снят по другому и красный там более человечный что ли. здесь настоящий трэшняк! самое оно, не надо сравнивать просто. я смотрел с дочкой 10 лет, ей реально вкатило!
15 апреля 2019, 21:33 Ответить
Александр Кантемиров 15 апреля 2019, 21:34
битва с гигантами вообще кайф! мясо, кровь и ошметки. а че вы хотите от адского отродья????
15 апреля 2019, 21:34 Ответить
lutseanus666 16 апреля 2019, 17:20
Оценка
Фильм много хуже преведущих
16 апреля 2019, 17:20 Ответить
chpokira 20 апреля 2019, 15:53
Такого г*вна я давно не смотрела ...не отстдели весь фильм, адский провал!
20 апреля 2019, 15:53 Ответить
lena89857788453 28 апреля 2019, 23:53
Оценка
Фильм получился очень мерзотным. Было не особо интересно. Прошлые 2 фильма лучше намного.
28 апреля 2019, 23:53 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Король неба 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 191 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 29 комментариев
Вызов
Вызов 233 комментария
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь 1 комментарий
Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 1 комментарий
Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение 5 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 27 комментариев
Красный рубин
Красный рубин 1 комментарий
До рассвета 7 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 16 комментариев
Солярис
Солярис 2 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 8 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 14 комментариев
Помилование
Помилование 7 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 21 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 3 комментария
Мумиёшки
Мумиёшки 2 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 13 комментариев
Переводчик
Переводчик 3 комментария
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Хотя бы кинода 2 8 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App