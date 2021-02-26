Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Милла Йовович

Милла Йовович

Milla Jovovich
Милла Йовович
Милла Йовович Milla Jovovich
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 декабря 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Люк Бессон
Люк Бессон
были в браке с 1997 по 1999 Пол У. С. Андерсон
Пол У. С. Андерсон
вместе с 2002 года, в браке с 2009
Биография Миллы Йовович

Милла Йовович (урожденная Милица Богдановна Йовович) - американская актриса русско-сербского происхождения, родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Мать Миллы, Галина Логинова – советская актриса, наиболее известная по фильмам  «Тени исчезают в полдень» и «Много шума из ничего», а отец, Боги Джовович, был простым врачом – педиатром родом из Черногории, который приехал в Москву проходить обучение. Свои первые годы жизни будущая актриса провела в Днепропетровске. Когда ей было 4 года, семья переехала в Лондон, затем некоторое время жила в Сакраменто, а в итоге обосновалась в американской столице киноиндустрии Лос-Анджелесе. Первое время после переезда в США родители Миллы работали прислугой в доме известного режиссера Брайана де Пальма. Девочке также приходилось нелегко, в школе к ней относились неприязненно из-за того, что она выходец Советского Союза (в то время вновь начался новый виток холодной войны). Когда Йовович было 15 лет, ее отца арестовали и осудили на 20 лет за финансовые махинации с медицинскими страховками. Он отбывал пятилетний срок, а в это время Галина Йовович занималась воспитанием и продвижением своей дочери в шоу-бизнесе. Она понимала, что стать актрисой в США ей не суждено, поэтому сделала ставку на Миллу, потратив последние средства на уроки вокала, танцев и актерского мастерства.

Модельная карьера Миллы Йовович

Впервые на обложке печатного издания Милла появилась уже в 11 лет. Ее дебют как модели состоялся с итальянским журналом «Lei», после чего она участвовала в фотосессии для «Mademoiselle». После того, как всплыл факт того, что модели далеко до совершеннолетия, общественность всколыхнулась, и эта тема была поднята во многих американских ток-шоу. В то время как люди оживленно обсуждали Миллу, она появилась еще в 15 изданиях. На счету Йовович также участие в рекламных кампаниях Revlon, Hugo Boss, Guess и Calvin Klein. Ее гонорары за работу в то время достигали трех тысяч долларов в день. C 1998 года Милла является рекламным лицом косметической марки L'Oreal.

Фильмы с Миллой Йовович

Мама Миллы постоянно убеждала ее в том, что всеобщей и продолжительной славы на модельной карьере не построишь, поэтому между фотосессиями девушка также делала первые шаги на пути к актерской карьере. Она дебютировала в кино в картине Залмана Кинга «Слияние двух лун» в 1998 году. Узнаваемость Йовович возросла после исполнения главной роли в приключенческой мелодраме «Возвращение в Голубую Лагуну» (1991), сиквеле «Голубой лагуны» (1980) с участием других актеров. Спустя год Милла снялась в фильме «Чаплин» в роли супруги Чарли Чаплина - Милдред Харрис, а самого Чарли сыграл Роберт Дауни-младший. В 1992 году девушка получила небольшую роль в фильме «Под кайфом в смятении», на съемочной площадке которого встретила своего первого мужа Шона Эндрюса. После работы над этой картиной Милла сделала паузу в съемках в кино, чтобы попробовать себя в музыкальном бизнесе.

Музыкальная карьера Миллы Йовович

В 1994 году Милла Йовович выпустила дебютный альбом под названием «The Divine Comedy» («Божественная комедия»). Одна из композиций альбома - украинская народная песня «На лужайке». После релиза пластинки Йовович отправилась в гастрольный тур по Европе и США вместе с группой «Plastic Has Memory». Ее музыкальный талант был высоко оценен не только слушателями, но и критиками. После этого небольшого опыта девушка решила вернуться в мир кино.

Милла Йовович  - «Пятый элемент»

Возвращение Миллы состоялось в ставшим культовым фантастическом приключенческом боевике Люка Бессона «Пятый элемент» (1997), где она сыграла загадочную девушку ЛиЛу, перед которой стоит задача спасти планету. Лента имела ошеломительный успех, а сама актриса в одно мгновение стала звездой мирового масштаба. Фильм повлиял не только на ее карьеру, но и на личную жизнь: она вышла замуж за Люка Бессона. Позже девушка призналась, что в режиссере ее привлекала уверенность в том, что он всегда обеспечит ей роли в кино. Брак Миллы и Люка не оказался счастливым и распался уже в 1999 году, незадолго до развода Йовович сыграла главную роль в очередном фильме Бессона «Жанна Д`Арк» (1999).

В 2000 году Милла Йовович появилась в одной из главных ролей детективной драмы «Отель «Миллион долларов» Вима Вендерса. Картина была высоко оценена критиками и отмечена премией «Серебряный медведь», также положительные отзывы получила и актерская игра Миллы. За следующие несколько лет фильмография Йовович пополнилась фильмами «Золотая пыль» (2000), «Образцовый самец» (2001), «Кукла» (2002) и «Дом на Турецкой улице» (2002).

Милла Йовович  - «Обитель зла»

Одной из самых ярких ролей Миллы Йовович стала роль Элис в серии боевиков «Обитель зла». Фильмы являются киноадаптацией одноименной японской компьютерной игры, разработанной компанией «Capcom». Серия включает в себя 6 кинолент, первый эпизод вышел в 2002 году, последний - в 2017. По признанию самой актрисы, первые две части ей очень нравятся, а от участия в третьей она хотела отказаться потому, как ей не понравился сюжет. Однако режиссер картины Пол Андерсон специально для Миллы внес изменения в сценарий. За годы работы над фильмами «Обитель зла» Йовович овладела несколькими видами восточных единоборств, включая кун-фу, у-шу и таэквондо.

Также Миллу Йовович можно увидеть в таких фильмах, как «Ультрафиолет» (2006), «Идеальный побег» (2009), «Стоун» (2010), «Плохая мамочка» (2011) и «Лица в толпе» (2011). В 2011 году актриса исполнила одну из ключевых ролей в российской комедии «Выкрутасы», где также снимались Константин Хабенский и Иван Ургант.

Личная жизнь Миллы Йовович

Во время съемок «Под кайфом в смятении» Милла закрутила роман с коллегой Шоном Эндрюсом. В октябре 1992 года они поженились, однако уже спустя пару месяцев их брак распался. С 1997 по 1999 год Йовович была замужем за известным французским режиссером Люком Бессоном. В 2009 году спустя 7 лет отношений Милла вышла замуж в третий раз, за режиссера Пола Андерсона. У супругов есть две дочери — Эва Габо Андерсон, которая родилась за два года до свадьбы, и Дашиэл Иден Йовович-Андерсон.

Интересные факты о Милле Йовович

- Актриса увлекается музыкой, рисованием и историей искусств.

- Рост Миллы – 174 см.

- Милла— левша.

- Актриса в совершенстве владеет русским, сербским и французским языком.

- В 1994 году Йовович выпустила музыкальный альбом «The Divine Comedy», после чего отправилась в тур по Европе и США вместе со своей группой «Plastic Has Memory».

- В 2011 году актриса исполнила одну из ключевых ролей в российской комедии «Выкрутасы», где также снимались Константин Хабенский и Иван Ургант.

- За годы работы над фильмами «Обитель зла» Йовович овладела несколькими видами восточных единоборств, включая кун-фу, у-шу и таэквондо.

Фильмография Миллы Йовович
Дети шоу-бизнеса
Дети шоу-бизнеса
документальный 2020, США
7.0
Охотник на монстров
Охотник на монстров
фэнтези 2020, США / Германия / Япония / Китай
6.0
Хеллбой
Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
6.0
Райские холмы
Райские холмы
фэнтези 2019, США
5.0
Hummingbird
триллер, фантастика 2018, США
0.0
Мир будущего
Мир будущего
фантастика, боевик 2017, США
4.0
Опасное расследование
Опасное расследование
триллер, драма 2017, США
6.0
Обитель зла: Последняя глава
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.0
Все фильмы
Фотографии Миллы Йовович Все фотографии
Милла Йовович Милла Йовович Милла Йовович Милла Йовович
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Милла Йовович и Дэйв Батиста сыграют в экранизации рассказа Джорджа Р Р Мартина Режиссерское кресло займет автор «Обители зла» Пол У. С. Андерсон.
Написать
26 февраля 2021 10:37
Российская премьера «Охотника на монстров» вновь отложена Фильм выйдет только через две недели, 28 января.
Написать
14 января 2021 13:04
Pixar, комедия о призраках и маньяк Джаред Лето: что посмотреть в кино в январе Начинаем новый год с интересных премьер.
Написать
13 января 2021 11:47
Все новости
Статьи о персоне
«Это точно не мамин клон?»: годовалая дочь Миллы Йовович восхитила соцсети Милла Йовович показала, как ее младшая дочь встретила свой первый день рождения.
Написать
4 февраля 2021 11:46
«Была размером со слона»: 45-летняя Милла Йовович пожаловалась на набранный за беременность вес Голливудская звезда раскрыла несколько секретов быстрого похудения.
Написать
28 января 2021 14:32
«Я была в ярости»: роман Миллы Йовович с мужем начался со скандала из-за роли в «Обители зла» Актриса рассказала, кем могла бы стать, не сложись у нее успешной кинокарьеры.
Написать
27 января 2021 15:51
Все статьи
Связи
Люк Бессон
Люк Бессон Luc Besson
были в браке с 1997 по 1999 Пол У. С. Андерсон
Пол У. С. Андерсон Paul W.S. Anderson
вместе с 2002 года, в браке с 2009
Все связи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Приложение киноафиши