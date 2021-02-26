Милла Йовович (урожденная Милица Богдановна Йовович) - американская актриса русско-сербского происхождения, родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Мать Миллы, Галина Логинова – советская актриса, наиболее известная по фильмам «Тени исчезают в полдень» и «Много шума из ничего», а отец, Боги Джовович, был простым врачом – педиатром родом из Черногории, который приехал в Москву проходить обучение. Свои первые годы жизни будущая актриса провела в Днепропетровске. Когда ей было 4 года, семья переехала в Лондон, затем некоторое время жила в Сакраменто, а в итоге обосновалась в американской столице киноиндустрии Лос-Анджелесе. Первое время после переезда в США родители Миллы работали прислугой в доме известного режиссера Брайана де Пальма. Девочке также приходилось нелегко, в школе к ней относились неприязненно из-за того, что она выходец Советского Союза (в то время вновь начался новый виток холодной войны). Когда Йовович было 15 лет, ее отца арестовали и осудили на 20 лет за финансовые махинации с медицинскими страховками. Он отбывал пятилетний срок, а в это время Галина Йовович занималась воспитанием и продвижением своей дочери в шоу-бизнесе. Она понимала, что стать актрисой в США ей не суждено, поэтому сделала ставку на Миллу, потратив последние средства на уроки вокала, танцев и актерского мастерства.

Модельная карьера Миллы Йовович

Впервые на обложке печатного издания Милла появилась уже в 11 лет. Ее дебют как модели состоялся с итальянским журналом «Lei», после чего она участвовала в фотосессии для «Mademoiselle». После того, как всплыл факт того, что модели далеко до совершеннолетия, общественность всколыхнулась, и эта тема была поднята во многих американских ток-шоу. В то время как люди оживленно обсуждали Миллу, она появилась еще в 15 изданиях. На счету Йовович также участие в рекламных кампаниях Revlon, Hugo Boss, Guess и Calvin Klein. Ее гонорары за работу в то время достигали трех тысяч долларов в день. C 1998 года Милла является рекламным лицом косметической марки L'Oreal.

Фильмы с Миллой Йовович

Мама Миллы постоянно убеждала ее в том, что всеобщей и продолжительной славы на модельной карьере не построишь, поэтому между фотосессиями девушка также делала первые шаги на пути к актерской карьере. Она дебютировала в кино в картине Залмана Кинга «Слияние двух лун» в 1998 году. Узнаваемость Йовович возросла после исполнения главной роли в приключенческой мелодраме «Возвращение в Голубую Лагуну» (1991), сиквеле «Голубой лагуны» (1980) с участием других актеров. Спустя год Милла снялась в фильме «Чаплин» в роли супруги Чарли Чаплина - Милдред Харрис, а самого Чарли сыграл Роберт Дауни-младший. В 1992 году девушка получила небольшую роль в фильме «Под кайфом в смятении», на съемочной площадке которого встретила своего первого мужа Шона Эндрюса. После работы над этой картиной Милла сделала паузу в съемках в кино, чтобы попробовать себя в музыкальном бизнесе.

Музыкальная карьера Миллы Йовович

В 1994 году Милла Йовович выпустила дебютный альбом под названием «The Divine Comedy» («Божественная комедия»). Одна из композиций альбома - украинская народная песня «На лужайке». После релиза пластинки Йовович отправилась в гастрольный тур по Европе и США вместе с группой «Plastic Has Memory». Ее музыкальный талант был высоко оценен не только слушателями, но и критиками. После этого небольшого опыта девушка решила вернуться в мир кино.

Милла Йовович - «Пятый элемент»

Возвращение Миллы состоялось в ставшим культовым фантастическом приключенческом боевике Люка Бессона «Пятый элемент» (1997), где она сыграла загадочную девушку ЛиЛу, перед которой стоит задача спасти планету. Лента имела ошеломительный успех, а сама актриса в одно мгновение стала звездой мирового масштаба. Фильм повлиял не только на ее карьеру, но и на личную жизнь: она вышла замуж за Люка Бессона. Позже девушка призналась, что в режиссере ее привлекала уверенность в том, что он всегда обеспечит ей роли в кино. Брак Миллы и Люка не оказался счастливым и распался уже в 1999 году, незадолго до развода Йовович сыграла главную роль в очередном фильме Бессона «Жанна Д`Арк» (1999).

В 2000 году Милла Йовович появилась в одной из главных ролей детективной драмы «Отель «Миллион долларов» Вима Вендерса. Картина была высоко оценена критиками и отмечена премией «Серебряный медведь», также положительные отзывы получила и актерская игра Миллы. За следующие несколько лет фильмография Йовович пополнилась фильмами «Золотая пыль» (2000), «Образцовый самец» (2001), «Кукла» (2002) и «Дом на Турецкой улице» (2002).

Милла Йовович - «Обитель зла»

Одной из самых ярких ролей Миллы Йовович стала роль Элис в серии боевиков «Обитель зла». Фильмы являются киноадаптацией одноименной японской компьютерной игры, разработанной компанией «Capcom». Серия включает в себя 6 кинолент, первый эпизод вышел в 2002 году, последний - в 2017. По признанию самой актрисы, первые две части ей очень нравятся, а от участия в третьей она хотела отказаться потому, как ей не понравился сюжет. Однако режиссер картины Пол Андерсон специально для Миллы внес изменения в сценарий. За годы работы над фильмами «Обитель зла» Йовович овладела несколькими видами восточных единоборств, включая кун-фу, у-шу и таэквондо.

Также Миллу Йовович можно увидеть в таких фильмах, как «Ультрафиолет» (2006), «Идеальный побег» (2009), «Стоун» (2010), «Плохая мамочка» (2011) и «Лица в толпе» (2011). В 2011 году актриса исполнила одну из ключевых ролей в российской комедии «Выкрутасы», где также снимались Константин Хабенский и Иван Ургант.

Личная жизнь Миллы Йовович

Во время съемок «Под кайфом в смятении» Милла закрутила роман с коллегой Шоном Эндрюсом. В октябре 1992 года они поженились, однако уже спустя пару месяцев их брак распался. С 1997 по 1999 год Йовович была замужем за известным французским режиссером Люком Бессоном. В 2009 году спустя 7 лет отношений Милла вышла замуж в третий раз, за режиссера Пола Андерсона. У супругов есть две дочери — Эва Габо Андерсон, которая родилась за два года до свадьбы, и Дашиэл Иден Йовович-Андерсон.