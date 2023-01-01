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Тролли. Мировой тур Тролли. Мировой тур
Киноафиша Фильмы Тролли. Мировой тур Тролли. Мировой тур, 2020: актеры и роли
Trolls 2 World Tour Тролли. Мировой тур 2020 / США
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Тролли. Мировой тур, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уолт Дорн Уолт Дорн Walt Dohrn Дэвид П. Смит Дэвид П. Смит David P. Smith
Роли озвучивали
Анна Кендрик Анна Кендрик Anna Kendrick Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Justin Timberlake
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
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