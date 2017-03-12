Босс-молокосос, 2017

Перед вами мультфильм «Босс-молокосос» от режиссёра трёх частей всеми любимого «Мадагаскара», Тома МакГрата. Сценарий к этой анимационной картине написал Майкл МакКаллерс («Остин Пауэрс: Голдмембер», «Предвестники бури») совместно с Марлой Фрэйзи, для которой «Ребёнок-босс» станет писательским дебютом. Главных персонажей озвучили культовые актёры Алек Болдуин («Перл Харбор», «Привычка жениться»), Стив Бушеми («Большой Лебовски», «Крупная рыба»), Лиза Кудроу («Друзья»).

На что только не пойдут родители, чтобы их новорождённое чадо перестало плакать. Фильм «Босс-молокосос» расскажет о том, как в простой семье рождается уже второй малыш. Его семилетний брат завидует, что ребёнку стали уделять гораздо больше времени, чем ему. Но вскоре он обнаруживает, что вокруг его семья пала жертвой секретного заговора, который призван нарушить баланс любви в этом мире. И только мальчик может спасти ситуацию.