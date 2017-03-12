Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Босс-молокосос Босс-молокосос
Киноафиша Фильмы Босс-молокосос
Boss Baby

Босс-молокосос, 2017

2017 / США
7.6 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами мультфильм «Босс-молокосос» от режиссёра трёх частей всеми любимого «Мадагаскара», Тома МакГрата. Сценарий к этой анимационной картине написал Майкл МакКаллерс («Остин Пауэрс: Голдмембер», «Предвестники бури») совместно с Марлой Фрэйзи, для которой «Ребёнок-босс» станет писательским дебютом. Главных персонажей озвучили культовые актёры Алек Болдуин («Перл Харбор», «Привычка жениться»), Стив Бушеми («Большой Лебовски», «Крупная рыба»), Лиза Кудроу («Друзья»).

На что только не пойдут родители, чтобы их новорождённое чадо перестало плакать. Фильм «Босс-молокосос» расскажет о том, как в простой семье рождается уже второй малыш. Его семилетний брат завидует, что ребёнку стали уделять гораздо больше времени, чем ему. Но вскоре он обнаруживает, что вокруг его семья пала жертвой секретного заговора, который призван нарушить баланс любви в этом мире. И только мальчик может спасти ситуацию.

- В основе сюжета мультфильма «Босс-молокосос» лежит книга с иллюстрациями Марлы Фрэйзи

- Алек Болдуин и Лиза Кудроу впервые работают вместе со времён сериала «Друзья»

- Алек Болдуин уже в третий раз сотрудничает с Dreamworks. До этого он озвучивал героев мультфильмов «Мадагаскар 2» и «Хранители снов»

- Персонажа Стива Бушеми изначально должен был озвучить Кевин Спейси

- Пэттон Освальт («Убойное Рождество») последний раз овзучивал анимационного персонажа в мультфильме «Рататуй»

Существует множество пособий, рекомендаций, советов по воспитанию детей. Но вот что делать, если ребенок родился с задатками самого въедливого начальника и видит вокруг себя только подчиненных — ленивых, безалаберных и бездарных?

7.6 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 марта 2017
Премьера онлайн 29 июня 2017
Премьера в мире 12 марта 2017
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Том МакГрат
Том МакГрат
В ролях
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Напарник
Напарник (2017)
6.714286
Богатенький Ричи
Богатенький Ричи (1994)
6.7
Фильм находится в подборках
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Фильмы Федора Бондарчука Фильмы Федора Бондарчука
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Постер фильма Босс-молокосос 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Босс-молокосос смотреть онлайн

Босс-молокосос
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Напарник
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Все семь лет своего существования (ах, простите, семь с половиной!) Тим Темплетон жил жизнью абсолютно счастливого пацана. Он дрался с пиратами, укрощал Кинг Конга, спасал родителей из брюха саблезубой акулы… Родители, кстати, Тиму достались что надо. Они, конечно, с утра до ночи вкалывали на работе – трудились на благо некой компании «Песико», производящей щенят. Однако юный бутуз всегда знал, что он обожаем, а значит, сказка на ночь и песенка из репертуара…
Читать
Ирина 28 марта 2017, 14:40
Отличный мульт для семейного просмотра!
Киноафиша.инфо 22 марта 2017, 17:26
Добрый день. Стоимость билета варьируется. Перейдите по вкладке расписание, выберите нужный кинотеатр и формат, посмотрите цену.
Отзывы Написать
132 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Босс-молокосос
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Чёрное зеркало» и другие: 8 интерактивных фильмов и эпизодов на Netflix Кино, в котором можно влиять на развитие сюжета, пока не слишком популярно. Но цифровой формат стримингового сервиса всё чаще позволяет зрителю стать полноценным участником фильма. Причём это иногда происходит даже в знакомых историях. Большинство подобных проектов анимационные, но есть и несколько игровых эпизодов.
Написать
9 июня 2021 15:39
«Босс-молокосос 2» выйдет одновременно в кинотеатрах и на стрим-сервисе Peacock Кроме того, релиз состоится на два с половиной месяца раньше намеченного срока.
Написать
25 мая 2021 13:49
Релиз мультфильма «Босс-молокосос 2» перенесен на осень 2021 года Новая дата — 17 сентября 2021 года.
Написать
29 декабря 2020 14:33
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Приложение киноафиши