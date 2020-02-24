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Вселенная троллей, которая в первом фильме состояла из веселых волосатых существ и их противников — опасных бергенов, во второй части стремительно расширяется. Королева Розочка узнает о прошлом своего народа: оказывается, разные тролли любят разные музыкальные стили. Помимо ее страны, которая вдохновляется поп-музыкой, существуют также королевства техно, кантри, фанка, рока и классики. Теперь почти все они находятся под угрозой исчезновения. Юная королева Рокс, фанатка хард-рока,…