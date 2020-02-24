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Тролли. Мировой тур Тролли. Мировой тур
Киноафиша Фильмы Тролли. Мировой тур Отзывы о мультфильме «Тролли. Мировой тур»
Trolls 2 World Tour Тролли. Мировой тур 2020 / США
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о мультфильме «Тролли. Мировой тур»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Вселенная троллей, которая в первом фильме состояла из веселых волосатых существ и их противников — опасных бергенов, во второй части стремительно расширяется. Королева Розочка узнает о прошлом своего народа: оказывается, разные тролли любят разные музыкальные стили. Помимо ее страны, которая вдохновляется поп-музыкой, существуют также королевства техно, кантри, фанка, рока и классики. Теперь почти все они находятся под угрозой исчезновения. Юная королева Рокс, фанатка хард-рока,…

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Serg Vine 24 февраля 2020, 01:37
не советую идти - промывалка мозга для вашего ребенка. Типичная для современного мышления демонизация популярной во все времена рок музыки, противопоставление её всем остальным жанрам и дешёвая и довольно тупая реклама дегенеративного и тошнотворного хипа-хопа. Ещё один удар по психике здорового человека( учитывая что хип-хоп применяют в психушках для подавления воли и много чего ещё).
24 февраля 2020, 01:37 Ответить
jgelskaja 20 марта 2020, 06:22
Малышне понравится! Взрослым на любителя! Песни и пляски весь мультик)) вперед получше будет.
20 марта 2020, 06:22 Ответить
Paul.terr 22 марта 2020, 15:38
Оценка
Мультик довольно хороший. Сходить стоить с ребёнком. Единственный момент это принижение рока. Возведение его в нечто плохое, антипод всему, хотя допустим истоки рока идут из классической музыки и глупо ставить их в волны противопоставления. Сама идея мультика очень хорошая : мир, дружба. Но "затуманивание" детского мозга тем что хорошо и плохо считаю неприемлимым
22 марта 2020, 15:38 Ответить
Mikhail Kokin 24 марта 2020, 10:24
Классный музыкальный мульт!
24 марта 2020, 10:24 Ответить
Селин Циммер 24 марта 2020, 23:45
Мне 24, мульт классный 👍
Однозначно, не важно сколько Вам лет, —идите))
24 марта 2020, 23:45 Ответить
ebet-94 6 апреля 2020, 03:26
Оценка
Мы здесь чтобы сделать кофе металлом
МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ МЕТАЛЛОМ ЧЕРНЕЙШЕЙ ЧЕРНОТЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ
6 апреля 2020, 03:26 Ответить
Сергей Миллер 26 апреля 2020, 16:10
Оценка
Лютое дерьмище, я редко пишу отзывы, но сейчас прям бомбануло. Сидим дома, решил купить онлайн для дочки, сели смотреть ожидая хоть какой то сюжет примерно близкий к 1 части, но на поверку все оказалось совершенно не так. Не то что не советую ходить на него в кинотеатры, вообще смотреть не советую, такого гадкого осадка давненько не припомню.
26 апреля 2020, 16:10 Ответить
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