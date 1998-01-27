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Фильмография
Монэ Камисираиси
Mone Kamishiraishi
Киноафиша
Персоны
Монэ Камисираиси
Монэ Камисираиси
Mone Kamishiraishi
Дата рождения
27 января 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Кагосима, Япония
Рост
152 см
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.5
Твое имя
(2016)
8.0
Любовь длится вечно
(2020)
7.3
На рассвете
(2024)
Фильмография Монэ Камисираиси
7.3
На рассвете
Yoake no subete
драма
2024, Япония
8
Любовь длится вечно
мелодрама, комедия, мини-сериал, дорама
2020, Япония
7.3
Чихаяфуру. Финал
Chihayafuru: Musubi
мелодрама, комедия
2018, Япония
8.5
Твое имя
Kimi no na wa
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
2016, Япония
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Рецензия
6.9
Чихаяфуру. Фильм второй
Chihayafuru Part II
мелодрама, комедия
2016, Япония
7
Чихаяфуру. Фильм первый
Chihayafuru
мелодрама, комедия
2016, Япония
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