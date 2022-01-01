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Каито Исикава
Каито Исикава
Kaito Ishikawa
О персоне
Фильмография
Каито Исикава
Kaito Ishikawa
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Дата рождения
13 октября 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Токио, Япония
Рост
173 см
Биография Каито Исикавы
Родился 13 октября 1993 года. Токио, Япония.
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Фильмография Каито Исикавы
Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
2016, Япония
8.0
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