Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Макото Синкай 2 фотографии
Макото Синкай Makoto Shinkai
Киноафиша Персоны Макото Синкай

Макото Синкай

Makoto Shinkai

Дата рождения
9 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Коуми, Нагано, Япония
Актерское амплуа
Фантастический герой, Актер озвучки, Романтический герой

Биография Макото Синкая

Макото Синкай появился на свет 9 февраля 1973 года в японском городе Коуми, расположенном на востоке Нагано посреди горных просторов. Именно панорамы с живописными видами родных мест стали основой многих анимационных картин Синкая. Впоследствии, беседуя с журналистами, он признавался, что с детства восхищался красотой природы и мечтал переносить ее на экран, причем именно в жанре аниме.

В 1992 году Макото получил среднее образование и перебрался в столицу Японии, где стал студентом высшего учебного заведения. Там он изучал родную литературу, стал членом клуба юных литераторов и занимался иллюстрированием самиздата. По окончании института Макото самостоятельно, без помощи продюсеров и партнеров, начал рисовать первые анимационные фильмы, не в силах отказаться от детских устремлений.

В 1999 году Макото создал один их первых своих короткометражных мультиков под названием «Иные миры», хронометраж которого не превышал двух минут. Он разместил его в Интернете, но ролик остался незамеченным. Тогда же на свет появилась еще одна анимационная работа Синкая – «Она и ее кот» продолжительностью в пять минут. Этот мультфильм привлек продюсеров, и фирма CoMix Wave выпустила его на диске. Молодой мастер заинтересовал не только публику, но и критиков, а также снискал немало хвалебных отзывов. Кроме того, Синкай одержал победу на нескольких фестивалях.

В 2003 году прорывом в его деятельности в качестве анимационного художника стала 25-минутная романтическая лента «Голос далекой звезды». В настоящее время успех Синкая в роли мультипликатора сравним разве что с успехом легендарного аниматора Хаяо Миядзаки. Картины Макото отличаются тщательно прорисованными персонажами, яркими кадрами и лирической направленностью. Несмотря на то что в арсенале Макото пока немного работ, его имя уже вошло в анналы мировой мультипликации.

Супругу Макото зовут Тиеко Мисака, она появилась на свет в 1977 году и с ранних лет любила театр. Известность в качестве актрисы Тиеко получила в начале 2000-х годов, снявшись в нескольких молодежных триллерах.

Популярные фильмы

Твое имя 8.5
Твое имя (2016)
Судзумэ, закрывающая двери 8.3
Судзумэ, закрывающая двери (2022)
Дитя погоды 7.9
Дитя погоды (2019)

Фильмография Макото Синкая

Судзумэ, закрывающая двери 8.3
Судзумэ, закрывающая двери Suzume no tojimari
аниме , драма 2022, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Дитя погоды 7.9
Дитя погоды Tenki no ko / Weathering With You
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Она и ее кот: Все течет 7.3
Она и ее кот: Все течет
аниме , мелодрама, мини-сериал 2016, Япония
Твое имя 8.5
Твое имя Kimi no na wa
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Сад изящных слов 7.6
Сад изящных слов Koto no ha no niwa
анимация, мелодрама, аниме 2013, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Ловцы забытых голосов 7.5
Ловцы забытых голосов Hoshi o ou kodomo
драма, приключения, анимация, аниме 2011, Япония
Смотреть трейлер
Пять сантиметров в секунду 7.7
Пять сантиметров в секунду Byôsoku 5 senchimêtoru
драма, анимация, мелодрама, аниме 2007, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
За облаками 6.7
За облаками Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho
драма, анимация, фантастика, аниме 2004, Япония
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Макото Синкае
Макото Синкай закончил работу над своим новым полнометражным аниме-фильмом
Макото Синкай закончил работу над своим новым полнометражным аниме-фильмом
Аниме-режиссер Макото Синкай анонсировал свой новый фильм
Аниме-режиссер Макото Синкай анонсировал свой новый фильм
Режиссер «Минари» Ли Айзек Чун отказался от съемок игровой адаптации аниме «Твое имя»
Режиссер «Минари» Ли Айзек Чун отказался от съемок игровой адаптации аниме «Твое имя»

Интересные факты о Макото Синкае

  • Макото Синкай с детства интересовался мангой – японскими комиксами, которые предназначены как для детей, так и для взрослых.
  • По окончании университета Синкай работал в фирме по производству компьютерных игр, где стал рисовать заставки к ним и всерьез увлекся графическим оформлением. Кроме того, он занимался версткой рекламных проспектов и вёл Интернет-портал компании.
  • Мелодраматическая аниме-картина «Голос далекой звезды», выпущенная в 2002 году, в пять раз превысила стандартные показатели релизов в аналогичном жанре.
  • В 2010 году супруга Макото Тиеко Мисака подарила известному мультипликатору дочь, которую назвали Тисэ Ниицу. В семь лет девочка пошла по стопам матери и попробовала себя в актерском ремесле, снявшись в драматической картине «Мартовский лев».
  • Именно своей супруге Макото первой доверяет посмотреть каждый свой новый фильм, прежде чем представить его остальному миру. По словам художника, он всегда волнуется в ожидании вердикта Тиеко.
  • Помимо того, что Синкай сам рисует мультфильмы, он выступает в ролях их режиссера, сценариста и продюсера. Кроме того, он сам занимается монтажом и порой даже озвучивает свои картины.

Фотографии Макото Синкая

Макото Синкай
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше