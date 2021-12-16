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Макото Синкай

Makoto Shinkai
Макото Синкай
Макото Синкай Makoto Shinkai
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Дата рождения
9 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Коуми, Нагано, Япония
Биография Макото Синкая

Макото Синкай появился на свет 9 февраля 1973 года в японском городе Коуми, расположенном на востоке Нагано посреди горных просторов. Именно панорамы с живописными видами родных мест стали основой многих анимационных картин Синкая. Впоследствии, беседуя с журналистами, он признавался, что с детства восхищался красотой природы и мечтал переносить ее на экран, причем именно в жанре аниме.

В 1992 году Макото получил среднее образование и перебрался в столицу Японии, где стал студентом высшего учебного заведения. Там он изучал родную литературу, стал членом клуба юных литераторов и занимался иллюстрированием самиздата. По окончании института Макото самостоятельно, без помощи продюсеров и партнеров, начал рисовать первые анимационные фильмы, не в силах отказаться от детских устремлений.

В 1999 году Макото создал один их первых своих короткометражных мультиков под названием «Иные миры», хронометраж которого не превышал двух минут. Он разместил его в Интернете, но ролик остался незамеченным. Тогда же на свет появилась еще одна анимационная работа Синкая – «Она и ее кот» продолжительностью в пять минут. Этот мультфильм привлек продюсеров, и фирма CoMix Wave выпустила его на диске. Молодой мастер заинтересовал не только публику, но и критиков, а также снискал немало хвалебных отзывов. Кроме того, Синкай одержал победу на нескольких фестивалях.

В 2003 году прорывом в его деятельности в качестве анимационного художника стала 25-минутная романтическая лента «Голос далекой звезды». В настоящее время успех Синкая в роли мультипликатора сравним разве что с успехом легендарного аниматора Хаяо Миядзаки. Картины Макото отличаются тщательно прорисованными персонажами, яркими кадрами и лирической направленностью. Несмотря на то что в арсенале Макото пока немного работ, его имя уже вошло в анналы мировой мультипликации.

Супругу Макото зовут Тиеко Мисака, она появилась на свет в 1977 году и с ранних лет любила театр. Известность в качестве актрисы Тиеко получила в начале 2000-х годов, снявшись в нескольких молодежных триллерах.

Интересные факты о Макото Синкае
  • Макото Синкай с детства интересовался мангой – японскими комиксами, которые предназначены как для детей, так и для взрослых.
  • По окончании университета Синкай работал в фирме по производству компьютерных игр, где стал рисовать заставки к ним и всерьез увлекся графическим оформлением. Кроме того, он занимался версткой рекламных проспектов и вёл Интернет-портал компании.
  • Мелодраматическая аниме-картина «Голос далекой звезды», выпущенная в 2002 году, в пять раз превысила стандартные показатели релизов в аналогичном жанре.
  • В 2010 году супруга Макото Тиеко Мисака подарила известному мультипликатору дочь, которую назвали Тисэ Ниицу. В семь лет девочка пошла по стопам матери и попробовала себя в актерском ремесле, снявшись в драматической картине «Мартовский лев».
  • Именно своей супруге Макото первой доверяет посмотреть каждый свой новый фильм, прежде чем представить его остальному миру. По словам художника, он всегда волнуется в ожидании вердикта Тиеко.
  • Помимо того, что Синкай сам рисует мультфильмы, он выступает в ролях их режиссера, сценариста и продюсера. Кроме того, он сам занимается монтажом и порой даже озвучивает свои картины.
Фильмография Макото Синкая
Судзумэ закрывает двери
Судзумэ закрывает двери
аниме , драма 2022, Япония
0.0
Дитя погоды
Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.0
Твое имя
Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.0
Сад изящных слов
Сад изящных слов
анимация, мелодрама, аниме 2013, Япония
7.0
Ловцы забытых голосов
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, анимация, аниме 2011, Япония
7.0
Пять сантиметров в секунду
Пять сантиметров в секунду
драма, анимация, мелодрама, аниме 2007, Япония
7.0
За облаками
За облаками
драма, анимация, фантастика, аниме 2004, Япония
6.0
Голос далекой звезды
Голос далекой звезды
фантастика, короткометражный, анимация, мелодрама, аниме 2003, Япония
6.0
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Аниме-режиссер Макото Синкай анонсировал свой новый фильм Картина описывается как фэнтези-роудмуви.
Написать
16 декабря 2021 12:32
Режиссер «Минари» Ли Айзек Чун отказался от съемок игровой адаптации аниме «Твое имя» Джей Джей Абрамс и Paramount уже подыскивают замену.
Написать
21 июля 2021 16:48
Макото Синкай рассказал, что его следующий фильм будет о постапокалиптическом мире Режиссер «Твоего имени» хочет исследовать природу человеческой способности выживать в любых условиях.
Написать
30 декабря 2020 12:40
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