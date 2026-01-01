Макото Синкай появился на свет 9 февраля 1973 года в японском городе Коуми, расположенном на востоке Нагано посреди горных просторов. Именно панорамы с живописными видами родных мест стали основой многих анимационных картин Синкая. Впоследствии, беседуя с журналистами, он признавался, что с детства восхищался красотой природы и мечтал переносить ее на экран, причем именно в жанре аниме.

В 1992 году Макото получил среднее образование и перебрался в столицу Японии, где стал студентом высшего учебного заведения. Там он изучал родную литературу, стал членом клуба юных литераторов и занимался иллюстрированием самиздата. По окончании института Макото самостоятельно, без помощи продюсеров и партнеров, начал рисовать первые анимационные фильмы, не в силах отказаться от детских устремлений.

В 1999 году Макото создал один их первых своих короткометражных мультиков под названием «Иные миры», хронометраж которого не превышал двух минут. Он разместил его в Интернете, но ролик остался незамеченным. Тогда же на свет появилась еще одна анимационная работа Синкая – «Она и ее кот» продолжительностью в пять минут. Этот мультфильм привлек продюсеров, и фирма CoMix Wave выпустила его на диске. Молодой мастер заинтересовал не только публику, но и критиков, а также снискал немало хвалебных отзывов. Кроме того, Синкай одержал победу на нескольких фестивалях.

В 2003 году прорывом в его деятельности в качестве анимационного художника стала 25-минутная романтическая лента «Голос далекой звезды». В настоящее время успех Синкая в роли мультипликатора сравним разве что с успехом легендарного аниматора Хаяо Миядзаки. Картины Макото отличаются тщательно прорисованными персонажами, яркими кадрами и лирической направленностью. Несмотря на то что в арсенале Макото пока немного работ, его имя уже вошло в анналы мировой мультипликации.

Супругу Макото зовут Тиеко Мисака, она появилась на свет в 1977 году и с ранних лет любила театр. Известность в качестве актрисы Тиеко получила в начале 2000-х годов, снявшись в нескольких молодежных триллерах.