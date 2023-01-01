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Киноафиша Фильмы Твое имя Твое имя, 2016: актеры и роли
Kimi no na wa Твое имя 2016 / Япония
8.6 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Твое имя, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Макото Синкай Макото Синкай Makoto Shinkai
В ролях
Рюносукэ Камики Рюносукэ Камики Ryunosuke Kamiki Монэ Камисираиси Mone Kamishiraishi Рё Нарита Аои Юки Аои Юки Aoi Yûki Симадзаки Нобунага Симадзаки Нобунага Nobunaga Shimazaki Каито Исикава Каито Исикава Kaito Ishikawa Канон Тани Kanon Tani Кадзухико Иноуэ Kazuhiko Inoue
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