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Твое имя, 2016: актеры и роли
Kimi no na wa
Твое имя
2016 / Япония
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8.6
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174
голоса
Рейтинг IMDb: 8.4
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Твое имя, 2016: актеры и роли
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Режиссер
Макото Синкай
Makoto Shinkai
В ролях
Рюносукэ Камики
Ryunosuke Kamiki
Монэ Камисираиси
Mone Kamishiraishi
Рё Нарита
Аои Юки
Aoi Yûki
Симадзаки Нобунага
Nobunaga Shimazaki
Каито Исикава
Kaito Ishikawa
Канон Тани
Kanon Tani
Кадзухико Иноуэ
Kazuhiko Inoue
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