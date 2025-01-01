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Кадзухико Иноуэ
Кадзухико Иноуэ Kazuhiko Inoue
Киноафиша Персоны Кадзухико Иноуэ

Кадзухико Иноуэ

Kazuhiko Inoue

Дата рождения
26 марта 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Иокогама, Япония

Популярные фильмы

Твое имя 8.5
Твое имя (2016)
Ловцы забытых голосов 7.5
Ловцы забытых голосов (2011)
Наруто 8: Кровавая тюрьма 7.3
Наруто 8: Кровавая тюрьма (2011)

Фильмография Кадзухико Иноуэ

Жанр
Год
Все 18 Фильмы 5 Сериалы 13 Актер 18
Киберпанк: Бегущие по краю
Киберпанк: Бегущие по краю
боевик, аниме , фантастика 2022, Япония
Несносные пришельцы
Несносные пришельцы
комедия, аниме , мелодрама, фантастика 2022, Япония
Лунное путешествие приведёт к новому миру
Лунное путешествие приведёт к новому миру
комедия, приключения, аниме , фэнтези 2021, Япония
Любит — не любит 7.3
Любит — не любит Omoi, Omoware, Furi, Furare
анимация, комедия, мелодрама, аниме 2020, Япония
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Кафе из другого мира
Кафе из другого мира
комедия, аниме , фэнтези 2017, Япония
Твое имя 8.5
Твое имя Kimi no na wa
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Невероятные приключения Джоджо
Невероятные приключения Джоджо
боевик, приключения, аниме 2012, Япония
Ловцы забытых голосов 7.5
Ловцы забытых голосов Hoshi o ou kodomo
драма, приключения, анимация, аниме 2011, Япония
Смотреть трейлер
Наруто 8: Кровавая тюрьма 7.3
Наруто 8: Кровавая тюрьма Gekijouban Naruto: Buraddo purizun
анимация, аниме 2011, Япония
Чистая романтика
Чистая романтика
драма, аниме , мелодрама 2008, Япония
Наруто: Ураганные хроники
Наруто: Ураганные хроники
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
Темнее чёрного
Темнее чёрного
драма, боевик, аниме , фантастика 2007, Япония
Хост-клуб Оранской школы
Хост-клуб Оранской школы
комедия, аниме , мелодрама 2006, Япония
За облаками 6.7
За облаками Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho
драма, анимация, фантастика, аниме 2004, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Крестовый поход Хроно
Крестовый поход Хроно
драма, аниме , ужасы 2003, Япония
Наруто
Наруто
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2002, Япония
Гравитация
Гравитация
комедия, аниме , музыка, мелодрама 2000, Япония
Кэнди, Кэнди
Кэнди, Кэнди
драма, аниме , детский 1976, Япония
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