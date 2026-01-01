Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Масаки Тэрасома
Masaki Terasoma
Киноафиша
Персоны
Масаки Тэрасома
Масаки Тэрасома
Masaki Terasoma
Дата рождения
8 мая 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Нисиномия, Япония
Рост
178 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.5
Врата Штейна
(2011)
8.5
Звездное дитя
(2023)
8.5
Твое имя
(2016)
Фильмография Масаки Тэрасома
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Драма
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2021
2020
2018
2016
2013
2011
2004
Все
14
Фильмы
7
Сериалы
7
Актер
14
6.3
Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза
Batman Ninja vs. Yakuza League
анимация
2025, Япония / США
8.5
Звездное дитя
драма, аниме
2023, Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.6
Луна, Лайка и Носферату
драма, аниме , фэнтези
2021, Япония
6.4
Ложные выводы
аниме , мелодрама, детектив
2020, Япония
8
Ее заветное желание
Josee to Tora to Sakana-tachi
анимация, драма, мелодрама, аниме
2020, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.8
Золотое божество
боевик, приключения, аниме
2018, Япония
6.7
Мобильный воин Гандам: Нарратив
Mobile Suit Gundam Narrative
анимация, аниме
2018, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Гостиница Окко
Okko inn
анимация, аниме
2018, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
8.5
Твое имя
Kimi no na wa
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
2016, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
7.8
Врата Штейна: Дежавю
Steins;Gate: Fuka Ryouiki no Déjà vu
фантастика, триллер, анимация, драма, аниме
2013, Япония
Смотреть трейлер
7.2
Шестая зона
драма, приключения, аниме , фантастика
2011, Япония
8.5
Врата Штейна
драма, аниме , фэнтези, фантастика
2011, Япония
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.3
Наруто 8: Кровавая тюрьма
Gekijouban Naruto: Buraddo purizun
анимация, аниме
2011, Япония
7.4
7 самураев
драма, боевик, приключения, аниме
2004, Япония/США
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667