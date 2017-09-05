До начала сюжета зрителю показывают своеобразный пролог: юноша и девушка, живущие самой обычной жизнью, постоянно чувствуют какую-то утрату. «Есть ощущение, что я что-то потерял», — повторяют они друг за другом. Но эта сцена на первых порах останется без ответа, а может быть даже будет на какое-то время забыта. Ведь дальше начинается почти американская комедия. Девушка Мицуха из провинциального городка в горах и юноша Таки из Токио регулярно обнаруживают своё сознание в телах…
P.S.
Отдельное спасибо Главному редактору Киноафиши Ирине Самойловой за приглашение
В целом, очень приятное впечатление осталось от увиденного. Но, думаю, на мой вкус это самое впечатление было бы куда приятнее, если бы это было не аниме, а полноценный художественный фильм и снятый не японцами, а европейцами. Уж очень история и сюжет просятся в нормальный кинематограф, а весь именно японский колорит и антураж – это уже, как говорится, на любителя. Так что, если среди вас есть поклонники аниме – вам к просмотру очень рекомендую. Если вы не поклонник аниме, но любитель мелодраматических историй, пусть даже не сыгранных «вживую», а нарисованных – тоже можете посмотреть. Авось и не запутаетесь на середине сюжета, как это получилось в моём случае. Фильм, кстати, выйдет в прокат 7 сентября.
На мой взгляд, у аниме "Твоё имя" есть шанс понравиться любому зрителю: великолепная анимация, приятное музыкальное сопровождение, интересное развитие сюжета, трогательная история, хорошо прописанные персонажи. Любители покопаться поглубже найдут для себя интересный философский подтекст,
а преданные поклонники Синкая - отсылки к предыдущим работам.
В сердце любовь
Я что-то забыл и найти не могу
Как твоё имя?
Твоё имя
Трон пошатнулся, гора сдвинулась с места, у шедевров Миядзаки появился конкурент: аниме Твоё имя. В Имени действительно, буквально всё сделано на таком же высочайшем уровне, по крайней мере, на мой взгляд не заядлого анимемана, но большого ценителя этой культуры. Имя пестрит и радует рисовкой, все так чудесно изображено и анимировано по всем канонам. Ах, какие там красоты Японии, какие там пейзажи, одно заглядение! Глаза радовались нескончаемо на протяжении всей киноленты. И можно было бы выехать только за счёт изображения, но нет, по всем остальным параметрам, канонам Твоё имя чертовски хорошо.
В нём есть та самая магия аниме, эта воздушность и милота, которая и отличает аниме гуру этого жанра, Хаяо Миядзаки. Так называемый месседж тут довольно прост, сюжет хоть и не двухкопеечный, но не испещрён множеством поворотов, интриг, острой социальности и прочего высокофестивального... да и не надо это :) главное, что сюжет мил и душевен, с драматическим поворотом, который меняет настроение и взгляд на события, за ним просто приятно следить. Ведь это легкое аниме для души, у него нет задачи, как в том же Призраке в доспехах, поднимать тяжёлые вопросы бытия.
Музыка тоже прекрасна, и, наверное самобытна, тут я не уверен :) Главное, что подходит ко всему на экране, гармонично с ним сочетайся и не режет ухо. Ну и игра актёрских голосов... тут конечно точно сказать затрудняюсь, ибо смотрел дубляж, не оригинал. Наши голоса вроде справляются, хотя не без нареканий: не хватает им иногда японского колорита, японского тембра и каноничных для культуры аниме, слегка гипертрофированных эмоций, хотя в картинке это изображено, как раз таки по этой самой классике.
И вот у Макото Синкая вышло добротное, чудесное аниме. Обязательно сходите на него, ведь редко в наши районы заглядывают аниме такого уровня и вообщем аниме в принципе :) Смотреть Твоё имя можно с 7 сентября, во всех кинотеатрах страны.
Моя оценка: 9 из 10
Седьмого сентября в российский прокат выходит фильм японского мультипликатора Макото Синкая "Твоё имя". Популярный и даже избитый сюжет - молодые парень и девушка "меняются телами". Прочитав описание, зритель сразу снисходительно улыбается и говорит себе: "Все понятно. Сюжет понятно какой. И шутки известно про что будут. Ну ладно, схожу".Ситуация осложняется тем, что картина по своему жанру - а это, как вы могли догадаться по трейлеру, аниме - еще и не устраивает очень большую аудиторию. "Мульты японские", "я лучше нормальный фильм посмотрю", "нарисовать каждый дурак может". Дорогие друзья, если вы так считаете, вы очень многое теряете.
Разумеется, для просмотра таких картин часто требуется определенная привычка, например, к несколько специфическому, для кого-то даже неприятному, юмору, и в целом к картинке и логике построения рассказа (об этом речь пойдет чуть позже). Но приложенное усилие абсолютно стоит результата - "Твое имя" сделано с большой любовью и мастерством, полно блестящих находок, и, что самое главное - мультфильм не только трогательный, захватывающий и эстетичный, но и остро актуальный и современный. Родина главной героини - маленький, даже захолустный городок на берегу озера. Невероятно живописная природа, классическая Япония во всей красе, начиная от пейзажей и зданий и заканчивая традициями, многие из которых в диковинку нашему зрителю. И при всем при этом - невероятная скука. Отсутствие целей, узколобость, предрассудки, сплетни, коррумпированная местная власть (ничего не напоминает?) местная молодежь мечтает сбежать в Токио. Ведь в столице - небоскребы, кафе, рестораны, множество людей, скоростные поезда,"каждый день будто праздник", все интересно и необычно. Вся картина будто основана на контрастах и перекличках - парень-девушка, город-деревня, и самая главная - драма-комедия. Забавное, красиво нарисованное аниме говорит простым языком о простых вещах - школе, свиданиях, подработке, но при этом поднимает тяжелые и болезненные темы: катастрофы, унесшей жизни людей, мистики, семьи, утраты, выбора, веры, памяти, тему поиска себя, своей судьбы. Жанр несколько специфический, и смотреть непросто - в основном из-за особенностей повествования. Автор не трудится облегчить нам понимание истории, предоставляет самим разбираться в причинах и следствиях, и по мере раскрытия сюжета осознавать происходящее и сопоставлять детали и факты становится все легче и тяжелее одновременно - так все переплетено. Очень скоро зритель забывает, что персонажи нарисованные, а не настоящие, что по-настоящему никто не умирал - настолько невероятно захватывает атмосфера картины. В ней все красиво, начиная от мелких деталей рисовки и заканчивая саундтреком, который, впрочем, у нас безбожно испорчен озвучкой - грубый голос без интонации переводит лирику песен. Звучит это дико и смешно, неясно, зачем это делать, если давно изобрели субтитры? Японская музыка и так немного людей привлекает, и эти "фоновые пояснения" ситуацию не улучшают. В заключение хотелось бы сказать, что при написании рецензий на языке часто вертится фраза "для вечернего просмотра сойдет", но здесь эта формула не подходит. "Твое имя" - не детский мультик и не средство для легкого времяпрепровождения. Смотреть его может быть непривычно, а то и нелегко, но жалеть о потраченных двух часах вам точно не придется.
Моя оценка - 8.9 стаканов сакэ из 10.
Сердечно благодарим портал "Киноафиша" за любезное приглашение на пресс-показ!
Так или иначе в оригинале стоит пересмотреть. Надеюсь на расширение ассортимента аниме в нашем прокате.
Макото Синкая уже давно уважительно называют «новым Хаяо Миядзаки», сам режиссер-аниматор это определение не любит.
Он прославился, когда в 2001 году практически в одиночку нарисовал 25-минутный фантастический мультфильм «Голос далекой звезды». Помощь друзей ему понадобилась лишь для создания звуковой дорожки.
С творчеством Макото Синкая я познакомилась совершенно случайно. Кто-то в обсуждениях порекомендовал посмотреть "Сад изящных слов". И вот тут я влюбилась. Влюбилась в прорисовку, в атмосферу, в лирику, в реалистичность. «5 сантиметров в секунду», «Ловцы забытых голосов», «За облаками», я запоем просмотрела ВСЕ работы этого режиссера. Каждая из них - настоящее произведение искусства. Синкай не убаюкивает сознание, он показывает реалии, а в реалиях мы все кого-то теряем, наши пути расходятся, мы все что-то ищем и не находим, это - жизнь. И этим он меня покорил.
Мне стало грустно, ведь я пересмотрела у него всё, что дальше? И тут на экраны выходит "Твое имя". Очередной шедевр. Казалось бы, начинается все с банальной истории, но на нее нанизывается слой за слоем дополнительные сюжетные и смысловые линии. Фильм пропитан романтикой, традициями, философским духом, новизной. А какая картинка! Настолько детализированная, что в вымышленный городок хочется уехать сразу же после просмотра.
«Твое имя» в прошлом году стало самым кассовым японским мультфильмом за всю историю страны (прежний рекорд принадлежал «Унесенным призраками» Миядзаки).
«Твое имя» — искреннее кино, с нетипичной для режиссера концовкой. Потрясающая рисовка, свежий взгляд и романтичная линия, которая никого не оставит равнодушным - все это создает восторг, от которого хочется плакать.
9 из 10
Мастер японской анимации Макото Синкай славится нештампованными аниме-фильмами. Режиссер всячески избегает шаблонов, предлагая зрителю качественные мультипликационные работы. Зачастую он пишет сценарий и делает большую часть работы сам. Мультипликационный фильм «Твое имя» не стал исключением: он нарисован по мотивам одноименного романа Макото Синкая. К слову, лента уже возглавила список самых кассовых аниме-фильмов, обогнав шедевр Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».
Подростки Таки Татибана и Мицуха Миямидзу перемещаются в тела друг друга. Причем, в реальной жизни школьники не знакомы: Мицуха живет в небольшом захолустном городке Итомори, Таки – житель Токио. Чудо транспортации произошло с ребятами после старинного обряда, во время которого Мицуха приготовила кутикамисакэ (кутикамисакэ), а затем закричала: «Ненавижу эту жизнь. Ненавижу этот город. В следующей жизни хочу родиться красивым парнем из Токио». Вуаля! Наутро Мицуха обнаруживает себя в теле Таки…
Просыпаясь, подростки недоумевают: их не покидает чувство потери чего-то важного. И к тому же, они напрочь забывают, что происходило с ними в день, когда они менялись телами. Уловив связь, Таки и Мицуха оставляют друг другу телефонные записи с рекомендациями, как себя вести в чужом теле…Веселая жизнь все же приводит к кульминации: Таки решает найти Мицуху и поговорить с ней. Но это оказывается не так просто. А может, это все-таки был сон?
«Твое имя» – это история, построенная на растиражированном приеме «обмена телами» и контрастах, но Синкаю удается сделать стоящее аниме – трогательное, и в то же время, жизнеутвердающее, романтичное и реалистичное в одном флаконе. Детально прописанные пейзажи японской природы – настоящее удовольствие для глаз. В поисках Мицухи Таки исследует Японию, и в тоже время погружает зрителя в мир, нетронутый урбанизацией.
Словом, Макото Синкай остается верным себе: история необычных отношений, приправленная мистикой и уместным юмором, не оставит равнодушным ни одного любителя аниме.
8 из 10.
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