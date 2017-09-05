Наша рецензия

До начала сюжета зрителю показывают своеобразный пролог: юноша и девушка, живущие самой обычной жизнью, постоянно чувствуют какую-то утрату. «Есть ощущение, что я что-то потерял», — повторяют они друг за другом. Но эта сцена на первых порах останется без ответа, а может быть даже будет на какое-то время забыта. Ведь дальше начинается почти американская комедия. Девушка Мицуха из провинциального городка в горах и юноша Таки из Токио регулярно обнаруживают своё сознание в телах…