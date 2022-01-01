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Аои Юки
Аои Юки
Aoi Yûki
О персоне
Фильмография
Аои Юки
Aoi Yûki
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Дата рождения
27 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Самму, Тиба, Япония
Рост
145 см
Биография Аои Юки
Родилась 27 марта 1992 года. Самму, Тиба, Япония.
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Фильмография Аои Юки
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
анимация, аниме
2019, Япония
7.0
Форма голоса
анимация, драма, мелодрама, аниме
2016, Япония
8.0
Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
2016, Япония
8.0
Проект Альфа
боевик, приключения, анимация
2014, Япония / США
6.0
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