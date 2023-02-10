Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую

На этой неделе стриминги предлагают покорить столицу с Раневской, посадить за решетку маньяка, разобраться в чувствах к давним возлюбленным и спеть с Уитни Хьюстон.

Ты (4-й сезон, часть 1)

9 февраля, Netflix

Кому смотреть: фанатам сериала и лично Пенна Бэджли.

Основанный на книгах Каролайн Кепнес сериал про сталкера Джо Голдберга начал выходить в 2018 году, и, судя по тому, как в последнее время принято делить заключительные сезоны на две части, четвертый сезон вполне может стать для шоу последним. В нем главный герой (Пенн Бэджли) переезжает в Лондон и под именем профессора Джонатана Мура начинает преподавать, а также развлекаться в обществе постылой элиты. В новых эпизодах Джо попытается бороться со старой зависимостью и постарается не вступать в отношения, чтобы разобраться в себе, но в этот раз и сам станет объектом слежки. В новых эпизодах снова появится Тати Габриэль в роли Мариэнн Беллами. Вторая часть сезона выйдет 10 марта этого же года.

Ты (4-й сезон, часть 1)

Скинамаринк

10 февраля, Shudder

Кому смотреть: тем, кто в детстве хотя бы раз испытывал страх при мысли, что его бросят взрослые, и/или интересуется жанром хоррора.

Благодаря сарафанному радио стремительно обрастает культом хоррор-дебют канадского режиссера Кайла Эдварда Болла. В соцсетях активно делятся впечатлениями, постят мемы и отрывки, которые считают самыми жуткими в фильме, и, конечно, объясняют истинный смысл сюжета. Все действие картины разворачивается в доме, где два ребенка просыпаются посреди ночи и понимают, что родителей с ними нет, а двери и окна исчезли. С пледами они устраиваются перед экраном телевизора смотреть мультфильмы на видеокассетах, чтобы отвлечься в ожидании возвращения взрослых. Однако никто не приходит, и дети начинают ощущать присутствие чего-то зловещего. Из-за маленького бюджета (всего лишь 15 тысяч долларов) и простой, но действенной концепции фильм часто сравнивают с «Ведьмой из Блэр: Курсовая с того света». Сам режиссер поделился, что идея хоррора пришла к нему из ночного кошмара. Кажется, его страхи разделяют немало зрителей.

Скинамаринк

8 февраля, Wink, more.tv

Кому смотреть: тем, кто любит российские сериалы про маньяков и/или впечатляющий актерский каст.

«Фишер» рассказывает о поимке реально существовавшего одинцовского маньяка Сергея Головкина. Во второй половине 1980-х на Рублевке начали находить изуродованные трупы подростков. За расследование берутся сотрудники прокуроры Наталья Добровольская и Валерий Козырев. По одной из версий, совершенные убийства — след недавно арестованного Чикатило, так что руководство выписывает из Ростова-на-Дону в помощь оперативника Евгения Бокова. Шоураннерами сериала в народном жанре триллера о советских маньяках выступили телевизионный продюсер Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Они же написали сценарий. Режиссурой занимались Любовь Львова и Сергей Тарамаев, ставившие молодежную «Черную весну» с Глебом Калюжным. Ведет «Фишер» впечатляющее актерское трио из Александры Бортич, Александра Яценко и Ивана Янковского.

Фишер

7 февраля, HBO

Кому смотреть: тем, кто нуждается в истории о добрых делах и людях и/или любит интересную документалистику.

Фильм Шонака Сена («Города сна»), документалиста из Дели, отметился на «Сандэнсе» и в Каннах. В Парк-Сити картина получила Приз жюри секции международной документалистики, а на главном кинофестивале взяла премию «Золотой глаз», тоже вручаемую лучшим документальным лентам. Теперь она номинирована на «Оскар» от Индии. В своей работе Сен наблюдал за двумя братьями, Надином и Саудом, которые посвятили свою жизнь спасению черных коршунов. В огромном количестве эти величественные птицы, необходимые для экосистемы Дели, буквально падают на улицы города, а братья выхаживают их в обустроенной дома лечебнице, чтобы вернуть в небо. Режиссер снимал фильм почти три года, стараясь уловить нужную интонацию и передать качество повседневного подвига своих героев.

Все, что дышит

10 февраля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто скучал по Риз Уизерспун и Эштону Кутчеру в романтических комедиях.

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер впервые снялись в ромкоме вместе, как раз ко Дню всех влюбленных. Они играют Дебби и Питера, у которых когда-то была интрижка, но вот уже много лет они лучшие друзья. Они решают на время поменяться квартирами, чтобы внести в жизнь разнообразие. Питер переезжает в Лос-Анджелес и присматривает за сыном Дебби, а она переезжает в Нью-Йорк и знакомится с Тео. Однако постепенно выясняется, что Питер давно влюблен в свою лучшую подругу, но не решается ей об этом сказать. Большую часть экранного времени герои проведут раздельно, так что химия актеров, обыкновенно важная для жанра ромкома, здесь будет не во главе угла. Интересно, однако, что над сценарием работала Алин Брош Маккенна, известная скриптами фильмов «Дьявол носит Prada» и «Круэлла». Она же выступила режиссером и продюсером проекта.

К тебе или ко мне?

10 февраля, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто любит ромкомы с нотой ностальгии.

Еще один ромком этой недели снял Дэйв Франко, больше известный как актер и младший брат Джеймса Франко, с которым он часто снимался («Зеровилль», «Горе-творец»). Вместе с женой Элисон Бри он написал сценарий, вдохновившись ромкомами 80-90-х вроде «Свадьба моего друга» и «Вам письмо». По сюжету, Элли встречает своего бывшего возлюбленного Шона и начинает сомневаться в выборе, который когда-то сделала. Вернувшись в родной город, она знакомится с Кэссиди, напоминающей ее себя в молодости, и узнает, что та скоро выходит замуж… за ее бывшего молодого человека. Главные роли в картине сыграли сама Бри и Джей Эллис, недавно засветившийся в «Топ Ган: Мэверик».

Кто-то, кого я знал раньше

8 февраля, KION

Кому смотреть: тем, кому любопытно взглянуть, какой получилась легендарная артистка в российском сериале.

Излюбленный жанр байопика продолжает будоражить современных кинематографистов. К Есенину, Вертинскому, Высоцкому, которым так повезло с помощью киноделов-соплеменников после смерти воплотиться (иногда и не один раз) в сериалах и фильмах, примкнула Фаина Георгиевна. Легенду театра и кино в костюмном шоу играет Мариэтта Цигаль-Полищук (она же в сериале «Крылья империи» исполняла роль Анны Ахматовой). Восьмисерийный сюжет делает попытку охватить насыщенный творческий и жизненный путь великой эксцентричной артистки длиной в более чем полвека на фоне бурных исторических событий, происходящих в стране. Еще до революции Раневская в версии Цигаль-Полищук практически из-под венца сбегает из родного города Таганрога покорять театральные подмостки Москвы и стремительно становиться героиней анекдотов. Также в сериале снялись Ирина Гринева, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Даниил Спиваковский и другие. Режиссером выступил Дмитрий Петрунь («Воскресенский»), а продюсером — Константин Эрнст. Среди сценаристов Юрий Мороз («Угрюм-река»).

Раневская

7 февраля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто почти или совсем не знаком с биографией и творчеством популярной певицы.

Уитни Элизабет Хьюстон в 80-е оказалась на сцене американского клуба почти случайно, в качестве замены (ее мать накануне выступления потеряла голос). По счастью, в зале сидел влиятельный музыкальный продюсер Клайв Дэвис и, влюбившись в талант юной певицы, решил сделать из нее настоящую звезду. Такова не слишком оригинальная завязка нового байопика о чернокожей поп-иконе, собиравшей стадионы. Картину о знаменитой певице продюсировал сам Дэвис, так что проблем с правами на песни, использованные в фильме, точно не было. Режиссером стала Кейси Леммонс, ставившая биографическую картину «Гарриет» об аболиционистке Гарриет Табмен. Сценарием занимался Энтони Маккартен, работавший над «Богемской рапсодией» и «Вселенной Стивена Хокинга». Главная роль досталась Наоми Аки («Голос перемен»). Клайва Дэвиса в фильме сыграл Стэнли Туччи. По мнению прессы, картина получилась слишком похожей на ознакомительную статью. Помнится, те же претензии предъявляли «Богемской рапсодии», но фильм все равно имел огромный зрительский успех.