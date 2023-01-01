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Богемская рапсодия
Награды и номинации фильма Богемская рапсодия
Bohemian Rhapsody
Богемская рапсодия
2018 / США / Великобритания
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8.2
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600
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Богемская рапсодия
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Оскар 2019
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший актёр/актриса в кино
Номинант
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