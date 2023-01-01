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Богемская рапсодия Богемская рапсодия
Киноафиша Фильмы Богемская рапсодия Награды и номинации фильма Богемская рапсодия
Bohemian Rhapsody Богемская рапсодия 2018 / США / Великобритания
8.2 Оцените
600 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Богемская рапсодия

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший актёр/актриса в кино
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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