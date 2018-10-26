Наша рецензия

Рапсодия - инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном, импровизационном стиле. Этого определения достаточно, чтобы понять, почему одно из самых известных и одно из самых экспериментальных произведений группы Queen называется «Богемская рапсодия». Но это название совершенно не подходит новому фильму Брайана Сингера. Ведь перед зрителем развернётся традиционный байопик, собранный по такому избитому лекалу, что с трудом верится - это фильм о жизни Фредди…