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Богемская рапсодия Богемская рапсодия
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Bohemian Rhapsody Богемская рапсодия 2018 / США / Великобритания
8.6 Оцените
600 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Богемская рапсодия»

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Наша рецензия

Рапсодия - инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном, импровизационном стиле. Этого определения достаточно, чтобы понять, почему одно из самых известных и одно из самых экспериментальных произведений группы Queen называется «Богемская рапсодия». Но это название совершенно не подходит новому фильму Брайана Сингера. Ведь перед зрителем развернётся традиционный байопик, собранный по такому избитому лекалу, что с трудом верится - это фильм о жизни Фредди…

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Nadezhda Kuzmina 26 октября 2018, 13:28
Оценка
Хороший фильм! Узнала кое что новенькое о Фредди!)) Кому нравится его музыка,понравится и этот фильм.
26 октября 2018, 13:28 Ответить
lp_streholetova 27 октября 2018, 22:01
Оценка
Очень жду ))) обажаю их музыку )))
27 октября 2018, 22:01 Ответить
Олеся Килькина 28 октября 2018, 11:29
Оценка
Классный фильм! Рекомендую! 10 из 10
28 октября 2018, 11:29 Ответить
tolstui39192 28 октября 2018, 20:44
в ответ на сообщение Nadezhda Kuzmina от 26 октября 2018, 13:28
Оценка
Почему раньше срока примьера?
28 октября 2018, 20:44 Ответить
Сергей Матвиюк 28 октября 2018, 23:54
И как можно было так перевести название?! Рапсодия БОГЕМНАЯ.
28 октября 2018, 23:54 Ответить
cheshirito64 29 октября 2018, 00:17
Оценка
Фильм отличный! Я , как поклонник творчества группы с ранних лет и знающий их биографию очень хорошо,остался доволен, даже очень. Конечно это художественный фильм и потому присутствуют несовпадения некоторых фактов и времени и некоторые вольности,но остальное перехлестывает эти недостатки с лихвой
29 октября 2018, 00:17 Ответить
Анна Пермякова 29 октября 2018, 15:36
в ответ на сообщение tolstui39192 от 28 октября 2018, 20:44
Имакс часто пораньше показывают, чем в 2D
29 октября 2018, 15:36 Ответить
Данил Сугак 30 октября 2018, 16:36
а если я буду с 18-летним сопровождающим , меня пропустят на фильм ?
30 октября 2018, 16:36 Ответить
araiam 30 октября 2018, 21:31
Оценка
Сильный фильм! Замечательная игра актеров. Одним фанатом группы Queen стало больше. Очень рекомендую посмотреть.
30 октября 2018, 21:31 Ответить
Андрей 30 октября 2018, 23:22
Оценка
хочется сказать фильм года...!
10 баллов из 10ти!
фильм проникновенный, чувственный, игра актёров за гранью реальности!
все актёры и актрисы великолепны, а Малек просто нет слов! как так можно передать образ?!
спасибо, что среди фильмов про письки, роботов и суперменов есть такие!
30 октября 2018, 23:22 Ответить
Ольга Лазарева 31 октября 2018, 16:30
Оценка
Очень крутой фильм!!!! Как будто на концерт сходила, энергия потрясающая!!!!! Схожу еще раз, реально!!!!
31 октября 2018, 16:30 Ответить
elena.zubar2015 1 ноября 2018, 09:52
Оценка
Вчера попала на предпоказ. Фильм потрясающий! Я бы с удовольствием пересмотрела. С первых минут фильма хочется подпевать и притопывать, что в принципе в зале делали почти все. Энергетика бешаная! Гениальная группа, бессмертная музыка, шикарное воплощение истории о легенде! Рекомендую!!!
1 ноября 2018, 09:52 Ответить
blackcat8901 2 ноября 2018, 00:11
Оценка
Прекрасный фильм!
Узнаешь новое о группе, слушаешь любимую музыку.
Под конец фильма, как будто побывала на их концерте!
Но вот гомофобам ходить не советую...)Имхо
2 ноября 2018, 00:11 Ответить
natusichka.ru 2 ноября 2018, 03:43
Оценка
Фильм супер!!!! Буря эмоции , стоит окунуться в атмосферу того времени , безумно интересно
2 ноября 2018, 03:43 Ответить
poshehonec 2 ноября 2018, 06:05
Оценка
Отличный фильм! Посмотрел перед ночной сменой и всю ночь в голове играла музыка и крутились кадры из картины. История непростого человека и великого музыканта. Музыка - до мурашек!!!
2 ноября 2018, 06:05 Ответить
saulkin74 2 ноября 2018, 06:35
Оценка
Фильм классный! Непонятно почему о
2 ноября 2018, 06:35 Ответить
saulkin74 2 ноября 2018, 06:38
Оценка
Фильм классный! Непонятно почему ограничение по возрасту 18 лет. Никакой пошлости и грязи. Queen forever!
2 ноября 2018, 06:38 Ответить
Ольга Чадова 2 ноября 2018, 13:39
Оценка
Слишком слюняво( троица из квартета представлена слишком положительно......и да фильм 18+, так есть сцены нетрадиционной ариентации
2 ноября 2018, 13:39 Ответить
saulkin74 2 ноября 2018, 15:01
в ответ на сообщение Ольга Чадова от 2 ноября 2018, 13:39
Оценка
До 18 лет нельзя знать слово «гей»? 😁Какие там сцены уж. Все корректно, без грязи.
2 ноября 2018, 15:01 Ответить
Елена Бокотей 2 ноября 2018, 22:20
Оценка
Вчера смотрела фильм в зале с ScreenX экранами. Общее впечатление потрясающее, эффект присутствия на стадионе (то ты на сцене, и видишь зал глазами исполнителя, то среди бушующего народа) 100%, если не на все 200%. Мураши носились по телу целыми стадами, хотелось плакать, размахивать руками, подпевать вместе со всеми.
Теперь о том, что не впечатлило: конечно же Малек не Фредди. И никто никогда не сможет его сыграть, потому что таких просто нет. У Малека получился жалкий, уродливый, вздорный, капризный хлюпик. Это Фредди-то!!! И именно поэтому его до сир пор обожают миллионы? Где сумашедшая харизма, где бешеная энергетика, где лукавый взгляд пронизывающих глаз? Все таки можно было подобрать актера с сильной энергетикой, а насчет внешнего сходства надо было проконсультироваться с создателями фильма Высоцкий .
2 ноября 2018, 22:20 Ответить
Lyudmila 3 ноября 2018, 07:15
Оценка
Очень классный фильм!!! Огонь 🔥🔥 Отличная игра актёров, много музыки, не затянувшийся сюжет, все настолько интересно, что не отрыаешь глаз от экрана. Queen это мировая легенда и этот ещё раз это доказал.
3 ноября 2018, 07:15 Ответить
mariya_noch 3 ноября 2018, 23:37
Оценка
Супер фильм. Актер Рами Малик передал нам Фреди... слов нет... он просто чудо. И все актёры супер. История немного не так как была на самом дели но сходить стоит.
3 ноября 2018, 23:37 Ответить
kozf-nostra07 4 ноября 2018, 01:36
Оценка
В восторге! Фильм смотрится на одном дыхании ! А в сопровождении любимых песен-это нечно! Их история реально стоила экранизации, лчень, на мой взгляд, достойной!
4 ноября 2018, 01:36 Ответить
waziani 4 ноября 2018, 14:56
Оценка
Биографический?Нет.Биографии тут нет.Фильм наполнен гениальной музыкой группы.Смотреть было очень интересно.Отличный музыкальный фильм без сюжета.Поклонникам группы рекомендую.
4 ноября 2018, 14:56 Ответить
rafik.ivanov.85 4 ноября 2018, 20:41
Оценка
Фильм норм , для тех кто вырос на песнях этого талантливого педераста . Мне как то похрен что он заднеприводный , его голос музыка это на века . Лучший в рок музыке . А то что он брал в голову , он за это заплатил своей шкурай. Виктор цой жив !!!!
4 ноября 2018, 20:41 Ответить
allikv 4 ноября 2018, 23:45
Оценка
Фильм, хоть мы не любители музыкальных фильмов, ОЧЕНЬ понравился! Малек, сыгравший Фредди очень круто передал его темперамент. Остались под впечатлением и когда пришли домой начали гуглить реальное видео с концерта )))
4 ноября 2018, 23:45 Ответить
Михаил Шайтуров 5 ноября 2018, 17:15
Оценка
Очень хороший фильм ! Весь фильм о великом Фредди Меркури. Отличная музыка и звучание всех инструментов !! Профессионалы !! Нет занудных подтацовок как у наших " королей". Фильм о Короле всемирно признанном.
5 ноября 2018, 17:15 Ответить
kazakova.sv.97 5 ноября 2018, 22:38
Оценка
Хороший фильм! Посмотрите, не пожалееете!
5 ноября 2018, 22:38 Ответить
Сергей Ермаков 5 ноября 2018, 22:58
Оценка
Фильм потрясающий! Кто любит творчество группы Queen и Фреди Меркури - поймёт!
5 ноября 2018, 22:58 Ответить
Анна Шевченко 5 ноября 2018, 23:04
Фильм - СУПЕР!!! Идите и СМОТРИТЕ!!! ФРЕДДИ достоин этого!!! Актеры просто КЛАСС!!! Их игра - ввше всяких похвал!!!
5 ноября 2018, 23:04 Ответить
allikv 6 ноября 2018, 10:27
Оценка
Фильм очень хорош, хоть там отражена не совсем верная версия его жизни, он был гораздо лучше и сильнее, чем показан в фильме, но пропаганда в СМИ делает свое черное дело.... очень жаль великого музыканта...
6 ноября 2018, 10:27 Ответить
km444 6 ноября 2018, 12:15
Очень бы хотелось посмотреть
6 ноября 2018, 12:15 Ответить
Елена Премудрая 7 ноября 2018, 00:26
Оценка
Прекрасный фильм! Очень рекомендую к просмотру!
7 ноября 2018, 00:26 Ответить
allikv 7 ноября 2018, 09:13
Оценка
Это одна из версий
7 ноября 2018, 09:13 Ответить
mashulyamvd 7 ноября 2018, 12:18
Оценка
Я не хотела уходить до последней буквы в титрах! Будний день 14 часов... и полный зал! Невероятные эмоции! Я пела вместе с ними! И не я одна))) Хочу ещё! Мне было мало! Мне было мало 135 минут!)))) С детства обожаю Queen! С детства единственный усталый мужчина которого я считала красацем - Фрэдди!😍 Но если вы лютый гомофоб и ваши убеждения превыше искусства, красоты, которую создавал этот человек со своей командой, воплотившейся в лучшей музыке... то вам не стоит ходить...
7 ноября 2018, 12:18 Ответить
mashulyamvd 7 ноября 2018, 12:21
в ответ на сообщение mashulyamvd от 7 ноября 2018, 12:18
Оценка
Усатый мужчина, УСАТЫЙ, А НЕ УСТАЛЫЙ))))))
7 ноября 2018, 12:21 Ответить
Юлия Сеник 9 ноября 2018, 23:58
Оценка
Пол фильма смех и слезы! Человек-легенда... смотреть всем!
9 ноября 2018, 23:58 Ответить
yuliya.melnikova94 10 ноября 2018, 00:35
Оценка
Бесподобный фильм
10 ноября 2018, 00:35 Ответить
voi2009 10 ноября 2018, 01:30
Оценка
О каком сходстве Малека с Фредди в почти всех коментах толкуют???? Кто-нибудь из восторгающихся "сходством" хоть раз пробовал смотреть реальные концерты Queen?? Хоть одно интервью с Фредди пробовал смотреть? Это просто потрясающее лицемерие! Малек изобразил скачующего жеманного педе...аста. Хоть что-то из ужимок этого Малека присутствовало в Фредди? Н И Ч Е Г О! То что спародировал Малек - это лишь сценический образ Фредди, СЦЕНИЧЕСКИЙ, в обычной жизни он себя так не вел. Да боже мой, он даже на сцене выглядил как имея образ, все равно был самым что ни на есть МУЖИКОМ, в особенности после того как коротко подстригся и усы отрастил, как это ни странно звучить. Просто ПОСМОТРИТЕ, прежде чем говорить о сходстве это жеманной гомо...ячей обезьяны и Фредди в жизни. Послушайте что человек говорит в РЕАЛЬНЫХ интервью. Как он размышляет. Да он был необычен и неординарен. Но это чаще всего и есть беда всех гениев, каким я его считаю, они обычно одиноки, потому что не такие как массы. Я выразил мнение не исходя из чьих либо теорий, а только на основании тех интервью которые я видел, тех слов какие Фредди говорил, тех текстов какие он писал для песен(он не раз говорил что он поет в основном именно о себе и своей жизни и это он говорил в интервью, а не кто-то где-то сказал) И исходя из его реального поведения, а не того что нам внушают.
10 ноября 2018, 01:30 Ответить
Kristina Loos 10 ноября 2018, 16:47
Оценка
Сказать хороший фильм, ничего не сказать! Я уже посмотрела 2 раза и смотрела бы его бесконечно. Я вообще считаю его самым лучшим певцом за всю историю.👨🏻🎤🎸❤️ Малек оскар твой! Генеальный актер. Дар божий.
10 ноября 2018, 16:47 Ответить
Kristina Loos 10 ноября 2018, 16:52
в ответ на сообщение voi2009 от 10 ноября 2018, 01:30
Оценка
Вы наверно не обратили внимание кто был режиссером фильма. А если бы обратили то подобного не писали бы. Брайн пригласил на роль Малека не просто так. А то что есть какие то расхождения во внешности, да ну и что. А актерская игра.... нам полностью передали какой он был на самом деле. И изначально должен был играть Фредди, Саша Барон Коен, да похож, но зная этого актера он бы переиграл. Так что чем вы не довольны не понятно.
10 ноября 2018, 16:52 Ответить
Ната Баринова 10 ноября 2018, 17:22
Оценка
Потрясающе!!!!Мурашки не исчезали ,смотрится на одном дыхании,побольше бы песен в середине фильма,весь зал пел хором с ним))
10 ноября 2018, 17:22 Ответить
mkopoteva 11 ноября 2018, 23:06
Оценка
Слышала песни, но никогда не думала на сколько Фрэди крут, фильм смотрелИ на одном дыхании.Сходить конечно же стоит . Это лучший фИЛЬМ за посденее время.
11 ноября 2018, 23:06 Ответить
kvv-eko 12 ноября 2018, 11:23
Оценка
Очень классный фильм!!! Посмотрел с удовольствием!!! Всем рекомендую 👍👍👍
12 ноября 2018, 11:23 Ответить
kvv-eko 12 ноября 2018, 11:25
Оценка
Очень классный фильм👌!!! Смотрится на одном дыхании. Всем рекомендую 👍👍👍
12 ноября 2018, 11:25 Ответить
voi2009 12 ноября 2018, 13:13
в ответ на сообщение Kristina Loos от 10 ноября 2018, 16:52
Оценка
Да в том то и дело, что он не был таким как сыграл Малек, ни в жизни, ни на сцене. Тем более что в жизни и на сцене это было как два разных человека. Он хорошо сыграл г...мика это факт. Он хорошо сыграл стеснительного, малодушного человека это тоже факт. Он только не сыграл Фредди. Хотя наверное старался, не отрицаю. Но похоже делал это по сценарию, не пытаясь банально посмотреть живые интервью с ним, например.
12 ноября 2018, 13:13 Ответить
Olga Shendrik 14 ноября 2018, 19:00
Оценка
Фильм, котороый стоит посмотреть!!! У меня восторг! Спасибо создателям за хорошее кино, которое
14 ноября 2018, 19:00 Ответить
elenа 15 ноября 2018, 08:56
Оценка
Прекрасный фильм, прекрасная актёрская игра, фильм держит тебя с первой до последней минуты в объятьях Фредди, в его безумной любви к музыки. Смотреть))
15 ноября 2018, 08:56 Ответить
mr.dubalar 15 ноября 2018, 22:54
Оценка
Всем привет. Фильм просто вышка. Актерская игра на том уровне, что не скажешь что это фильм. Так же ожин из не многих который заставляет тебя оказаться в то время, а не наблюдать со стороны. Единственное слабое место , комп. Графика. На стадионе было все было заметно конкретно. Это мелочи, просто придираюсь. Советую всем.
15 ноября 2018, 22:54 Ответить
Дарья Патрина 16 ноября 2018, 20:01
Оценка
Невероятный фильм! Очень вдохновляет! Столько эмоций не испытывала уже давно!
Спасибо режисеру - Брайану Сингеру за этот шедевр! Спасибо Рами Малеку за потрясающую игру!!! 10/10 👏👏👏👏
16 ноября 2018, 20:01 Ответить
userelena 16 ноября 2018, 21:01
Всем всем всем !!!!👣👣👣👣👣срочно бегите смотреть !!!!
16 ноября 2018, 21:01 Ответить
alex 19 ноября 2018, 10:26
не стоит смотреть, если хочется послушать музыку и узнать, как создавались шлягеры.

музыки почти не было. внешнее сходство киношного и реального Фредди весьма отдалённое (безусая версия даже джаггера из 90-х больше напоминал). финальный концерт наблюдала скучающая массовка, и музыканты пОтом не истекали, что странно для рока того времени.
аж с 72 года по сюжету фильма вроде и не творил вовсе.
а уж к чему и почему, так и вовсе нет ясности.

лучше всего оператору удалась грязь, там она есть.
в прокат можно было и не выпускать. не рекомендую к просмотру.
19 ноября 2018, 10:26 Ответить
Анри Кириа 19 ноября 2018, 14:20
Оценка
Получился бы шикарный фильм, если бы не вся та голубизна, которая там имеется. Вырезал бы определенные моменты из него. Поверьте, смысл никак не потеряеТСЯ. Ну никак наши браться с запада не могут жить без голубых тонов. В любом случае, фильм супер!!!
19 ноября 2018, 14:20 Ответить
cow.06 22 ноября 2018, 05:19
Оценка
Отличный фильм. Хорошо поставлен, хорошо сыгран!
22 ноября 2018, 05:19 Ответить
Valeriya Karelina 28 ноября 2018, 17:29
Рецензия на фильм "Богемская Расподия". Люди-отойдите от своих кастрюль!
24 ноября, 27 лет назад, день, когда из жизни ушел великий артист и гениальный музыкант- Фредди Меркьюри, но фильм "Богемская Рапсодия" возродил его вновь. Создатели фильма за два часа сумели освятить гений великих музыкантов, группы Куин и их солиста Фредди Меркьюри. Что же в их произведениях такого, что заставляет замирать и трепетать , перполняться счастьем и бесконечной грустью? Грустью, что уже нет этой великой группы, потому что нет с ними Фредди. А счастьем- потому что эта музыка величественно красива, божественна. И вместе с этим энергия ритма, этих песен объединяла сотни тысяч людей в огромный огранизм любви и счастья от того, что они слышат. Но ведь их музыка жива, а значит и Фредди жив, когда она звучит. Люди-отойдите от своих кастрюль и мелкой каждодневной суеты и идите на этот фильм, иначе вы много потеряете. Пусть ваши души наполнятся великой красотой и счастьем оттого, что вы слышите и видите. Главная героиня фильма Мери-любимая Фредди Меркьюри произнесла: "Фредди-ты сгоришь от такой жизни, а он ответил ей-да сгорю, но свет будет божественным". И он сгорел, а свет его божественной музыки никогда не угаснет. Ведь через его музыку с нами говорит Бог. Это Его великий дар нам. Фильм-шедевр. Это произведение искусства, которое очень редко можно увидеть на киноэкранах.
28 ноября 2018, 17:29 Ответить
Олег 8 декабря 2018, 11:37
Что ??! Ни одного негативного отзыва ?
8 декабря 2018, 11:37 Ответить
efimovvvilyha 11 декабря 2018, 14:44
Оценка
Фильм потрясающий! Снято прекрасно
( конечно встречаются некоторые шерохова тости, но они есть в любом фильме ). Картина очень сильно затягивает, а выступление на Live Aid смотришь на одном дыхании. Я в восторге от фильма, ведь сейчас, когда кругом одни а плешивые "веномы" и "мстители", так редко можно встретить отличное кино...
10/10 и ничего другого!!!
11 декабря 2018, 14:44 Ответить
pimenovayuliya 12 декабря 2018, 18:03
Оценка
Афигенное кино!!!!!
12 декабря 2018, 18:03 Ответить
Татьяна Рахимова 27 декабря 2018, 13:10
Оценка
Три раза смотрела, и ещё хочу. Фильм очень классный, завораживает с первых секунд, с заставки. Восторг! Считаю, что главная роль была у музыки QUEEN. Без неё ничего бы не получилось. А у меня появился новый любимый актёр - Рами😍
27 декабря 2018, 13:10 Ответить
Дарья. 29 декабря 2018, 13:44
Оценка
Очень крутой фильм ! Советую всем ! 10 ИЗ 10.
29 декабря 2018, 13:44 Ответить
Диана Эльская 30 декабря 2018, 09:31
Оценка
Это что-то невероятно прекрасно снятое!!!😍😍😍мне сложно передать, насколько сильна эта шедевральная картина!!!! Супер!!!!!! Я в восторге!!!! Я под огромным приятным впечатлением!!!
30 декабря 2018, 09:31 Ответить
Андрей 5 января 2019, 19:32
Оценка
Фильм не имеет никакого отношения к реальной фигуре Фредди Меркьюри. Для лиц, которые восхищаются этим фильмом, я бы посоветовал посмотреть хотя бы 1 оригинальный концерт и несколько интервью Фредди. От образа, который создали авторы фильма хочется плеваться. От величия и фактуры Фредди ничего не осталось, Малек предстал перед зрителями в роли тщедушного гомосексуалиста, что активно подчеркивает вся линия сюжета. Фильм реально пустой, количество значимых событий в фильме можно уместить в 10 минутный ролик, за исключением концерта на Уэмбли, конечно. Сама идея, снять фильм про творчество группы QUEEN и Фредди Меркьюри в частности, просто выше всяких похвал, можно было снять кино-шедевр!!! Но итоговый рузультат сильно разочаровал. Моё мнение - это тот вариант, когда из конфетки умудрились сделать говн... и сами не поняли как.
5 января 2019, 19:32 Ответить
Андрей 7 января 2019, 09:26
в ответ на сообщение voi2009 от 10 ноября 2018, 01:30
Оценка
Отличный отзыв!👍
7 января 2019, 09:26 Ответить
Павел Черков 14 января 2019, 17:24
Оценка
Фильм огонь. Успейте сходить. В нэте потом не то будет смотреть . Последние 25 минут сидел в напряжение и муражках от фильма
14 января 2019, 17:24 Ответить
Larisa Skibina 19 января 2019, 18:08
в ответ на сообщение alex от 19 ноября 2018, 10:26
Оценка
Что попало, написали!!!
19 января 2019, 18:08 Ответить
Светлана Панюшкина 6 февраля 2019, 13:06
Оценка
Фильм безупречен. Ходила два раза. Каждый раз воспринимаешь по-новому. Рекомендую посмотреть всем.
6 февраля 2019, 13:06 Ответить
Денис Киценко 10 марта 2019, 17:58
Оценка
Сюжет, задумка не плохая. НО. Все впечатления от фильма испортили сцены где два взрослых, усатых, мужика целуются. Это было что-то, а ведь много людей сидело в зале с семьями, детьми. Просто минус все звезды за эти сцены. Главный герой, который пробивается с помойки жизни на вершину, оказывается геем, и болеющим спидом, понимаю что это биография, но можно было как-то иначе преподнести!
10 марта 2019, 17:58 Ответить
Лидия Шнырева 11 марта 2019, 13:18
В настоящее время на экраны вышел фильм «Богемская рапсодия». Он расстроил меня из-за его неверной интерпретации образа Фредди. Здесь Фредди предстаёт в образе кающегося грешника, ненавидящего себя и свой стиль жизни. Сколько можно класть человека в «прокрустово ложе»?! В фильме, в целях правильного воспитания подрастающего поколения, Фредди начинает «каяться в грехах». Неважно, что всё это – неправда, ведь теперь показана его истинная распутная жизнь гея. Но, чтобы избежать шокирующего многих правдивого представления о Фредди, нам являют «образ жертвы». Жертвы, которой суждено было родиться с «неправильной» сексуальной ориентацией со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, что он сам не желает принимать себя таким, какой он есть, его образ искажают еще больше, когда приписывают ему раскаяние. Итак, его разгульная жизнь давит на него во всех проявлениях, и он понимает, что падает «в бездну греха». Собрав волю в кулак, он, наконец, решается изменить это.
Такое представление о Фредди легко- и удобоваримо, особенно для гомофобов: да, он был геем и любил повеселиться среди подобных ему, но он не принимал себя таким и испытывал отвращение к себе самому. Мне интересно, если бы такое было на самом деле, какое же творчество должно было быть у подобного человека? Очевидно, что совсем не похожее на творчество Фредди. Его песни должны быть полны тяжести, грусти, в худшем ее проявлении, и озлобленности. Но в реальной жизни мы видим другого, настоящего Фредди, с его легкими и светлыми песнями, в прекрасной манере исполнения. Когда слушаешь его музыку и голос, то становится понятным, что представленный на экране (в этом убогом фильме) образ Фредди совсем не сочетается с услышанным нами, что исполнено гармонии и блаженства.
Кто из фанов считает, что Фредди угнетал его образ жизни? Разве ему навязывали его извне, насильно заставляли радоваться и веселиться среди людей? Он сам говорил в интервью, что не любит долго оставаться один, что ему скучно. И он радовался тому, что умеет писать такую вдохновенную музыку и исполнять песни, от которых у других людей поет душа. И если цена за его творчество – это гомосексуализм, то, наверное, он бы снова избрал этот путь, смело принимая себя таким, какой он есть. И только непримиримые и закосневшие люди стремятся найти что-то недостойное в нетрадиционной ориентации других людей, а также в том образе жизни, который им непонятен. И этим они показывают свое неуважение к прекрасному музыканту и человеку, лицемерно аплодируя ему.
11 марта 2019, 13:18 Ответить
romanovnaalexandraelena 15 апреля 2019, 17:58
Оценка
шикарный фильм! Советую!
15 апреля 2019, 17:58 Ответить
Jelena Kordzeva 6 июля 2019, 18:11
Оценка
Шикарно, бесподобно, потрясающе!
Смотрела на одном дыхании, много музыки и много характера!
Невероятно сложно играть реально существующего человека, которого знают миллионы. Малеку это удалось. Да, он не калька, но он сыграл не себя, а именно Фредди Меркьюри, талантливого, эпатажного, мечущегося бунтаря с ранимым сердцем.
Я в восторге!
6 июля 2019, 18:11 Ответить
Вероника Молчанова 9 июля 2019, 16:05
Фильм о гениальном музыканте Фредди Меркьюри
Фильм о гениальном музыканте Фредди Меркьюри
Вряд ли остались ещё люди, которые не смотрели байопик «Богемская рапсодия» или хотя бы не слышали об этом оскароносном фильме.
9 июля 2019, 16:05 Ответить
Юлия Шмачко 11 ноября 2019, 02:51
Пыталась несколько раз смотреть фильм, но не пошёл... Неприятно было это все. У А.Тарковского как то спросили - Что бы вы не стали снимать ? Вот с полной уверенностью. Тарковский ответил - Про А.С.Пушкина ..Нельзя снимать того - кого люди еще очень хорошо помнят..( приблизительно ) , но суть думаю понятна.
11 ноября 2019, 02:51 Ответить
VL Cryo 2 января 2020, 00:25
Мое личное мнение , что режиссер был слеп когда брал актера на роль Фредди ))) Потому , что этот актер в фильме просто копия М.Джаггера . Я просто смеялся когда актер пел песни Queen с лицом Джаггера. ))))
2 января 2020, 00:25 Ответить
lnnazarowa 16 августа 2020, 15:44
в ответ на сообщение Nadezhda Kuzmina от 26 октября 2018, 13:28
Оценка
это было очень круто, очень качественное кино, респект режиссеру и всем актерам
16 августа 2020, 15:44 Ответить
Амалия Мироновa 5 ноября 2020, 12:50
Оценка
Очень крутой фильм, не поклонница группы Квин, но благодаря этому фильму прям прониклась ими) Фредди класс)
5 ноября 2020, 12:50 Ответить
Лиля Лачкова 7 ноября 2020, 12:42
Оценка
Мне фильм очень понравился, на столько, что я сходила на него 7 раз.
Нет конечно раз на 5-й начал надоедать, но то как он снят и то как подана история, всё равно притягивает внимание и вызывает мгновенное желание пересмотреть. Не нравятся пару моментов и буквально 1 персонаж в фильме, но это сугубо моё мнение, так что всем советую хоть один раз, но посмотреть !
7 ноября 2020, 12:42 Ответить
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