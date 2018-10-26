Рапсодия - инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном, импровизационном стиле. Этого определения достаточно, чтобы понять, почему одно из самых известных и одно из самых экспериментальных произведений группы Queen называется «Богемская рапсодия». Но это название совершенно не подходит новому фильму Брайана Сингера. Ведь перед зрителем развернётся традиционный байопик, собранный по такому избитому лекалу, что с трудом верится - это фильм о жизни Фредди…
10 баллов из 10ти!
фильм проникновенный, чувственный, игра актёров за гранью реальности!
все актёры и актрисы великолепны, а Малек просто нет слов! как так можно передать образ?!
спасибо, что среди фильмов про письки, роботов и суперменов есть такие!
Узнаешь новое о группе, слушаешь любимую музыку.
Под конец фильма, как будто побывала на их концерте!
Но вот гомофобам ходить не советую...)Имхо
Теперь о том, что не впечатлило: конечно же Малек не Фредди. И никто никогда не сможет его сыграть, потому что таких просто нет. У Малека получился жалкий, уродливый, вздорный, капризный хлюпик. Это Фредди-то!!! И именно поэтому его до сир пор обожают миллионы? Где сумашедшая харизма, где бешеная энергетика, где лукавый взгляд пронизывающих глаз? Все таки можно было подобрать актера с сильной энергетикой, а насчет внешнего сходства надо было проконсультироваться с создателями фильма Высоцкий .
Спасибо режисеру - Брайану Сингеру за этот шедевр! Спасибо Рами Малеку за потрясающую игру!!! 10/10 👏👏👏👏
музыки почти не было. внешнее сходство киношного и реального Фредди весьма отдалённое (безусая версия даже джаггера из 90-х больше напоминал). финальный концерт наблюдала скучающая массовка, и музыканты пОтом не истекали, что странно для рока того времени.
аж с 72 года по сюжету фильма вроде и не творил вовсе.
а уж к чему и почему, так и вовсе нет ясности.
лучше всего оператору удалась грязь, там она есть.
в прокат можно было и не выпускать. не рекомендую к просмотру.
24 ноября, 27 лет назад, день, когда из жизни ушел великий артист и гениальный музыкант- Фредди Меркьюри, но фильм "Богемская Рапсодия" возродил его вновь. Создатели фильма за два часа сумели освятить гений великих музыкантов, группы Куин и их солиста Фредди Меркьюри. Что же в их произведениях такого, что заставляет замирать и трепетать , перполняться счастьем и бесконечной грустью? Грустью, что уже нет этой великой группы, потому что нет с ними Фредди. А счастьем- потому что эта музыка величественно красива, божественна. И вместе с этим энергия ритма, этих песен объединяла сотни тысяч людей в огромный огранизм любви и счастья от того, что они слышат. Но ведь их музыка жива, а значит и Фредди жив, когда она звучит. Люди-отойдите от своих кастрюль и мелкой каждодневной суеты и идите на этот фильм, иначе вы много потеряете. Пусть ваши души наполнятся великой красотой и счастьем оттого, что вы слышите и видите. Главная героиня фильма Мери-любимая Фредди Меркьюри произнесла: "Фредди-ты сгоришь от такой жизни, а он ответил ей-да сгорю, но свет будет божественным". И он сгорел, а свет его божественной музыки никогда не угаснет. Ведь через его музыку с нами говорит Бог. Это Его великий дар нам. Фильм-шедевр. Это произведение искусства, которое очень редко можно увидеть на киноэкранах.
( конечно встречаются некоторые шерохова тости, но они есть в любом фильме ). Картина очень сильно затягивает, а выступление на Live Aid смотришь на одном дыхании. Я в восторге от фильма, ведь сейчас, когда кругом одни а плешивые "веномы" и "мстители", так редко можно встретить отличное кино...
10/10 и ничего другого!!!
Такое представление о Фредди легко- и удобоваримо, особенно для гомофобов: да, он был геем и любил повеселиться среди подобных ему, но он не принимал себя таким и испытывал отвращение к себе самому. Мне интересно, если бы такое было на самом деле, какое же творчество должно было быть у подобного человека? Очевидно, что совсем не похожее на творчество Фредди. Его песни должны быть полны тяжести, грусти, в худшем ее проявлении, и озлобленности. Но в реальной жизни мы видим другого, настоящего Фредди, с его легкими и светлыми песнями, в прекрасной манере исполнения. Когда слушаешь его музыку и голос, то становится понятным, что представленный на экране (в этом убогом фильме) образ Фредди совсем не сочетается с услышанным нами, что исполнено гармонии и блаженства.
Кто из фанов считает, что Фредди угнетал его образ жизни? Разве ему навязывали его извне, насильно заставляли радоваться и веселиться среди людей? Он сам говорил в интервью, что не любит долго оставаться один, что ему скучно. И он радовался тому, что умеет писать такую вдохновенную музыку и исполнять песни, от которых у других людей поет душа. И если цена за его творчество – это гомосексуализм, то, наверное, он бы снова избрал этот путь, смело принимая себя таким, какой он есть. И только непримиримые и закосневшие люди стремятся найти что-то недостойное в нетрадиционной ориентации других людей, а также в том образе жизни, который им непонятен. И этим они показывают свое неуважение к прекрасному музыканту и человеку, лицемерно аплодируя ему.
Смотрела на одном дыхании, много музыки и много характера!
Невероятно сложно играть реально существующего человека, которого знают миллионы. Малеку это удалось. Да, он не калька, но он сыграл не себя, а именно Фредди Меркьюри, талантливого, эпатажного, мечущегося бунтаря с ранимым сердцем.
Я в восторге!
Фильм о гениальном музыканте Фредди Меркьюри
Вряд ли остались ещё люди, которые не смотрели байопик «Богемская рапсодия» или хотя бы не слышали об этом оскароносном фильме.
Нет конечно раз на 5-й начал надоедать, но то как он снят и то как подана история, всё равно притягивает внимание и вызывает мгновенное желание пересмотреть. Не нравятся пару моментов и буквально 1 персонаж в фильме, но это сугубо моё мнение, так что всем советую хоть один раз, но посмотреть !
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