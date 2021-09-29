Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гвилим Ли
Гвилим Ли
Gwilym Lee
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Гвилим Ли
Gwilym Lee
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Гвилима Ли
Родился 24 ноября 1983 года. Лондон, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Гвилима Ли
Свадьба по высшему разряду
комедия
2019, Австралия
6.0
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Появилась подборка кадров из второго сезона «Великой» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом
Новые дворцовые интриги и борьба за власть будут показаны 19 ноября.
Написать
29 сентября 2021 10:49
Эль Фаннинг в роли Екатерины II в тизере сериала «Великая» от Hulu
Российская премьера сериала должна состояться 16 мая.
Написать
24 марта 2020 14:53
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось