«Оппенгеймер» перехватил у «Богемской рапсодии» звание самого кассового байопика в истории

При этом фильм о создателе атомной бомбы продолжает увеличивать свои сборы.

По итогам минувших выходных трехчасовой фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» увеличил свои мировые сборы до $912,7 млн, тем самым установив еще один рекорд — теперь это самая коммерчески успешная биографическая картина в истории кино. Предыдущим рекордсменом в этом отношении был фильм о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия» (2018), на счету которого $910,8 млн.

При этом стоит отметить, что бюджет «Богемской рапсодии» составил довольно скромные $55 млн, тогда как на производство «Оппенгеймера» было потрачено почти вдвое больше — $100 млн. Примечательно, что Рами Малек, воплотивший Меркьюри в картине о Queen, сыграл и в «Оппенгеймере», хотя его роль оказалась эпизодической.

«Оппенгеймер» повествует о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере (Киллиан Мерфи), который являлся руководителем «Проекта Манхэттен», базировавшимся в штате Нью-Мексико. Целью этого секретного предприятия было изобретение первого оружия массового поражения. Оно было опробовано в боевых целях, когда США в конце Второй мировой войны произвели атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки.

Ожидается, что «Оппенгеймер» будет одним из фаворитов предстоящего «Оскара». Возможно, именно эта картина принесет Нолану награду Американской киноакадемии в категории «Лучший режиссер».