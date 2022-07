1 20th Century Fox Fanfare Queen / Alfred Newman 0:25

2 Somebody to Love Queen / Freddie Mercury 4:56

3 Doing All Right (...Revisited) Smile / Brian May 3:17

4 Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow) Queen / Brian May 3:56

5 Killer Queen Queen / Freddie Mercury 2:59

6 Fat Bottomed Girls (Live In Paris) Queen / Brian May 4:38

7 Bohemian Rhapsody Queen / Freddie Mercury 5:55

8 Now I'm Here (Live At The Hammersmith Odeon) Queen / Brian May 4:26

9 Crazy Little Thing Called Love Queen / Freddie Mercury 2:43

10 Love of My Life (Live At Rock In Rio) Queen / Freddie Mercury 4:29

11 We Will Rock You (Movie Mix) Queen / Brian May 2:09

12 Another One Bites the Dust Queen / John Deacon 3:35

13 I Want to Break Free Queen 3:43

14 Under Pressure (feat. David Bowie) [Remastered] Queen / Roger Taylor 4:04

15 Who Wants to Live Forever Queen / Brian May 5:14

16 Bohemian Rhapsody (Live Aid) Queen / Freddie Mercury 2:28

17 Radio Ga Ga (Live Aid) Queen / Roger Taylor 4:06

18 Ay-Oh (Live Aid) Queen / Freddie Mercury 0:41

19 Hammer to Fall (Live Aid) Queen / Brian May 4:04

20 We Are the Champions (Live Aid) Queen / Freddie Mercury 3:57

21 Don't Stop Me Now (...Revisited) Queen / Freddie Mercury 3:38