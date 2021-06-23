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Грег МакЛин
Грег МакЛин
Greg McLean
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Грег МакЛин
Greg McLean
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Грега МакЛина
Родился в Австралии.
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Фильмография Грега МакЛина
Джунгли
боевик, приключения, триллер
2017, Австралия
7.0
Темнота
ужасы, триллер
2016, США
4.0
Эксперимент «Офис»
ужасы, боевик, триллер
2016, США
6.0
Крокодил
приключения, триллер, боевик, ужасы
2007, Австралия
7.0
Волчья яма
триллер, ужасы, приключения
2005, Австралия
5.0
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23 июня 2021 16:30
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