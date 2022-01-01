Жанр триллера подразумевает, что кинолента вызовет у зрителя тревогу, нервное предвкушение или страх. И эти эмоции усиливаются в разы, если знать, что происходящее на экране кто-то пережил в действительности. Иногда кошмары, которые происходят с людьми в реальности, гораздо страшнее фантастических выдумок.

Пять лучших биографических триллеров для любителей пощекотать нервы

Всплеск адреналина от напряженного повествования обеспечен зрителям триллеров, основанных на реальных событиях. Постоянное волнение, тревожное ожидание и предчувствие чего-то нехорошего на экране гарантированы поклонникам этого жанра.

Игра без правил

Еще будучи студенткой, Валери начала сотрудничать с ЦРУ. Никто, кроме ее близких, не знал об этой работе. Однажды ее заданием становится проверка достоверности информации о закупке радиоактивного сырья Ираком. Валери предлагает подключить к миссии своего мужа Джозефа, американского посла в Габоне. Он, вернувшись, сообщает, что сведения ложные, но президент Буш через некоторое время в прямом эфире утверждает обратное. Уилсон публикует материалы, раскрывая неудобные для власти факты, в ответ пресса издает материал, раскрывающий личность Валери.

Начинается жестокая игра, в которой у семьи Уилсонов практически нет шансов на победу.

Мотылек

Анри Шарьер – мелкий воришка, который однажды попадает в тюрьму по ошибочному обвинению в убийстве. Он многократно пытается оспорить решение суда, предоставляет алиби, которое подтверждает его девушка, но правосудие равнодушно к доводам подсудимого. За решеткой Анри предстоит провести долгие годы, до самой старости, но такая судьба его не устраивает. Он совершает несколько попыток сбежать из самой строгой колонии, расположенной на острове Дьявола, вместе с другим заключенным.

Луи – его противоположность: богатый, тихий и пугливый мошенник, но он рвется на свободу вместе с Шарьером, пока тюремные условия не сломали их.

Секретное досье

Дэниел Эллсберг – военный аналитик, который в начале 1970-х передал популярнейшей газете незаконно изъятые данные Пентагона, чтобы поднять шум вокруг войны во Вьетнаме и действий власти. Конкурирующее издание недолго завидует коллегам. Суд запрещает публиковать материалы, и Washington Post теперь – последний шанс Дэниела. Перед представителями прессы стоит сложный выбор. Досье, опубликованное в газете, вознесет ее в глазах публики, а возможно, спасет тысячи людей. Но если на редакцию подадут в суд, ей придет конец, а сотрудники окажутся в тюремном заключении.

Катрин Грэм, издательница, и Бен Брэдли, главный редактор, пытаются решить эту дилемму.

Темные воды

Роб Билотт – адвокат, партнер крупной юридической фирмы, который специализируется на защите химических корпораций. Одна из них – гигант отрасли DuPont. Однажды Робу звонит Уилбур Тенант, фермер, занимающийся разведением скота в Паркерсбурге. По словам мужчины, его коровы гибнут из-за ядовитых отходов, которые незаконно сливает в окружающую среду DuPont. Корпорация слишком влиятельна, чтобы Уилбур мог с ней бороться. Герой начинает независимое расследование, чтобы доказать беззаконие деятельности корпорации, убивающей природу и животных. Борьба с химическим производством продлится почти двадцать лет и превратит Билотта в одержимого.

Афера под прикрытием

Роберт Мазур – специальный агент, всю жизнь посвятивший работе под прикрытием в борьбе за порядок во Флориде. Его карьера уже клонится к закату, но внезапно он находит зацепку, которая может раскрыть всю подноготную деятельности Пабло Эскобара. С сотрудниками таможни и полиции для Роберта придумывают образ банкира, который вотрется в доверие к людям наркобарона и добудет ценнейшие сведения о криминальной империи.