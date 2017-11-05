После службы в Израиле Йосси Гинсберг бросается во все тяжкие. Он готов на что угодно, только бы не жить обычной жизнью «учеба, работа, семья, дети». Естественно, это не вызывает у его родных радости, но Йосси не унывает, наслаждаясь каждым днем своей жизни, то работая рыбаком на Аляске, то испытывая удачу в Вегасе, то блуждая по Нью-Йорку. Наконец, его заносит в Боливию, где он знакомится с Кевином, Маркусом, а после и Карлом, с которыми отправляется в опасное путешествие по…
Не знаю какой это жанр, но фильм необычный. Рекомендую посмотреть.
8/10
P.S. Чуть не забыл.. ещё фильм конечно про настоящую мужскую дружбу.
для меня в фильме интересна в первую очередь природа, если бы это еще и в Азии снималось!!!
я считаю, есть два типа таких фильмов - помягче(для проката) и пожёстче. этот фильм я отношу к первому типу(пожестче это, например, 127 часов, когда руку пол фильма пилит сам себе человек). так как фильм основан на реальных событиях, я думаю, показали всего 25% того, что пришлось пережить герою фильма, не больше. а вообще, могли бы больше показать обитателей джунглей!
Редклиф потрясающе сыграл, как и остальные актёры!
ну и развязка удивила!
9 баллов из 10ти!
рекомендую
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