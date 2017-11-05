Наша рецензия

После службы в Израиле Йосси Гинсберг бросается во все тяжкие. Он готов на что угодно, только бы не жить обычной жизнью «учеба, работа, семья, дети». Естественно, это не вызывает у его родных радости, но Йосси не унывает, наслаждаясь каждым днем своей жизни, то работая рыбаком на Аляске, то испытывая удачу в Вегасе, то блуждая по Нью-Йорку. Наконец, его заносит в Боливию, где он знакомится с Кевином, Маркусом, а после и Карлом, с которыми отправляется в опасное путешествие по…