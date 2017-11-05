Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джунгли Джунгли
Киноафиша Фильмы Джунгли Отзывы о фильме «Джунгли»
Jungle Джунгли 2017 / Австралия
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Джунгли»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После службы в Израиле Йосси Гинсберг бросается во все тяжкие. Он готов на что угодно, только бы не жить обычной жизнью «учеба, работа, семья, дети». Естественно, это не вызывает у его родных радости, но Йосси не унывает, наслаждаясь каждым днем своей жизни, то работая рыбаком на Аляске, то испытывая удачу в Вегасе, то блуждая по Нью-Йорку. Наконец, его заносит в Боливию, где он знакомится с Кевином, Маркусом, а после и Карлом, с которыми отправляется в опасное путешествие по…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
SKY 5 ноября 2017, 11:45
Оценка
Реально клевое кино! ) Думал, что уйду как доем попкорн, но нет - затянуло.
Не знаю какой это жанр, но фильм необычный. Рекомендую посмотреть.
8/10
5 ноября 2017, 11:45 Ответить
Олеся Петрушко 5 ноября 2017, 21:14
Оценка
Хорошее кино про раздолбаев которые пошли в джунгли без подготовки и что из этого вышло. Фильм смотрится на одном дыхании. Хорош на один разок))
5 ноября 2017, 21:14 Ответить
Денис Мазманов 5 ноября 2017, 23:55
Оценка
Два часа потерянного времени. Хотелось встать и уйти, но все же решили посмотреть чем закончится этот бред. В описании написано боевик. Это когда они обезьяну убили что ли??? Где тут триллер??? Рейтинг явно накручен. Фильм полностью ни о чем, типа основан на реальных событиях. И что тут такого, собрались три неподготовленных паренька пойти в джунгли, и заблудились... В общем хрень полная. Редко пишу отзывы, но этот фильм меня взбесил.
5 ноября 2017, 23:55 Ответить
Petr Kochnev 7 ноября 2017, 08:50
Оценка
Хороший фильм, про выживание в недружественной среде. В общем, мораль всех фильмов такого плана сводится к одному - бороться нужно до конца! Также, фильм предлагает задуматься, как мы в цифровую эпоху безпомощны, оказавшись один на один с природой. Действие не затянуто, держит в напряжении, всем рекомендую.
P.S. Чуть не забыл.. ещё фильм конечно про настоящую мужскую дружбу.
7 ноября 2017, 08:50 Ответить
Андрей 29 марта 2018, 12:27
Оценка
фильм интересный и хороший! может быть даже и второй раз посмотрю.
для меня в фильме интересна в первую очередь природа, если бы это еще и в Азии снималось!!!
я считаю, есть два типа таких фильмов - помягче(для проката) и пожёстче. этот фильм я отношу к первому типу(пожестче это, например, 127 часов, когда руку пол фильма пилит сам себе человек). так как фильм основан на реальных событиях, я думаю, показали всего 25% того, что пришлось пережить герою фильма, не больше. а вообще, могли бы больше показать обитателей джунглей!
Редклиф потрясающе сыграл, как и остальные актёры!
ну и развязка удивила!
9 баллов из 10ти!
рекомендую
29 марта 2018, 12:27 Ответить
masnikovmaksim67 3 января 2022, 17:49
Оценка
Жаль что эти двое не дошли
3 января 2022, 17:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 70 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 69 комментариев
Рождение легенд
Рождение легенд 8 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 10 комментариев
Мармадюк
Мармадюк 2 комментария
Король неба
Король неба 18 комментариев
Снегирь
Снегирь 4 комментария
Уикенд с батей
Уикенд с батей 6 комментариев
Разбой
Разбой 16 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше