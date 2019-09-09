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Пушки Акимбо Пушки Акимбо
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Guns Akimbo

Пушки Акимбо, 2019

2019 / Великобритания / Германия / Новая Зеландия
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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После удачного дебюта с картиной «Смертельный оргазм» новозеландский режиссер Джейсон Ли Хауден представил комедийный боевик «Пушки Акимбо». В Голливуде этот режиссер завоевал популярность благодаря нестандартным идеям и оригинальной подаче. В своих фильмах он сам выступает в качестве сценариста и режиссера.

Главная роль в фильме досталась британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу. Он сыграет неудачливого разработчика игр Майлза, чья заветная мечта — стать героем.

Майлз хочет создать игру, которая принесет ему деньги и славу. Все его попытки оказываются провальными, в итоге он теряет уверенность в себе и девушку. Его возлюбленная больше не в силах лицезреть моральное падение Майлза и расстается с ним.

Уязвленный и обиженный Майлз уходит в запой. Пьяный программист-неудачник заходит в даркнет, где находит чат смертельно опасной игры на выживание Skizm. Майлз пишет гадости ее разработчикам, выплескивает свою злость и успокаивается.

Однако Skizm не прощает Майлзу такой дерзкой выходки. Против его воли Майлза втягивают в игру — прибивают гвоздями к его рукам две пушки, похищают возлюбленную и заставляют пройти их смертельный квест. Майлзу противостоит чемпион Skizm — Никс, за всю историю игр она еще ни разу не проиграла.

Теперь Майлзу нужно спасти девушку из плена и выиграть квест, потому что только победитель может сохранить жизнь и забрать выигрыш.

Джейсон Ли Хауден иллюстрирует идею, что всем мечтам свойственно сбываться, главное — правильно их формулировать. Майлз мечтал стать героем, и создатели Skizm исполнили его желание, правда, довольно изощренным способом.

Название фильма для российского проката выбирали зрители. Компания-прокатчик «Каскад-фильм» создали в социальной сети «ВКонтакте» опрос с двумя вариантами названия: «Пушки Акимбо» и «Безумный Майлз». Большего всего голосов собрал первый вариант — за него проголосовали 28 тысяч пользователей. В комментариях под опросом развернулись настоящие баталии — многие пользователи предлагали также и свои названия. 

Мировая премьера фильма прошла в сентябре 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто, Канада. Ленту также показали на фестивале фантастического кино в Сиджесе, Испания, и на Кинофестивале в Турине, Италия.

Дэниел Рэдклифф страдает нарушением функций мозга — диспраксией, это неизлечимое хроническое заболевание, из-за которого человек не может правильно выполнять целенаправленные действия. Например, Дэниел не может самостоятельно завязывать шнурки.

Дебют новозеландского режиссера Джейсона Ли Хаудена состоялся в 2015 году, тогда он представил комедийный ужастик «Смертельный оргазм».

Самара Уивинг, сыгравшая чемпионку-убийцу Никс — фанатка Поттерианы. У нее даже есть татуировка на ноге, символизирующая Дары Смерти. Она долгое время скрывала ее от Дэниела Рэдклиффа, пока случайно не забыла надеть высокие носки. Актер увидел, посмеялся над смущением Уивинг и попросил ее больше не скрывать татуировку.

Съемки картины «Пушки Акимбо» проходили в Окленде (Новая Зеландия) и Мюнхене (Германия).

Ничем не примечательный разработчик видеоигр Майлз вынужден сражаться за свою жизнь на потеху кровожадной интернет-публике. Долгое время ему удаётся избегать стычек с другими «гладиаторами», пока организаторы не похищают его девушку. Теперь Майлз должен перебороть свои страхи и выйти против Никс — безжалостной чемпионки игр.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера онлайн 23 марта 2020
Премьера в мире 9 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джейсон Ли Хауден
Джейсон Ли Хауден
В ролях
Самара Уивинг
Самара Уивинг
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Риз Дэрби
Риз Дэрби
Нед Деннехи
Нед Деннехи
Наташа Лю Бордиццо
Наташа Лю Бордиццо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пушки Акимбо 4 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Молодежный
17:20 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Пушки Акимбо смотреть онлайн

Пушки Акимбо
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Разработчик видеоигр Майлз (Дэниэл Рэдклифф) переживает сложный период в жизни. Девушка предложила взять перерыв в отношениях, работа стала изматывающей рутиной, а начальник нашел в нем личный объект для издевательств. Единственным удовольствием оказываются форумы и комменты, где можно выпустить пар. В один из таких одиноких вечеров он замечает популярную трансляцию «Скизм», где люди устраивают современные гладиаторские сражения на улицах города. Майлз не смог пройти мимо и указал…
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БРОДЯГА 22 февраля 2020, 00:45
ПОЛНЕЙШЕЕЕЕ ГОВНИЩЕЕ. Я БЫ ДАЖЕ СКАЗАЛ ОТБОРНОЕ . СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ НЕКОМУ.
Александр Швайкин 17 апреля 2020, 23:25
ты сначала писать без ошибок научись, мамкин драник, а фильм средний
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15 голосов
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саундтрек фильма Пушки Акимбо
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«Пушки Акимбо» в кинотеатрах

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