Пушки Акимбо, 2019

После удачного дебюта с картиной «Смертельный оргазм» новозеландский режиссер Джейсон Ли Хауден представил комедийный боевик «Пушки Акимбо». В Голливуде этот режиссер завоевал популярность благодаря нестандартным идеям и оригинальной подаче. В своих фильмах он сам выступает в качестве сценариста и режиссера.
Главная роль в фильме досталась британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу. Он сыграет неудачливого разработчика игр Майлза, чья заветная мечта — стать героем.
Майлз хочет создать игру, которая принесет ему деньги и славу. Все его попытки оказываются провальными, в итоге он теряет уверенность в себе и девушку. Его возлюбленная больше не в силах лицезреть моральное падение Майлза и расстается с ним.
Уязвленный и обиженный Майлз уходит в запой. Пьяный программист-неудачник заходит в даркнет, где находит чат смертельно опасной игры на выживание Skizm. Майлз пишет гадости ее разработчикам, выплескивает свою злость и успокаивается.
Однако Skizm не прощает Майлзу такой дерзкой выходки. Против его воли Майлза втягивают в игру — прибивают гвоздями к его рукам две пушки, похищают возлюбленную и заставляют пройти их смертельный квест. Майлзу противостоит чемпион Skizm — Никс, за всю историю игр она еще ни разу не проиграла.
Теперь Майлзу нужно спасти девушку из плена и выиграть квест, потому что только победитель может сохранить жизнь и забрать выигрыш.
Джейсон Ли Хауден иллюстрирует идею, что всем мечтам свойственно сбываться, главное — правильно их формулировать. Майлз мечтал стать героем, и создатели Skizm исполнили его желание, правда, довольно изощренным способом.
Название фильма для российского проката выбирали зрители. Компания-прокатчик «Каскад-фильм» создали в социальной сети «ВКонтакте» опрос с двумя вариантами названия: «Пушки Акимбо» и «Безумный Майлз». Большего всего голосов собрал первый вариант — за него проголосовали 28 тысяч пользователей. В комментариях под опросом развернулись настоящие баталии — многие пользователи предлагали также и свои названия.
Мировая премьера фильма прошла в сентябре 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто, Канада. Ленту также показали на фестивале фантастического кино в Сиджесе, Испания, и на Кинофестивале в Турине, Италия.
Дэниел Рэдклифф страдает нарушением функций мозга — диспраксией, это неизлечимое хроническое заболевание, из-за которого человек не может правильно выполнять целенаправленные действия. Например, Дэниел не может самостоятельно завязывать шнурки.
Дебют новозеландского режиссера Джейсона Ли Хаудена состоялся в 2015 году, тогда он представил комедийный ужастик «Смертельный оргазм».
Самара Уивинг, сыгравшая чемпионку-убийцу Никс — фанатка Поттерианы. У нее даже есть татуировка на ноге, символизирующая Дары Смерти. Она долгое время скрывала ее от Дэниела Рэдклиффа, пока случайно не забыла надеть высокие носки. Актер увидел, посмеялся над смущением Уивинг и попросил ее больше не скрывать татуировку.
Съемки картины «Пушки Акимбо» проходили в Окленде (Новая Зеландия) и Мюнхене (Германия).
Ничем не примечательный разработчик видеоигр Майлз вынужден сражаться за свою жизнь на потеху кровожадной интернет-публике. Долгое время ему удаётся избегать стычек с другими «гладиаторами», пока организаторы не похищают его девушку. Теперь Майлз должен перебороть свои страхи и выйти против Никс — безжалостной чемпионки игр.