Пушки Акимбо, 2019

После удачного дебюта с картиной «Смертельный оргазм» новозеландский режиссер Джейсон Ли Хауден представил комедийный боевик «Пушки Акимбо». В Голливуде этот режиссер завоевал популярность благодаря нестандартным идеям и оригинальной подаче. В своих фильмах он сам выступает в качестве сценариста и режиссера.

Главная роль в фильме досталась британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу. Он сыграет неудачливого разработчика игр Майлза, чья заветная мечта — стать героем.

Майлз хочет создать игру, которая принесет ему деньги и славу. Все его попытки оказываются провальными, в итоге он теряет уверенность в себе и девушку. Его возлюбленная больше не в силах лицезреть моральное падение Майлза и расстается с ним.

Уязвленный и обиженный Майлз уходит в запой. Пьяный программист-неудачник заходит в даркнет, где находит чат смертельно опасной игры на выживание Skizm. Майлз пишет гадости ее разработчикам, выплескивает свою злость и успокаивается.

Однако Skizm не прощает Майлзу такой дерзкой выходки. Против его воли Майлза втягивают в игру — прибивают гвоздями к его рукам две пушки, похищают возлюбленную и заставляют пройти их смертельный квест. Майлзу противостоит чемпион Skizm — Никс, за всю историю игр она еще ни разу не проиграла.

Теперь Майлзу нужно спасти девушку из плена и выиграть квест, потому что только победитель может сохранить жизнь и забрать выигрыш.

Джейсон Ли Хауден иллюстрирует идею, что всем мечтам свойственно сбываться, главное — правильно их формулировать. Майлз мечтал стать героем, и создатели Skizm исполнили его желание, правда, довольно изощренным способом.