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Фильмы, похожие на «Выжившего» с ДиКаприо
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Фильмы, похожие на «Выжившего» с ДиКаприо

Все 13 Онлайн
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Чудо на Гудзоне
Чудо на Гудзоне
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8.0
драма, биография
2016, США
Безумный Макс: Дорога ярости (черно-белое издание)
Безумный Макс: Дорога ярости (черно-белое издание)
8.0
боевик, фантастика, приключения
2016, Австралия / США / ЮАР
Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости
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7.0
приключения, боевик
2015, Австралия
Джанго освобожденный
Джанго освобожденный
8.0
вестерн
2012, США
Железная хватка
Железная хватка
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7.0
драма, вестерн
2010, США
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
7.0
драма, боевик, вестерн
2007, США
Кровавый алмаз
Кровавый алмаз
7.0
триллер, драма, приключения
2006, США
Хроники Риддика
Хроники Риддика
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7.0
приключения, триллер, фантастика, боевик
2004, США
Изгой
Изгой
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8.0
приключения, драма
2000, США
Идеальный шторм
Идеальный шторм
8.0
приключения, драма, боевик, триллер
2000, США / Германия
Уайатт Эрп
Уайатт Эрп
6.0
мелодрама, вестерн, биография, боевик, приключения
1994, США
Мэверик
Мэверик
7.0
приключения, комедия, вестерн
1994, США
Непрощенный
Непрощенный
7.0
вестерн, драма
1992, США
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Качественный вестерн с громким названием «Выживший» рассказывает об отважном охотнике Хью Глассе. В кинематографической пятерке представлены достойные киноленты схожей тематики.

Пять фильмов, которые стоит посмотреть, если вам понравился «Выживший»

Остросюжетная кинокартина 2015 года, созданная мексиканским режиссером Алехандро Г. Иньярриту, принесла Леонардо ДиКаприо первую престижную премию Американской академии кино. В основу сюжета положен роман с аналогичным названием, автором которого является писатель-сценарист Майкл Панке. Над адаптацией сценария работал творческий тандем в лице Иньярриту и Марка Л. Смита. В фильме присутствуют реальные факты, описывающие жизнь «человека гор» – американца-охотника по имени Хью Гласс.

«Чудо на Гудзоне», 2016

В основу биографической драмы культового кинорежиссера Клинта Иствуда положена жизненная история Салленбергера. Художественный фильм рассказывает об истинном чуде, героически совершенным обычным пилотом-американцем. События происходят пятнадцатого января 2009-го, когда Салли принимает судьбоносное решение, тем самым спасая более ста пятидесяти жизней. Аварийная посадка на водную гладь противоречила четким рекомендациям диспетчерской службы. Тем не менее экипаж лайнера выжил. Но профессиональному пилоту придется нести ответственность за несоблюдение правил.

Пожалуй, здесь привязка к «Выжившему» – это тема выживания в экстремальных условиях.

«Непрощенный», 1992

В центре оскароносного вестерна, снятого Клинтом Иствудом, бывший преступник Уильям Манни. Сейчас он проживает в Канзасе, работает фермером и в одиночку воспитывает двоих маленьких детей. Бедность побуждает главного персонажа вернуться к бандитской деятельности. Но не все так просто, ведь на пути Манни стоит властный и жестокий шериф.

Сумеет ли Уильям снова стать настоящей грозой Дикого Запада и попросту выжить?

«Безумный Макс: Дорога ярости», 2015

Динамичный постапокалиптический боевик австралийца Джорджа Миллера с Томом Харди в главной роли представляет собой захватывающую гонку на выживание. Зритель окунется в мрачное будущее, когда цивилизованный мир пал. Бывший сотрудник дорожного патруля по имени Макс стал путешественником-одиночкой, как и главный герой фильма «Выживший». Единственная цель Макса Рокатански – выжить в смертоносном путешествии любой ценой, избежав встречи с кровожадным верзилой по прозвищу Несмертный Джо. В итоге Макс, Фуриоса и остальные беглецы выбирают рисковую дорогу яростной войны.

Приключенческий триллер Миллера стал органичной составляющей крутой киновселенной «Безумного Макса», которая стартовала сорок лет назад.

«Изгой», 2000

Мощная приключенческая драма кинорежиссера Роберта Земекиса пронизана глубоким смыслом. Главную роль исполнил Том Хэнкс. В центре шокирующего сюжета оказывается сотрудник службы доставки – ответственный педант по имени Чак Ноланд. Как и ключевой персонаж «Выжившего», почтальон Ноланд становится заложником неблагоприятных жизненных обстоятельств и непредсказуемой природной стихии. Вследствие авиакатастрофы мужчина попадает на необитаемый остров. Теперь Чак, словно Робинзон, должен познать вкус истинного одиночества, а также основные законы выживания.

Как не сойти с ума, если твой единственный друг – обычный мяч с нарисованным лицом?

«Хроники Риддика», 2004

Фантастическая кинокартина Дэвида Туи с Вином Дизелем рассказывает о сбежавшем заключенном, который мечется по забытым галактическим мирам в поисках надежного убежища. В подземной тюрьме, где Риддик отбывал свой срок, были нечеловеческие условия существования. Суточные колебания температуры поднимались до вулканического дня и снижались до арктической ночи. Главный герой обладает уникальной способностью – он отлично видит в темноте. Удастся ли Риддику выжить, победив преследующих его наемников?

Невыносимые условия, смертельная схватка с врагами и обстоятельствами… все в лучших традициях «Выжившего».

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