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Лили Салливан
Лили Салливан
Lily Sullivan
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Лили Салливан
Lily Sullivan
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Дата рождения
1 января 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Лили Салливан
Родилась в 1994 году в Австралии.
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Фильмография Лили Салливан
Девушка грез
мелодрама
2020, Австралия
5.0
Джунгли
боевик, приключения, триллер
2017, Австралия
7.0
Evil Dead Rise
фэнтези, ужасы
, США
0.0
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New Line Cinema готовит новую часть «Зловещих мертвецов»
Фильм будет основан не на перезапуске 2013 года, а на оригинальной трилогии.
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29 декабря 2021 14:14
Режиссер Ли Кронин сообщил об окончании съемок новой части «Зловещих мертвецов»
Также постановщик поделился порцией фотографий со съемок.
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27 октября 2021 10:26
Начались съемки четвертой части «Зловещих мертвецов»
Брюс Кэмбелл и Сэм Рэйми выступают исполнительными продюсерами проекта.
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8 июня 2021 12:17
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