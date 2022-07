1 Jungle Intro Johnny Klimek 2:42

2 Carnival Montage Johnny Klimek 2:27

3 Flying Mountains Johnny Klimek 1:49

4 Truly Free Johnny Klimek 1:11

5 Why Are You Here? Johnny Klimek 1:30

6 Adventuring Johnny Klimek 2:14

7 Falling Behind Johnny Klimek 2:02

8 I Can't Keep Up Johnny Klimek 1:38

9 Building the Raft Johnny Klimek 1:17

10 Entering the Water Johnny Klimek 1:04

11 You're Such a Let Down Johnny Klimek 2:29

12 Splitting Up Johnny Klimek 2:53

13 Rapid Fun Johnny Klimek 1:22

14 Peaceful Paddling Johnny Klimek 1:09

15 Capsized Johnny Klimek 2:22

16 Climbing Out Johnny Klimek 2:29

17 Calling Kevin Johnny Klimek 1:52

18 Getting Help Johnny Klimek 1:39

19 Man of Action Johnny Klimek 1:42

20 Keep Walking Johnny Klimek 1:05

21 Jaguars and Worms Johnny Klimek 2:11

22 Jungle Walk Johnny Klimek 1:18

23 Curiplaya Johnny Klimek 2:42

24 Follow the River Johnny Klimek 2:02

25 Kevin Saved Johnny Klimek 1:24

26 I Give Up Johnny Klimek 1:03

27 Kina Johnny Klimek 2:19

28 I Can't Do This Alone Johnny Klimek 1:40

29 Ant Love Johnny Klimek 3:09

30 Stars Johnny Klimek 3:21