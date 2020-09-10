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Лю Ифэй
Лю Ифэй
Liu Yifei
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Лю Ифэй
Liu Yifei
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Дата рождения
25 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Лю Ифэй
Родилась 25 августа 1987 года. Ухань, Хубэй, Китай.
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Фильмография Лю Ифэй
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.0
В изгнании
боевик
2015, Великобритания / США / Франция
4.0
Третий вид любви
драма, мелодрама
2015, Китай
5.0
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«Это лицемерие»: Disney критикуют за съемки «Мулан» в провинции Синьцзян
Создатели фильма поблагодарили власти региона, где, по данным правозащитных организаций, в принудительном заключении находятся более миллиона человек.
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10 сентября 2020 10:02
Загадочный феникс и суровые тренировки в свежем тизере фильма «Мулан»
Премьера все ближе.
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18 августа 2020 14:27
Disney переносит премьеру «Мулан» на 21 августа
Студия опасается за прокат ленты из-за усиления COVID-19.
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29 июня 2020 12:58
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