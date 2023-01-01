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Мулан
Мулан, 2020: актеры и роли
Mulan
Мулан
2020 / США / Китай / Канада
Трейлер
7.2
Оцените
48
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Мулан, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ники Каро
Niki Caro
В ролях
Лю Ифэй
Liu Yifei
Донни Йен
Donnie Yen
Джет Ли
Jet Li
Джейсон Скотт Ли
Jason Scott Lee
Йосон Ан
Yoson An
Уткарш Амбудкар
Utkarsh Ambudkar
Рон Юань
Ron Yuan
Ци Ма
Tzi Ma
Розалинд Чао
Rosalind Chao
Пей-Шин Чан
Гун Ли
Gong Li
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