Даже для исправно работающего конвейера диснеевских ремейков «Мулан» — продукт особый. Оригинальный мультфильм 1998 года не понравился китайской аудитории. История слишком далеко ушла от сюжета китайской поэмы, комедийная интонация была воспринята как неуважительная, карикатурный микродракон Мушу, озвученный голосом Эдди Мерфи, показался насмешкой над древним национальным символом. Однако в конце 90-х руководители студии могли не переживать по этому поводу: китайский рынок еще…
Игра основного каста можно сравнить с игрой кирпича. Застывшая эмоция "кислого лимона" на лице главной героини стал раздражать уже к середине фильма. Самыми эмоциональными оказались персонажи Хоп Хэй (Лалалэй, на Китай такой один) - жалкая попытка заменить сильного цисгендероного персонажа Капитана Ли Шанга (не по повесточке же), и Сверчок (да да, отличная идея сделать из мультяшного помощника главной героини отдельного неинтересного и, в целом, ненужного персонажа).
Ну а про развитие персонажа и говорить нечего. Девочка сразу рождается "особенной" и ничего ей делать не надо, кроме того, как "принять и поверить в себя и перестать обманывать других, иначе мод не подействует (и, как бы, никого не волнует, что врёт она другим, а не себе, потому что жить всё таки хочется). Ничего общего с мультиком, где Мулан пришлось изрядно постараться и поэтому она добилась успеха (одна из идей фильма, собственно, что без труда ужина не будет. Ну и пашут там как бы все). Короче, стандартная "повестка" от Диснея.
А чтобы "уникальность женщины-воина" подчеркнуть ещё сильнее, мало того, что либо убрали, либо обезличили нормальных мужских героев (режиссер, видимо, настолько не верит в своё творение, что побоялась, что Мулан потеряется за второстепенными героями) и добавили невнятную, обиженную ведьму (прям жертва нетерпимости, ё-моё), плюс полностью слили всех помощников (правда, а зачем они ей, если она от рождения и так всё может?)
Диалоги - это отдельная фишка фильма. Кто пойдет, посчитайте и отпишитесь, пожалуйста, сколько раз за фильм прозвучат слова "почёт", "позор", "девушка", "женщина" и "воин". Потому что, мне кажется, что сценаристы только эти слова и знают.
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