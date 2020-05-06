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Мулан Мулан
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Mulan Мулан 2020 / США / Китай / Канада
7.3 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Мулан»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Даже для исправно работающего конвейера диснеевских ремейков «Мулан» — продукт особый. Оригинальный мультфильм 1998 года не понравился китайской аудитории. История слишком далеко ушла от сюжета китайской поэмы, комедийная интонация была воспринята как неуважительная, карикатурный микродракон Мушу, озвученный голосом Эдди Мерфи, показался насмешкой над древним национальным символом. Однако в конце 90-х руководители студии могли не переживать по этому поводу: китайский рынок еще…

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udavf 6 мая 2020, 11:27
Когда премьера фильма?
6 мая 2020, 11:27 Ответить
Валерий Харитонов 16 августа 2020, 14:00
4 сентября
16 августа 2020, 14:00 Ответить
Богдан Чубенко 6 сентября 2020, 12:38
Оценка
Прикольный фильм, если бы это был абсолютной ремейк то это было нетак интересно, а так фильм повторяет действия из 1го мультфильма про Мулан, но в тоже время видо изменяет их и дополняет по этому 10/10
6 сентября 2020, 12:38 Ответить
Наталия Петряшова 11 сентября 2020, 17:44
Оценка
Очень классный фильм. На одном дыхании 2 часа пролетели незаметно. Смотрела 3D-👍🏼И игра артистов, и съёмки, и сам сюжет меня впечатлили. Хочу сходить ещё раз. Я не видела диснеевский мультфильм(хочу посмотреть) , но фильм впечатлил. Рекомендую.
11 сентября 2020, 17:44 Ответить
Сергей Владимирович Цвир 13 сентября 2020, 08:41
Оценка
Фильм полнейшее ГОВНИЩЕ бегите от сюда куда глаза глядят , а если посмотришь то жизнь назад ни вернёшь !!! Я потерял 1 час 55 минут жизни напрасно !!!
13 сентября 2020, 08:41 Ответить
Иван Маслов 13 сентября 2020, 22:36
Оценка
Хороший добрый фильм. Можно смотреть всей семьей. Ожидал много песен, так как Дисней, но здесь с этим все хорошо, не мюзикл. Не затянут, динамичный. Рекомендую!
13 сентября 2020, 22:36 Ответить
ferula2011 14 сентября 2020, 21:57
У китйцев гораздо лучше фильмы про себя получаются
14 сентября 2020, 21:57 Ответить
Delain61 15 сентября 2020, 11:10
Оценка
Дисней продолжает пробивать дно и капать в мозги повесткой.

Игра основного каста можно сравнить с игрой кирпича. Застывшая эмоция "кислого лимона" на лице главной героини стал раздражать уже к середине фильма. Самыми эмоциональными оказались персонажи Хоп Хэй (Лалалэй, на Китай такой один) - жалкая попытка заменить сильного цисгендероного персонажа Капитана Ли Шанга (не по повесточке же), и Сверчок (да да, отличная идея сделать из мультяшного помощника главной героини отдельного неинтересного и, в целом, ненужного персонажа).

Ну а про развитие персонажа и говорить нечего. Девочка сразу рождается "особенной" и ничего ей делать не надо, кроме того, как "принять и поверить в себя и перестать обманывать других, иначе мод не подействует (и, как бы, никого не волнует, что врёт она другим, а не себе, потому что жить всё таки хочется). Ничего общего с мультиком, где Мулан пришлось изрядно постараться и поэтому она добилась успеха (одна из идей фильма, собственно, что без труда ужина не будет. Ну и пашут там как бы все). Короче, стандартная "повестка" от Диснея.

А чтобы "уникальность женщины-воина" подчеркнуть ещё сильнее, мало того, что либо убрали, либо обезличили нормальных мужских героев (режиссер, видимо, настолько не верит в своё творение, что побоялась, что Мулан потеряется за второстепенными героями) и добавили невнятную, обиженную ведьму (прям жертва нетерпимости, ё-моё), плюс полностью слили всех помощников (правда, а зачем они ей, если она от рождения и так всё может?)

Диалоги - это отдельная фишка фильма. Кто пойдет, посчитайте и отпишитесь, пожалуйста, сколько раз за фильм прозвучат слова "почёт", "позор", "девушка", "женщина" и "воин". Потому что, мне кажется, что сценаристы только эти слова и знают.
15 сентября 2020, 11:10 Ответить
Pavel.Rashchupkin 15 сентября 2020, 14:49
Оценка
Редкостная ерунда,если только поспать сходить,больше в кинотеатре на данном фильме делать нечего!
15 сентября 2020, 14:49 Ответить
Ksenia Ignateva 17 сентября 2020, 22:51
Очень понравился !!!! Рекомендую к просмотру !
17 сентября 2020, 22:51 Ответить
Оксана Анатольевна Перцева 21 сентября 2020, 07:53
Очень люблю боевые искусства, а в 3д, так вообще красота. Кто смотрел с детьми мультик, стоит сходить и на фильм. Кто не смотрел - сходить обязательно))).
21 сентября 2020, 07:53 Ответить
Оксана Анатольевна Перцева 21 сентября 2020, 07:56
в ответ на сообщение Delain61 от 15 сентября 2020, 11:10
Странно. Трудно судить о чужой культуре. Но кто знаком с восточной культурой, тот поймет и оценит. Американский герой одиночка мужчина, конечно, реальнее.
21 сентября 2020, 07:56 Ответить
Ксения Диль 23 октября 2020, 09:41
Отличгый фильм!!! Советую сходить
23 октября 2020, 09:41 Ответить
Дмитрий Пасенко 27 января 2023, 11:41
Оценка
Ну да, ну да, дракончика Му-Шу не добавили, потому что испугались негатива от Китая. А что ж убрали из диалогов слово "Китай?" Это их не обидит? Какая-то империя без названия у них в кино, но героиня-то Мулан, надо было и её убрать. А где Шань? Он бы кого обидел? Ну этот вот незначительный персонаж-генерал, учил Мулан быть воином, потерял отца и в конце мультика пришёл свататься? В фильме Мулан с рождения умеет сражаться, потому что в ней Ци. Какая глупая чушь - она умеет сражаться просто потому что, а не из-за обучения у хорошего учителя. Через слово негатив к мужчинам как к таковым. Это не та Мулан! Да не будет задумываться девушка, жившая тысячи лет назад в обществе с теми нравами о современных чаяниях! Сценаристов надо в помои макнуть.
27 января 2023, 11:41 Ответить
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