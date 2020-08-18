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Йосон Ан
Йосон Ан
Yoson An
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Йосон Ан
Yoson An
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Дата рождения
23 июня 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Йосона Ана
Родился 23 июня 1992 года. Макао.
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Фильмография Йосона Ана
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.0
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Загадочный феникс и суровые тренировки в свежем тизере фильма «Мулан»
Премьера все ближе.
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18 августа 2020 14:27
Disney переносит премьеру «Мулан» на 21 августа
Студия опасается за прокат ленты из-за усиления COVID-19.
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29 июня 2020 12:58
По просьбе Китая: Disney вырезала из нового фильма «Мулан» сцену с поцелуем
Целомудренные китайские зрители не оценили бы.
Написать
27 февраля 2020 18:31
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