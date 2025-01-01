Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Форма воды Цитаты из фильма Форма воды

Цитаты из фильма Форма воды

[последние слова]
Giles Если бы я рассказал вам о ней, что бы я сказал? Что они жили долго и счастливо? Я верю, что да. Что они были влюблены? Что эта любовь осталась? Я уверен, что это так. Но когда я думаю о ней — о Элизе — единственное, что приходит на ум, это стихотворение, прошептанное кем-то влюблённым сотни лет назад: «Не в силах увидеть Твой облик, я нахожу Тебя повсюду. Твое присутствие наполняет мои глаза любовью, смиряет моё сердце, ибо Ты — везде.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles [интерпретируя Элизу] Когда он смотрит на меня, как он смотрит на меня... Он не знает, чего мне не хватает... Или — как я — неполна. Он видит меня такой, какая я есть. Он рад меня видеть. Каждый раз. Каждый день. Теперь я могу либо спасти его... либо дать ему умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland [Элизе] Что ты мне сказала?
Elisa [на языке жестов] Б - Л - Я
Strickland Что она говорит?
Elisa Т - Ы
Zelda Э, я, я не расслышала.
Strickland [бьёт по столу; указывает на Элизу] ЧТО ОНА ГОВОРИТ?
Zelda Она, она говорит «Спасибо»!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Giles Если бы я рассказал об этом — если бы рассказал — что бы я тебе сказал? Интересно. Рассказал бы я о времени? Это случилось очень давно, кажется. В последние дни правления справедливого принца. Или рассказал бы о месте? Небольшой городок у побережья, но далеко от всего остального. Или, не знаю... Рассказал бы о ней? Принцессе без голоса. А может, просто предупредил бы тебя о правде этих событий. И о сказке о любви и потере. И о монстре, который пытался разрушить всё это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles О! Боже, быть молодым и красивым. Если бы я мог вернуться назад
[Элиза кивает]
Giles когда мне было 18 — я ничего не знал ни о чём — я бы дал себе пару советов.
Elisa [на языке жестов] Что бы ты сказала?
Giles Я бы сказала: Береги зубы и трахайся побольше.
[Элиза улыбается и нежно подталкивает его]
Giles О, нет, нет, это очень хороший совет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles Мы ничего не можем сделать! Прости! Но это, это, это просто — Боже, это даже не человек. Боже!
[Элиза идёт за Джайлсом в коридор и стучит по стене, чтобы привлечь его внимание]
Giles Что?
Elisa [на языке жестов] Если мы / ничего не сделаем / то и нас не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda Человек так же нем, как могила. Но если бы пердеж был лестью? Дорогой, он был бы Шекспиром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland [Элиза предлагает ему полотенце] О, нет. Нет, мужчина моет руки до или после того, как занимается своими делами. Это многое говорит о человеке.
[ест конфету]
Strickland Если он моет оба раза — это говорит о слабости характера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda Низкие люди — злюки. Я никогда не встречала низкого мужчину, который бы оставался хорошим до конца. Ни разу. Все они мелкие подлецы, без исключения. Может, дело в воздухе там внизу. Недостаточно кислорода или что-то в этом роде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles Знаешь, кукурузные хлопья придумали, чтобы предотвратить мастурбацию. Не помогло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles [Элизе] У меня никого нет. И ты — единственный человек, с кем я могу поговорить. Что бы это ни было, тебе это нужно.
[перехватывает дыхание]
Giles Так что, просто скажи, что делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda [Элизе] О! Женщина, мы сгорим в аду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hoffstetler Я не соперничаю, я не хочу, чтобы что-то сложное и прекрасное разрушили!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles Он дикое существо. Мы не можем просить его быть кем-то другим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda Некоторые из лучших умов страны пи##ют по полу в этом заведении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles [к Амфибии, сидящему в ванной] Ты всегда был один?
[пауза]
Giles У тебя когда-нибудь был кто-то? Ты знаешь, что с тобой случилось, знаешь? Потому что я не знаю. Я не знаю, что со мной случилось.
[смеётся]
Giles Я не знаю! Я смотрю в зеркало, и единственное, что я узнаю, — это эти глаза. В этом лице старика. Иногда мне кажется, что я либо родился слишком рано, либо слишком поздно для своей жизни. Может, мы оба просто реликты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda Элиса, дорогая, если слышишь меня — дай знать по телефону.
[Элиса постукивает по трубке]
Zelda Хорошо, молодец. Он уже идёт за тобой. Тебе надо бежать и взять с собой эту штуку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Стрикленд Коренные жители Амазонки поклонялись ему. Как богу. Нам нужно разобрать его, понять, как он работает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda [Элиза выглядит заметно счастливее] Почему ты улыбаешься, дорогая? Хватит уже так смотреть. Что случилось?
[Элиза качает головой в ответ «ничего»]
Zelda Почему? Как? Как? У него... есть...?
[Элиза кивает и показывает руками, как выглядит член Амфибии]
Zelda Ага. Ага.
[пауза]
Zelda Боже...! Никогда не доверяй мужику. Даже если у него там всё плоско.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda [Элизе] Да. Вот так. Продолжай в том же духе. Выгляди так, будто ничего не понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hoffstetler [говорит по-русски] Как сказал Ленин: «Вчерашняя рыба не приносит прибыли».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland [существу] Чёрт. Ты *в самом деле* бог...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles [интерпретируя Элизу] Я могу либо спасти его, либо позволить ему умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland Что я, интервьюирую х##вых уборщиков? Уборщиков д##ма. Вытирателей п##ди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hoyt Так что возьми себя в руки, сынок. И разрули эту хрень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fleming Итак. Я не хочу приукрашивать или преувеличивать, но, эм, это может быть самый ценный и чувствительный объект, когда-либо хранившийся в этом учреждении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland Ты можешь подумать: «Это существо похоже на человека». Стоит на двух ногах, да? Но - мы созданы по образу Господа. Ты же не думаешь, что Господь выглядит вот так, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland [Зельде и Элизе] Сначала скажу так: уберёшь эту лабораторию — уходи. То, что у нас там, — оскорбление. Ты знаешь, что такое оскорбление, Зельда?
Zelda Что-то оскорбительное?
Strickland Верно. И я должен знать — я вытаскивал это... грязное создание... из речной жижи в Южной Америке аж сюда. И по пути мы друг другу не особо понравились. Теперь. Ты можешь думать: «Это существо похоже на человека». Стоит на двух ногах, да? Но — нас создали по образу Господа. Ты правда думаешь, что Господь выглядит так, как это?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles [Элизе, быстро] Ты же говорила — он был словно богом. Но он бог? Не знаю, бог ли он. Он же съел кота, так что я... я не знаю! Не знаю, но... нам нужно его подержать здесь, немного... Немного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernard Они хотят — чтобы они были счастливее. Семья.
Giles Счастливее?
Bernard Мм.
Giles Счастливее? Папаша выглядит так, будто только что открыл миссионерскую позу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hoyt У человека есть порядочность — не срать всё под себя. Вот это — порядочность. Но другая порядочность — она не важна. Мы её продаём, но это экспорт. Мы её продаём, потому что сами не пользуемся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland [про себя, глядя в зеркало] Ты сдаёшься. Ты сдаёшься, вот что ты делаешь, ты сдаёшься. Правильно? ПРАВИЛЬНО?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Зельда [комментарий о поведении Элизы] Да. Вот так. Держи так. Выгляди так, будто ничего не знаешь. Господи, помоги, если спросят, знаю ли я! Я не умею хорошо врать. Разве что Брюстеру. Для поддержания брака нужно много лжи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles Если я расскажу тебе о ней, что я скажу? Интересно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hoffstetler Он кровоточит. Что случилось?
Strickland Это животное, Хоффстетлер. Просто держим его в узде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda [уборка мужского туалета] На потолке теперь пятна от мочи! Как они туда попали? Какой же большой должна быть мишень, думаешь? Если они столько тренируются, то точно большая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mihalkov [по-русски] Убей его. Уничтожь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland Я не ошибаюсь. Я выполняю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda [после допроса Элизы о её вечере] Лор'...! Никогда не доверяй мужчине. Даже если у него там всё в порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hoffstetler Это существо разумно. Способно говорить... Понимать эмоции!
Strickland А советские? Гуи. А мы всё равно их убиваем, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland [Зельде] Где оно?
Brewster Fuller Послушай, парень...
Brewster Fuller Послушай, парень...
Strickland САДИСЬ!
[Брюстер опускается обратно на стул]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hoyt [Стрикленду] Через тридцать шесть часов весь этот эпизод закончится. И ты тоже. В нашей вселенной останется дыра в твоём образе. А ты уйдёшь. В — альтернативную вселенную. Вселенную дерьма. Ты будешь потерян для цивилизации, и ты станешь нежданным, несозданным и разрушенным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Стрикленд [Зельде] А теперь скажи, Зельда, ты понимаешь, что эта история значит для нас, Делайла?
[Зельда качает головой]
Стрикленд Это значит, если ты что-то знаешь и молчишь, ты мне расскажешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hoffstetler Когда вы его отпустите?
Zelda [переводит Элизу] Скоро. Когда дождь наполнит канал, что течёт в море.
[Элиза кивает] Элиза кивает
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Стрикленд [Зельде] Та история о Самсоне: я так и не рассказал тебе, чем она кончается. После того как филистимляне его мучают и ослепляют, Самсон просит у Бога силу. И в последний момент его щадят. Господь возвращает ему силу! В последний раз. И — он держит колонны храма своими могучими руками и рушит их. Он обрушивает всё здание на филистимлян. Он умирает, но уничтожает каждого из этих у#л###в! Вот что такое его ВОЛЯ!
[ударяет кулаком по стене за Зельдой]
Стрикленд Теперь, знаешь ли ты, что значит эта история для нас, Далила?
[Зельда качает головой]
Стрикленд Это значит, что если ты что-то утаиваешь, ты скажешь мне. Либо до того, как я обрушу этот храм на наши головы, либо после.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles О, Боже! Это даже не человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles Вынести его? О чём ты? Нет! Ни в коем случае!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda Не делай этого, Элиза. Не делай этого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hoffstetler Сэр, нам нужно вернуть его обратно в воду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles [показывает Элизе свои работы] Та-дам. Неплохо, правда?
[смеётся; Элиза качает головой]
Giles Для такой дерьм#!
[хихикает]
Elisa [на языке жестов] Это не дерьм#.
Giles А — слушай: ты ешь, ложишься спать, отдыхаешь...
[хватает куртку]
Giles А когда я — получу зарплату...
[вздыхает и крутится; пауза]
Giles Мы идём за пирогом.
Elisa [на языке жестов] Мне ничего не надо.
Giles Нет, пирог получаю я! А ты берёшь всё, что хочешь!
[смеётся]
Giles Хаах.
[нежно касается её лица]
Giles Пожелай мне удачи.
Elisa [на языке жестов] Удачи.
[Элис Фэй поёт по телевизору: «И вот что я хочу сказать...»; Гайлс оглядывается и улыбается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title Card Вторник, 9 октября — Мысль дня: Жизнь — это крушение наших планов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland [Элайзе] Смотри, не трогай. Этот прелестный прибор — алебамский привет. Рукоятка с формованным захватом, электрошокер с низким током и высоким напряжением для скота. Меня зовут Стрикленд, служба безопасности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Hoyt Для них важен только объект.
Strickland Советы хотят его.
Hoyt У вас он?
Strickland Сэр, я его возвращаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles [читает Элиза] «Кто я? Я двигаю губами, как он, но не издаю звука, как он. Кто же я тогда? Всё, что я есть... всё, чем я был... привело меня сюда, к нему.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland Я не могу находиться в негативном настроении, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title Card Понедельник, 17 сентября — Мысль дня: Время — это река, текущая из нашего прошлого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland Но мы созданы по образу Господа. Ты же не думаешь, что Господь выглядит так, правда?
Zelda Я не знаю, сэр, как выглядит Господь.
Strickland Ну, он человек, Зельда. Он выглядит как человек, как я. Или даже ты. Может быть, немного больше похож на меня, наверное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mihalkov Нам не нужно учиться. Нам нужно, чтобы американцы не учились.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland [генералу] Два пальца, да. У него два пальца. Но у меня всё ещё есть большой палец, спусковой, и указательный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Timmy Strickland Ты думаешь, в будущем у всех будут реактивные ранцы?
Strickland Верь в это, сынок. Это Америка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elisa [жестикулируя Стрикленду] И-Д-И Н-Х-###
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strickland Господь выглядит как человек. Как я или ты. Может, немного больше как я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duane Эй, Зельда, не хочешь покурить?
Zelda Эта хрень тебе не на пользу, Дуэйн.
Duane Да, но кайфово.
Zelda Вот именно, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zelda Мистер «я писаю, стоя с руками на поясе» хочет нас видеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
Ник Сирси
Ник Сирси
Nick Searcy
Дэвид Хьюлетт
Дэвид Хьюлетт
David Hewlett
Найджел Беннетт
Nigel Bennett
Мартин Роуч
Мартин Роуч
Martin Roach
Мартин Роуч
Martin Roach
Джейден Грег
Jayden Greig
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше