GilesЕсли бы я рассказал вам о ней, что бы я сказал? Что они жили долго и счастливо? Я верю, что да. Что они были влюблены? Что эта любовь осталась? Я уверен, что это так. Но когда я думаю о ней — о Элизе — единственное, что приходит на ум, это стихотворение, прошептанное кем-то влюблённым сотни лет назад: «Не в силах увидеть Твой облик, я нахожу Тебя повсюду. Твое присутствие наполняет мои глаза любовью, смиряет моё сердце, ибо Ты — везде.»
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Giles[интерпретируя Элизу]Когда он смотрит на меня, как он смотрит на меня... Он не знает, чего мне не хватает... Или — как я — неполна. Он видит меня такой, какая я есть. Он рад меня видеть. Каждый раз. Каждый день. Теперь я могу либо спасти его... либо дать ему умереть.
GilesЕсли бы я рассказал об этом — если бы рассказал — что бы я тебе сказал? Интересно. Рассказал бы я о времени? Это случилось очень давно, кажется. В последние дни правления справедливого принца. Или рассказал бы о месте? Небольшой городок у побережья, но далеко от всего остального. Или, не знаю... Рассказал бы о ней? Принцессе без голоса. А может, просто предупредил бы тебя о правде этих событий. И о сказке о любви и потере. И о монстре, который пытался разрушить всё это.
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GilesО! Боже, быть молодым и красивым. Если бы я мог вернуться назад
[Элиза кивает]
Gilesкогда мне было 18 — я ничего не знал ни о чём — я бы дал себе пару советов.
Elisa[на языке жестов]Если мы / ничего не сделаем / то и нас не будет.
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ZeldaЧеловек так же нем, как могила. Но если бы пердеж был лестью? Дорогой, он был бы Шекспиром.
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Strickland[Элиза предлагает ему полотенце]О, нет. Нет, мужчина моет руки до или после того, как занимается своими делами. Это многое говорит о человеке.
[ест конфету]
StricklandЕсли он моет оба раза — это говорит о слабости характера.
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ZeldaНизкие люди — злюки. Я никогда не встречала низкого мужчину, который бы оставался хорошим до конца. Ни разу. Все они мелкие подлецы, без исключения. Может, дело в воздухе там внизу. Недостаточно кислорода или что-то в этом роде.
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GilesЗнаешь, кукурузные хлопья придумали, чтобы предотвратить мастурбацию. Не помогло.
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Giles[Элизе]У меня никого нет. И ты — единственный человек, с кем я могу поговорить. Что бы это ни было, тебе это нужно.
HoffstetlerЯ не соперничаю, я не хочу, чтобы что-то сложное и прекрасное разрушили!
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GilesОн дикое существо. Мы не можем просить его быть кем-то другим.
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ZeldaНекоторые из лучших умов страны пи##ют по полу в этом заведении.
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Giles[к Амфибии, сидящему в ванной]Ты всегда был один?
[пауза]
GilesУ тебя когда-нибудь был кто-то? Ты знаешь, что с тобой случилось, знаешь? Потому что я не знаю. Я не знаю, что со мной случилось.
[смеётся]
GilesЯ не знаю! Я смотрю в зеркало, и единственное, что я узнаю, — это эти глаза. В этом лице старика. Иногда мне кажется, что я либо родился слишком рано, либо слишком поздно для своей жизни. Может, мы оба просто реликты.
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ZeldaЭлиса, дорогая, если слышишь меня — дай знать по телефону.
[Элиса постукивает по трубке]
ZeldaХорошо, молодец. Он уже идёт за тобой. Тебе надо бежать и взять с собой эту штуку.
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[из трейлера]
СтриклендКоренные жители Амазонки поклонялись ему. Как богу. Нам нужно разобрать его, понять, как он работает.
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Zelda[Элиза выглядит заметно счастливее]Почему ты улыбаешься, дорогая? Хватит уже так смотреть. Что случилось?
StricklandВерно. И я должен знать — я вытаскивал это... грязное создание... из речной жижи в Южной Америке аж сюда. И по пути мы друг другу не особо понравились. Теперь. Ты можешь думать: «Это существо похоже на человека». Стоит на двух ногах, да? Но — нас создали по образу Господа. Ты правда думаешь, что Господь выглядит так, как это?
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Giles[Элизе, быстро]Ты же говорила — он был словно богом. Но он бог? Не знаю, бог ли он. Он же съел кота, так что я... я не знаю! Не знаю, но... нам нужно его подержать здесь, немного... Немного.
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BernardОни хотят — чтобы они были счастливее. Семья.
GilesСчастливее? Папаша выглядит так, будто только что открыл миссионерскую позу!
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HoytУ человека есть порядочность — не срать всё под себя. Вот это — порядочность. Но другая порядочность — она не важна. Мы её продаём, но это экспорт. Мы её продаём, потому что сами не пользуемся.
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Strickland[про себя, глядя в зеркало]Ты сдаёшься. Ты сдаёшься, вот что ты делаешь, ты сдаёшься. Правильно? ПРАВИЛЬНО?
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Зельда[комментарий о поведении Элизы]Да. Вот так. Держи так. Выгляди так, будто ничего не знаешь. Господи, помоги, если спросят, знаю ли я! Я не умею хорошо врать. Разве что Брюстеру. Для поддержания брака нужно много лжи.
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GilesЕсли я расскажу тебе о ней, что я скажу? Интересно.
Hoyt[Стрикленду]Через тридцать шесть часов весь этот эпизод закончится. И ты тоже. В нашей вселенной останется дыра в твоём образе. А ты уйдёшь. В — альтернативную вселенную. Вселенную дерьма. Ты будешь потерян для цивилизации, и ты станешь нежданным, несозданным и разрушенным.
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Стрикленд[Зельде]А теперь скажи, Зельда, ты понимаешь, что эта история значит для нас, Делайла?
[Зельда качает головой]
СтриклендЭто значит, если ты что-то знаешь и молчишь, ты мне расскажешь.
Zelda[переводит Элизу]Скоро. Когда дождь наполнит канал, что течёт в море.
[Элиза кивает]Элиза кивает
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Стрикленд[Зельде]Та история о Самсоне: я так и не рассказал тебе, чем она кончается. После того как филистимляне его мучают и ослепляют, Самсон просит у Бога силу. И в последний момент его щадят. Господь возвращает ему силу! В последний раз. И — он держит колонны храма своими могучими руками и рушит их. Он обрушивает всё здание на филистимлян. Он умирает, но уничтожает каждого из этих у#л###в! Вот что такое его ВОЛЯ!
[ударяет кулаком по стене за Зельдой]
СтриклендТеперь, знаешь ли ты, что значит эта история для нас, Далила?
[Зельда качает головой]
СтриклендЭто значит, что если ты что-то утаиваешь, ты скажешь мне. Либо до того, как я обрушу этот храм на наши головы, либо после.
[Элис Фэй поёт по телевизору: «И вот что я хочу сказать...»; Гайлс оглядывается и улыбается]
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Title CardВторник, 9 октября — Мысль дня: Жизнь — это крушение наших планов.
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Strickland[Элайзе]Смотри, не трогай. Этот прелестный прибор — алебамский привет. Рукоятка с формованным захватом, электрошокер с низким током и высоким напряжением для скота. Меня зовут Стрикленд, служба безопасности.