[первые строки]

Если бы я рассказал об этом — если бы рассказал — что бы я тебе сказал? Интересно. Рассказал бы я о времени? Это случилось очень давно, кажется. В последние дни правления справедливого принца. Или рассказал бы о месте? Небольшой городок у побережья, но далеко от всего остального. Или, не знаю... Рассказал бы о ней? Принцессе без голоса. А может, просто предупредил бы тебя о правде этих событий. И о сказке о любви и потере. И о монстре, который пытался разрушить всё это.