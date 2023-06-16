Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов»

На этой неделе стриминги предлагают заглянуть в лицо страхам, увидеть экранизацию своей жизни, покорить французский двор и вызволить людей из беды.

16 июня, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит боевики про опасные спецоперации.

Наемник в исполнении Криса Хемсворта еле оправился после жаркой миссии в Бангладеш и теперь отправляется выручать семью грузинского гангстера, которая застряла в местной тюрьме. В касте также Идрис Эльба, Голшифте Фарахани и Ольга Куриленко. В режиссерском кресле Сэм Харгрейв, снимавший первую часть. Сценарий написал Джо Руссо, который с братом Энтони занимался продюсированием проекта. Для братьев Руссо, мыслящих франшизами, «Тайлер Рейк» — игра до последнего выдохшегося, так что фильм при условии зрительского спроса будет богат на продолжения. О третьей части Крис Хемсворт уже, кстати, намекнул. В сиквеле стоит ждать взрывного экшена, снятого на длинных планах подвижной камерой (одна из сцен, как писали, длится 21 минуту без склеек).

Тайлер Рейк 2: Операция по спасению

18 июня, AMC

Кому смотреть: фанатам франшизы.

Еще одна франшиза на этой неделе пополнилась новой частью. От оригинального сериала «Ходячие мертвецы» ветвятся на данный момент четыре спин-оффа, на подходе пятый. «Город мертвых» — это прямой сиквел того самого оригинального шоу. Сюжет фокусируется на Мэгги, которая отправляется на поиски своего похищенного сына вместе с Ниганом. Их путь лежит на Манхэттен, ставший рассадником мертвецов. Лорен Кохэн и Джеффри Дин Морган возвращаются к своим ролям. Создателем сериала выступает Эли Хорн, один из исполнительных продюсеров первых «Ходячих мертвецов». Несколько эпизодов в новом шоу поставили Кевин Даулинг («Джек Райан») и Лорен Яконелли, ставившая пять эпизодов шоу «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».

Ходячие мертвецы: Мертвый город

16 июня, Кинопоиск, Okko

Кому смотреть: тем, кто любит кафкианские истории и Хоакина Феникса.

Фантасмагорическое путешествие в духе Кафки и Фрейда поджидает главного героя нового фильма хоррормейкера Ари Астера («Солнцестояние»). По сюжету, Бо, подверженный тревогам и паническим состояниям мужчина, после смерти матери поневоле отправляется в странствие по глубинным уголкам своего сознания. Ари Астер в этот раз не только пугает, но и не забывает веселить. В главной роли бесподобный Хоакин Феникс. Продюсировала фильм студия А24. Критики оценили изобретательность картины и черный юмор режиссера. Некоторые, однако, посчитали, что фильму не хватает монтажных ножниц. Все-таки три часа хронометража могут показаться бесконечностью, хотя и это вполне можно считать частью авторского замысла.

Все страхи Бо

15 июня, Netflix

Кому смотреть: фанатам сериала и новых технологий.

Свежий сезон популярного сериала вновь исследует влияние технологий на жизнь людей. В новых сериях авторов интересует не только современность и ближайшее будущее, но и прошлое: действие некоторых эпизодов перенесется в 1979 и 1969 года. В центре одной из серий окажется обычная женщина, которая обнаружит на стриминге сериал, в точности описывающий события ее собственной жизни, с Сальмой Хайек в главной роли. Создателем «Черного зеркала» по-прежнему выступает Чарли Брукер. Всего в новом сезоне будет пять серий.

Черное зеркало (6-й сезон)

16 июня, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит исторические костюмы и биографии замечательных людей.

Биографическая драма рассказывает о Жозефе Булоне, шевалье де Сен-Жорже, темнокожем французском музыканте и композиторе, получившем прозвище Чернокожий Моцарт. Шевалье родился рабом, но благодаря помощи отца и выдающимся музыкальным способностям смог завоевать расположение французского двора и самой Марии Антуанетты. Однако у него были и недоброжелатели, сумевшие организовать его падение. Режиссером картины выступил телевизионщик со стажем Стивен Уильямс («Как избежать наказания за убийство»). Главную роль исполнил Келвин Харрисон («Элвис», «Сирано»). Также в ленте снялись Самара Уивинг, Мартон Чокаш и другие. Премьера состоялась на кинофестивале в Торонто, где картина собрала положительные отзывы прессы. Особенно рецензенты отметили яркую игру Келвина Харрисона.

Шевалье

15 июня, в Сети

Кому смотреть: тем, кто считает, что в боевике экшен поважнее драматических сцен.

Кому смотреть: тем, кто считает, что в боевике экшен поважнее драматических сцен.

Том Харрис, работник ЦРУ, не сумел выполнить свою задачу, и его имя было раскрыто вражеским спецслужбам. Теперь ему приходится бежать из Афганистана, пока лучшие наемники и спецназ противника преследуют его. Единственный шанс на выживание — достичь города Кандагар. В главной роли Джерард Батлер. Для режиссера Рика Романа Во это уже не первый боевик с Батлером, до этого он снял также «Гренландию» и «Падение ангела». В российском прокате «Беглец» вышел перед новым фильмом «Переводчик» и сразу обратил на себя внимание сюжетом, похожим на боевик Ричи. Критики приняли картину прохладно, но зрителям, любящим экшен и типичного героя Батлера, ее по-прежнему можно рекомендовать.

Беглец

13 июня, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит свежие дебюты и истории взросления.

Каникулы. Застенчивый парень приезжает на Соколиное озеро. Там он влюбляется в девушку немного старше него, которая верит, что с ней могут общаться призраки. Фильм, снятый на пленку 16 мм, стал дебютом молодой канадской постановщицы Шарлотты Ле Бон, которая раньше была по другую сторону камеры и снялась в таких картинах, как «Любовь и пингвины» и «Свежатинка». «Соколиное озеро» в прошлом году взяли в программу «Двухнедельника режиссеров», проходящую параллельно с Каннским кинофестивалем. Кроме того, фильм объездил множество международных фестивалей, а во Франции получил номинацию национальной премии «Сезар» за лучший дебют. Пресса хвалила визуальный стиль и особое настроение первой любви, которое умеет создать режиссер.

Соколиное озеро

Пропавший король

16 июня, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит воодушевляющие истории.

Комедийный фильм Стивена Фрирза («Филомена») основан на реальных событиях, произошедших в Англии. В центре повествования — любительница истории Филиппа Лэнгли. По странному стечению обстоятельств ее притягивает фигура короля Англии Ричарда III. Она вступает в местное историческое сообщество и пытается найти место, где захоронены останки Ричарда III. Окружающие и научные эксперты смотрят на нее с недоверием, пока женщина не обнаруживает, что могила древнего короля находится под асфальтом одной из местных парковок. Главную роль сыграла Салли Хокинс, неоднократно номинированная на «Оскар» за актерские работы в фильмах «Жасмин» и «Форма воды». Картина была показана на прошлогоднем кинофестивале в Торонто и заслужила высокие отзывы прессы за ободряющую интонацию и превосходную игру Хокинс.