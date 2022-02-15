Содержание:

Даг Джонс - Фильмы

- Даг Джонс - «Лабиринт Фавна»

- Даг Джонс - «Хеллбой: Герой из пекла»

- Даг Джонс - «Форма воды»

Даг Джонс - Личная жизнь

Даг Джонс родился 24 мая 1960 года в городе Индианаполис в семье Джонсов, где был младшим из четырех сыновей. После школы он поступил в Ball State University на факультет телекоммуникаций, где начал свою карьеру как мим. Джонс три года играл в театрах, после чего переехал в Лос-Анжелес, где его способности мима сразу оценили на телепроектах.



Даг Джонс - Фильмы

Актер дебютировал в фильме 1988 года «Свежие покойнички», а до этого несколько раз появился в сериалах «Магическое зеркало», «Байки из склепа», «В ярких красках», «Шелковые сети». Амплуа актера стали монстры, живые мертвецы и различные фантастические существа, и хотя он играл второстепенные роли, за счет яркого образа запоминался зрителям. Он исполнил роль Джентельмена в сериале «Баффи - истребительница вампиров», а также роль Морлока-шпиона картине «Машина времени» и инопланетянина Джоуи в «Люди в черном 2». Также Джонс сыграл в клипах Мадонны и Мерилина Мэнсона. Большим прорывом в карьере актера стал фильм «Хеллбой: Герой из пекла» 2004 года, где Джонс сыграл союзника главного супергероя, Эйба Сапиена, чудовища с нечеловеческой силой. Фильм имел оглушительный успех, а Даг Джонс не только прославился среди массового зрителя, но и удостоился положительных отзывов кинокритиков. Впоследствии Даг сыграл во всех продолжениях «Хеллбоя…», который открыл для него широкие перспективы. Сотрудничество с дель Торо принесло Джонсу роли в фильмах «Лабиринт Фавна», «Багровый пик» и «Форма воды», а также в сериале «Штамм». В 2010 году Джонс сыграл альтер-эго главного героя в картине «Генсбур. Любовь хулигана», а в 2017 году попал в актерский состав шестого по счету сериала по миру «Звездного пути» под названием «Звездный путь: Дискавери».



Даг Джонс - «Лабиринт Фавна»

Фэнтезийная драма Гильермо дель Торо по мотивам произведений Артура Мейчена, посвященная гражданской войне в Испании. 10-тилетняя Офелия (Ивана Бакеро) переезжает вместе со своей беременной матерью в военный лагерь отчима, воюющего с повстанцами. Сбегая от жестокой реальности, Офелия обитает в мире волшебных сказок и вскоре находит старинный заброшенный лабиринт, по которому ее ведет фея. Там она встречает Фавна (Даг Джонс), который правит этим подземельем, и он рассказывает ей, что она потерянная принцесса волшебного королевства. Но чтобы вернуться туда, она должна пройти три испытания до полуночи. Многие отмечают в фильме параллели с «Алисой в стране чудес».



Даг Джонс - «Хеллбой: Герой из пекла»

Голливудский остросюжетный триллер Гильермо дель Торо 2004 года, основанный на одноименном комиксе Марка Миньолы. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, нацисты отступают, а их ученые в сверхсекретной лаборатории исследуют оккультные ритуалы и добиваются успеха, поднимая из Преисподней Демона ада. В лабораторию врывается отряд союзников и обращает демона против фашистов, но ворота потустороннего мира оказываются неподвластны людям, и из них в мир людей проникают еще более чудовищные существа.



Даг Джонс - «Форма воды»

Фильм Гильермо дель Торо 2017 года, получивший сразу и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, и Оскар, и «Золотой глобус». Главные роли в картине сыграли Салли Хокинс и Даг Джонс. Эта необычная мелодрама пронизана магическим реализмом и повествует о любви тихой невзрачной сироты Элайзы и фантастического существа, которого привозят в закрытую лабораторию в Балтиморе. Немая с детства Элайза находит родственную душу в человеке-амфибии, с которым общается языком жестов, и когда она узнает, что ему угрожает опасность, решает похитить возлюбленного.



Даг Джонс - Личная жизнь

С 1984 года актер женат на Лори Джонс, с которой он проживает в Калифорнии.