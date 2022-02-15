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Даг Джонс

Doug Jones
Даг Джонс
Даг Джонс Doug Jones
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Дата рождения
24 мая 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
Часто работают вместе
Биография Дага Джонса

Содержание:
Даг Джонс - Фильмы
  - Даг Джонс - «Лабиринт Фавна»
  - Даг Джонс - «Хеллбой: Герой из пекла»
  - Даг Джонс - «Форма воды»
Даг Джонс - Личная жизнь

Даг Джонс родился 24 мая 1960 года в городе Индианаполис в семье Джонсов, где был младшим из четырех сыновей. После школы он поступил в Ball State University на факультет телекоммуникаций, где начал свою карьеру как мим. Джонс три года играл в театрах, после чего переехал в Лос-Анжелес, где его способности мима сразу оценили на телепроектах.


Даг Джонс - Фильмы

Актер дебютировал в фильме 1988 года «Свежие покойнички», а до этого несколько раз появился в сериалах «Магическое зеркало», «Байки из склепа», «В ярких красках», «Шелковые сети». Амплуа актера стали монстры, живые мертвецы и различные фантастические существа, и хотя он играл второстепенные роли, за счет яркого образа запоминался зрителям. Он исполнил роль Джентельмена в сериале «Баффи - истребительница вампиров», а также роль Морлока-шпиона картине «Машина времени» и инопланетянина Джоуи в «Люди в черном 2». Также Джонс сыграл в клипах Мадонны и Мерилина Мэнсона. Большим прорывом в карьере актера стал фильм «Хеллбой: Герой из пекла» 2004 года, где Джонс сыграл союзника главного супергероя, Эйба Сапиена, чудовища с нечеловеческой силой. Фильм имел оглушительный успех, а Даг Джонс не только прославился среди массового зрителя, но и удостоился положительных отзывов кинокритиков. Впоследствии Даг сыграл во всех продолжениях «Хеллбоя…», который открыл для него широкие перспективы. Сотрудничество с дель Торо принесло Джонсу роли в фильмах «Лабиринт Фавна», «Багровый пик» и «Форма воды», а также в сериале «Штамм». В 2010 году Джонс сыграл альтер-эго главного героя в картине «Генсбур. Любовь хулигана», а в 2017 году попал в актерский состав шестого по счету сериала по миру «Звездного пути» под названием «Звездный путь: Дискавери».


Даг Джонс - «Лабиринт Фавна»

Фэнтезийная драма Гильермо дель Торо по мотивам произведений Артура Мейчена, посвященная гражданской войне в Испании. 10-тилетняя Офелия (Ивана Бакеро) переезжает вместе со своей беременной матерью в военный лагерь отчима, воюющего с повстанцами. Сбегая от жестокой реальности, Офелия обитает в мире волшебных сказок и вскоре находит старинный заброшенный лабиринт, по которому ее ведет фея. Там она встречает Фавна (Даг Джонс), который правит этим подземельем, и он рассказывает ей, что она потерянная принцесса волшебного королевства. Но чтобы вернуться туда, она должна пройти три испытания до полуночи. Многие отмечают в фильме параллели с «Алисой в стране чудес».


Даг Джонс - «Хеллбой: Герой из пекла»

Голливудский остросюжетный триллер Гильермо дель Торо 2004 года, основанный на одноименном комиксе Марка Миньолы. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, нацисты отступают, а их ученые в сверхсекретной лаборатории исследуют оккультные ритуалы и добиваются успеха, поднимая из Преисподней Демона ада. В лабораторию врывается отряд союзников и обращает демона против фашистов, но ворота потустороннего мира оказываются неподвластны людям, и из них в мир людей проникают еще более чудовищные существа.


Даг Джонс - «Форма воды»

Фильм Гильермо дель Торо 2017 года, получивший сразу и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, и Оскар, и «Золотой глобус». Главные роли в картине сыграли Салли Хокинс и Даг Джонс. Эта необычная мелодрама пронизана магическим реализмом и повествует о любви тихой невзрачной сироты Элайзы и фантастического существа, которого привозят в закрытую лабораторию в Балтиморе. Немая с детства Элайза находит родственную душу в человеке-амфибии, с которым общается языком жестов, и когда она узнает, что ему угрожает опасность, решает похитить возлюбленного.


Даг Джонс - Личная жизнь

С 1984 года актер женат на Лори Джонс, с которой он проживает в Калифорнии.

Интересные факты о Даге Джонсе

До съемок фильма «Хеллбой» Джонс и Гильермо дель Торо встречались за семь лет до начала съемок, когда Торо был еще малоизвестным мексиканским режиссером. Он был большим поклонником Джонса.

В 2009 году Джонс включён в зал славы «Fangoria Horror Hall of Fame».

В фильме «Генсбур. Любовь хулигана» Джонс исполняет роль Рожи - эксцентричного демона-искусителя и вдохновителя главного героя с огромным носом, длинными пальцами и гигантскими глазами.

Фильмография Дага Джонса
Форма воды
Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.0
Ужас в канун дня всех святых
Ужас в канун дня всех святых
ужасы, триллер 2017, США
5.0
Полуночник
Полуночник
триллер, криминал 2016, США
5.0
Байбаймэн
Байбаймэн
триллер, ужасы 2016, США
4.0
Уиджи: Проклятие доски дьявола
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
7.0
Слендер
Слендер
ужасы 2015, США
5.0
Багровый пик
Багровый пик
ужасы 2015, США
7.0
Любовь во время монстров
Любовь во время монстров
комедия, ужасы 2014, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Дага Джонса Все фотографии
Даг Джонс Даг Джонс и Гильермо дель Торо Даг Джонс Даг Джонс гримируется для роли в фильме Форма воды
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Гильермо дель Торо рассказал, что съемочная команда «Лабиринта Фавна» считала его «полным дураком» Но он привык, что его идеи понимают не сразу. 
Написать
15 февраля 2022 14:48
«Фокус-покус 2» получил первый тизер и дату премьеры Также объявлен актерский состав.
Написать
1 ноября 2021 11:10
Четвертый сезон «Звездного пути: Дискавери» получил дату премьеры Также появился первый кадр. 
Написать
9 сентября 2021 16:57
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Фото: как в реальной жизни выглядят звезды фильмов ужасов Порой за омерзительным, вызывающим первобытный страх гримом злодеев из фильмов ужасов скрываются люди очень милые и обаятельные – вспоминаем, как в реальной жизни выглядят звезды, сделавшие себе имя на съемках в хоррорах.
2 комментария
2 октября 2018 00:07
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