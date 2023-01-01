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Форма воды Форма воды
Киноафиша Фильмы Форма воды Награды и номинации фильма Форма воды
The Shape of Water Форма воды 2017 / США
7.3 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Форма воды

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2017 Венецианский кинофестиваль 2017
«Золотой лев»
Победитель
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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