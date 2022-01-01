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Лорен Ли Смит
Лорен Ли Смит
Lauren Lee Smith
О персоне
Фильмография
Лорен Ли Смит
Lauren Lee Smith
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Дата рождения
19 июня 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лорен Ли Смит
Родилась 19 июня 1980 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Лорен Ли Смит
Форма воды
военный, мистика
2017, США
7.0
Как организовать оргию в небольшом городке
комедия
2015, Канада
5.0
Если я останусь
драма
2014, США
7.0
Кинороман
комедия, драма, мелодрама
2013, Канада
5.0
Патология
криминал, триллер, ужасы
2007, США
6.0
В одну сторону
триллер, драма, криминал
2007, Германия
7.0
Спи со мной
мелодрама, драма
2005, Канада
7.0
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