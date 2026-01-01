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Фильмография
Лорен Ли Смит
Lauren Lee Smith
Киноафиша
Персоны
Лорен Ли Смит
Лорен Ли Смит
Lauren Lee Smith
Дата рождения
19 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Лорен Ли Смит
Родилась 19 июня 1980 года. Ванкувер, Канада.
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Популярные фильмы
8.3
Ясновидец
(2006)
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C.S.I. Место преступления
(2000)
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Кошелек или жизнь
(2009)
Фильмография Лорен Ли Смит
5.3
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Believer
триллер
2024, Канада
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Отправление
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2019, Канада/США/Великобритания/Германия
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Рецензия
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Как организовать оргию в небольшом городке
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комедия
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Если я останусь
If I Stay
драма
2014, США
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Cinemanovels
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