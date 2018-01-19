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Форма воды Форма воды
Киноафиша Фильмы Форма воды Отзывы о фильме «Форма воды»
The Shape of Water Форма воды 2017 / США
7.3 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Форма воды»

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Наша рецензия

«Форма воды» − медленно тающий рафинад на языке современного зрителя, настолько избалованного емкими футуристичными фэнтези, что ностальгическое ретро оказывается приятным сюрпризом. Признанный мастер жанра Гильермо дель Торо не предлагает ничего нового в смысле идей и даже их визуализации, но так смакует черно-белое прошлое, что удовольствие начинает щекотать за ушами с первых кадров. Его победы на Венецианском кинофестивале и Золотом глобусе (за режиссуру) непрозрачно…

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Natali6502 19 января 2018, 20:14
Оценка
Пошла потому, что мне нравятся фильмы Гильермо дель Торо и не разочаровалась. Вариация на тему ,,Человек - амфибия,,, но аналогии в глаза не бросаются. Всем идти советовать не буду, но тем кому нравятся драмы- мелодрамы с элементами фантастики и всякие ,,красавицы и чудовищи,, стоит посмотреть. А вообще фильм грустный , основная тема - одиночество вмех и вся и даже тварей подводных. Поэтому- возьмемся за руки друзья...:)
19 января 2018, 20:14 Ответить
Олег 21 января 2018, 09:46
Оценка
Понравилась игра Майкла Шеннона, а фильм на троечку. Все моменты предсказуемы, никакого экшэна.
21 января 2018, 09:46 Ответить
Ян Левитин 24 января 2018, 22:43
Оценка
Давно не смотрел подобную муть
24 января 2018, 22:43 Ответить
Ольга 25 января 2018, 22:04
Оценка
Поотрясающе красивая история любви не совсем обычной пары, будет интересно для нестандартно мыслящих людей ))
25 января 2018, 22:04 Ответить
Римма Семёнова 27 января 2018, 19:59
Почему нельзя вернуть деньги за билет?! Я возмущена!!! Время и деньги жалко))) не рекомендую!
27 января 2018, 19:59 Ответить
НАТА ША 29 января 2018, 16:12
Фильм очень понравился. Прекрасная история любви, прекрасная музыка.Очень качественный фильм.
29 января 2018, 16:12 Ответить
Елена Майская 1 февраля 2018, 06:39
Оценка
Давненько не видела такого откровенного голливудского бреда...деградация полная.
1 февраля 2018, 06:39 Ответить
Ольга 2 февраля 2018, 01:31
Оценка
IMDb 7.9 думаю этим все сказано)
2 февраля 2018, 01:31 Ответить
elizaveta.chutilova 6 февраля 2018, 21:14
Оценка
Это конечно не ужасы,как заявлено,но фильм хороший,про любовь,получила удовольствие от просмотра))
6 февраля 2018, 21:14 Ответить
Anastasia Ganina 11 февраля 2018, 15:47
I can either save him, or let him die
Задача всех поклонников кино на ближайшее время - успеть оценить главных номинантов на премию Оскар, которые как раз выходят в отечественный прокат. 13 номинаций фильма «Форма воды» не сделали его рекордсменом по количеству номинаций, который с 1950 года держится на отметке 14. Однако, фильму Гильермо дель Торо нужно получить награды в 12 из этих 13 номинаций, чтобы войти в историю как фильм в наибольших числом наград. Что же сделало этот фильм таким особенным, что у него есть шанс доказать свое превосходство над такими фильмами как «Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля»?
Фильм «Форма воды» можно назвать романтической комедией, снятой в особом стиле. Я уверена, что именно этот стиль режиссера приковал пристальное внимание критиков, но далеко не все зрители оценят его местами шокирующие приемы. Я слышала много противоречивых отзывов об этом фильме, так что вам нужно посмотреть его самим, чтобы принять решение, кто Гильермо дель Торо для вас: безумец или гений.

​​​​​​​Сам фильм рассказывает о жизни девушки по имени Элайза, которая работает уборщицей в секретной военной лаборатории. Элайза ведет свою размеренную жизнь в полном молчании - после детской травмы она не может говорить. Несмотря на то, что у девушки есть друзья - ее сосед Джайлс и коллега Зельда, в жизни она очень одинока. Ее однообразная жизнь сильно изменилась в тот момент, когда в лабораторию доставили важный экспонат, изучение которого могло бы изменить ход Холодной войны. Существо, которое выловили и пытали в рамках исследования, оказалось человеком-амфибией, способным к чудесам. Элайза сильно привязалась к нему, поэтому должна была что-то предпринять, когда узнала, что принято решение об убийстве и последующем изучении строения организма подопытного. Она разрабатывает отчаянный план и решается на все, чтобы спасти возлюбленного.
Если посмотреть со стороны, то в этой истории нет ничего примечательного - такие сказки мы уже видели на экранах ни один раз. Но Дель Торо привносит в своей фильм очень много различных деталей и рассказывает эту историю, играя на контрастах и шокируя публику, чем завоевывает признание. Также он выпускает очень правильный фильм с точки зря настроения современного общества: главная героиня - сильная женщина, которая берет свое счастье сама в свои руки; ее сосед - стареющий художник гомосексуалист с проблемами в принятии себя и самореализации, а лучшая подруга в исполнении Октавии Спенсер - поднимает вопросы сегрегации и заставляет уважать и гордиться всем афро-американским зрителям. Погнавшись за всеми горячими трендами нашего времени, дель Торо просто не оставил шанса киноакадемии.
11 февраля 2018, 15:47 Ответить
Тимур Сахапов 1 марта 2018, 22:18
Оценка
«Форма воды: Призма идеологии в противовес обычности нравов»
Вода бывает разной. Она может быть жидкой, твёрдой и даже в виде газа, но главное, что вода окружает нас повсюду и жизнь без неё невозможна. Налей воду в сосуд, она незамедлительно примет её форму - кувшина, графина или чашки. Скажу глупую, но логичную вещь - не было бы воды - не было бы каждого из нас. Человек и вода - одно целое. Иногда это выглядит просто косвенно, а иногда получается так, что два понятия воссоединяются воедино. Гильермо Дель Торо попробовал не просто вообразить этот фразеологизм в жизнь, но и сделать из него яркий пример. Придав данной формуле небольшое значение, на выходе всё получилось куда серьёзней.

Гильермо Дель Торо - один из главных креативных-рассказчиков в современном кинематографе. Каждая его картина - это прочно продуманная история, с упорно заложенным сюжетом и созданной вселенной. Каждая из них имеет эксклюзивную стилистику, атмосферу и цвет, наполненную абстрактным мышлением Гильермо. При этом режиссёр не ставит задачи сделать смысл основополагающим. Тем, что должно убивать интерес зрителя, и то, от чего голова будет пухнуть всё следующее время просмотра. Он говорит о простом - как нужно жить. Конечно, это условное сравнение, но оно точно изображает его позицию. «Форма воды» - это в первую очередь грамотно поставленная история, которая старается не быть банальным сравнением с прошлыми работами. Весь план здесь - это сплошь гущ ужасное постановление о том, как невозможное сцепилось с возможным. После первых тридцати минут понимаешь, почему хочется назвать Дель Торо киношным гением и почему это не очередной фильм, качественно отснятый и грамотно отложенный в его копилку. Гильермо искусно расставляет все нити по полочкам, делая из сюжета целую верёвку возможностей.

Мы уже столько раз видели киноадаптации про то, как Красавица и Чудовище находили друг друга, что смотреть на это ещё раз не хочется. Мексиканский режиссёр осознавал это, когда писал сценарий, и не стал зацикливать на этом внимание. Вышло бы слишком примитивно, если нам в очередной раз представили дотошную историю о том, как жертву пожалели и полюбили. Дель Торо старается разбавить прямолинейную фабулу различными сюжетными арками. Например, он черпает всевозможное из Холодной войны, предоставляя нам тайные заговоры советских шпионов. Тут и тема расизма и насилия затронута, настолько она актуальна для мексиканца. Но что страдает в строительном плане - это то, что все пазлы не получается собрать вместе. Есть злой руководитель научной разработки, который купается в безнаказанности. Есть добряк, желающий счастья нашей парочке. А когда история начинает активно крутиться вокруг двух действующих лиц, то становится не совсем понятно, что будет дальше. За романом амфибии и немой девушки смотреть не то чтобы неинтересно, а скорей странно. В их беззвучную любовь не веришь, как и в то, что амфибия обожает яйца. Но, Гильермо Дель Торо не был бы собой, если не придумал выход из данной ситуации.

Салли Хокинс - главная героиня «Формы воды» показывает безупречную игру. Она развивается вместе со своим персонажем, формируя собственную личность с каждым новым действием в лаборатории. Но её персонаж, как в целом и все другие, становятся настолько выпуклыми, что смотреть на них далее нет никакого смысла. Если злодей - то максимально жестокий. Если добрый - максимально милый и невинный. Клишированный антагонист заранее даёт все ответы на вопросы и в этом плане Гильермо сильно уступает своим соперникам по номинации на «Лучший фильм». Но Дель Торо стоит сказать спасибо, что в таком, весьма замкнутом пространстве, смог сделать из своих картонных персонажей живых людей.

Вердикт. Не могу сказать, что получил колоссальное удовольствие от просмотра, но знаете, «Форма воды» - это тот фильм, который больше необходим для смысловой разгрузки в современном мире боевиков и мелодрам. Гильермо Дель Торо произвёл на свет фильм, который призван рассеять всю назойливость демонстрации почтения классического кино. К сожалению, за яркой оболочкой картины стоит пустынная долина дна. Наивно было полагать, что из такой истории могло бы выйти что-то стоящее, но во всяком случае, Гильермо попытался. Так и хочется сказать: «Сплошь одна вода».

Любви не нужны пороки – всё зависит от качеств и эмоций человека. Ты не полюбишь того, кто убивает тебя.
1 марта 2018, 22:18 Ответить
manyashai 13 марта 2018, 21:35
Оценка
Фильм понравился, отличный костюм "существа". Кто любит фантастику стоит посмотреть
13 марта 2018, 21:35 Ответить
olia.548 17 марта 2018, 23:43
Оценка
Да "дружок» Бог он а не ты. Богу не нужен "кадиллак" ему нужна вода. Вода и любовь.и форма любви у всех разная.
17 марта 2018, 23:43 Ответить
Андрей 22 апреля 2018, 23:18
Оценка
как всегда удивляюсь, какие фильмы попадают под номинанты и получают Оскара :((
наш "Человек-Амфибия" в разы лучше!!!
сожрал кошку, откусив ей голову и секс в затопленной, как бассейн, ванне... ну-ну
единственное, что хочу выделить - это игру главной героини; впечатляет!
6 баллов из 10ти!
22 апреля 2018, 23:18 Ответить
Anastasia Pastva 4 августа 2018, 12:01
Оценка
Ну да, сюдет не банальный, все остальное банальное. В общем актриса бесила))
4 августа 2018, 12:01 Ответить
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