Наша рецензия

«Форма воды» − медленно тающий рафинад на языке современного зрителя, настолько избалованного емкими футуристичными фэнтези, что ностальгическое ретро оказывается приятным сюрпризом. Признанный мастер жанра Гильермо дель Торо не предлагает ничего нового в смысле идей и даже их визуализации, но так смакует черно-белое прошлое, что удовольствие начинает щекотать за ушами с первых кадров. Его победы на Венецианском кинофестивале и Золотом глобусе (за режиссуру) непрозрачно…