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Дэвид Хьюлетт
Дэвид Хьюлетт
David Hewlett
О персоне
Фильмография
Дэвид Хьюлетт
David Hewlett
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Дата рождения
18 апреля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Дэвида Хьюлетта
Родился 18 апреля 1968 года. Редхилл, Великобритания.
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Фильмография Дэвида Хьюлетта
Киллер по вызову
триллер
2019, Канада / Франция
4.0
Отладка (Дебаг)
фантастика, ужасы
2014, Канада
4.0
Лимб
ужасы, триллер, детектив
2013, Канада
7.0
Стукачка
драма
2010, Германия / Канада
7.0
Химера
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
7.0
Куб
мистика, фантастика, ужасы
1997, Канада
7.0
Дом там, где сердце
комедия, драма
1990, США
5.0
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