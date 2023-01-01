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Форма воды Форма воды
Киноафиша Фильмы Форма воды Форма воды, 2017: актеры и роли
The Shape of Water Форма воды 2017 / США
7.3 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Форма воды, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гильермо дель Торо Гильермо дель Торо Guillermo del Toro
В ролях
Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Ричард Дженкинс Ричард Дженкинс Richard Jenkins Даг Джонс Даг Джонс Doug Jones Майкл Стулбарг Майкл Стулбарг Michael Stuhlbarg Октавия Спенсер Октавия Спенсер Octavia Spencer Лорен Ли Смит Лорен Ли Смит Lauren Lee Smith
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