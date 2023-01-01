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Форма воды
Форма воды, 2017: актеры и роли
The Shape of Water
Форма воды
2017 / США
Трейлер
7.3
Оцените
70
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Форма воды, 2017: актеры и роли
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Режиссер
Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro
В ролях
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
Даг Джонс
Doug Jones
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
Лорен Ли Смит
Lauren Lee Smith
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