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Джейми Чанг
Джейми Чанг
Jamie Chung
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Джейми Чанг
Jamie Chung
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Дата рождения
10 апреля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джейми Чанг
Родилась 10 апреля 1983 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Джейми Чанг
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
2021, США
4.0
Группа «Лейкопластырь»
комедия
2017, США
6.0
Новогодний корпоратив
комедия
2016, США
7.0
Неуправляемый
комедия, драма, мюзикл
2014, США
8.0
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер
2014, США
7.0
7500
триллер
2014, США / Япония
4.0
Мальчишник в Вегасе 3
комедия
2013, США
7.0
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Одну из ключевых ролей сыграет Чейс Кроуфорд, известный по образу Пучины из «Пацанов».
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1 сентября 2021 15:54
Звезда «Запрещенного приема» Зака Снайдера просит выпустить режиссерскую версию фильма
Актриса считает, что ради соответствия рейтингу PG-13 на этапе монтажа было вырезано очень много сцен.
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8 июля 2021 19:51
Актриса Джейми Чон обещает, что новый сезон «Декстера» будет мрачнее оригинала
Она также намекает на появление новых и уже знакомых персонажей.
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24 мая 2021 10:29
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